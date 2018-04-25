Неоправданная осторожность

14-го апреля текущего года троица в ночное время нанесла ракетный удар по некоторым объектам Сирии. Телевидение, радио все эти дни рассказывает о том, что ПВО Сирии сбило на подлёте 71 ракету из выпущенных 103. Я не военный не знаю хорошо сработали сирийские ракетчики или плохо. А если бы в тех которые достигли цели находился заряд массового поражения, который мог перекрыть все 71 ракету. Однако давайте подумаем о последствиях. На шоу ведущие и участники обсуждения гадают, а что будет дальше. Как поведут себя непредсказуемый Д.Трамп, Т.Мэй и молодой, но ранний президент Франции Макрон. Последний с Д.Трампом думаю, что найдут общий язык по вопросу будущего Сирии. Американцу всё равно, что будет с Сирией ему надо будоражить мир небольшими стычками так чтобы не было гибели личного состава. Француз будет лезть из кожи добиваясь повышения собственного авторитета среди Европейского Союза.

Трамп ввёл санкции против 14 компаний и 24 физических лиц. Санкции ощутимы. Олигархи теряют миллиарды долларов, возникает проблема сбыта продукции санкционных компаний, а значит бюджет не дополучит некоторое количество налогов. В настоящее время дело даже не в этом. А в том, как поведёт себя дальше троица. Допустим, что 32 ракеты достигли цели, но главное что авиация и авианосцы не получили ни каких повреждений. Коалиция произвела прогулку нанеся определённый ущерб войскам Сирии. Почему бы не повторить нападение. Троица ни чем не рискует. Наоборот войска приобретают боевые навыки. Мы ведь тоже когда вводили авиацию в Сирию Верховный главнокомандующий говорил, что это тренировка в боевых условиях. Чем бросать бомбы и стрелять ракетами на полигонах лучше помочь президенту Сирии и обкатать нашу авиацию приближенную к военным действиям. Вот если бы сирийские войска сбили хотя бы два, три самолёта вот тогда было бы сосем другие последствия. Можно было бы после этого предупредить троицу, что если они ещё раз надумают бомбить Сирию, то нами будет нанесён удар по авианесущим кораблям. После этого думаю, что и Трамп, и Т.Мэй, и Макрон подумали бы прежде чем принимать решение на применение силы. Конечно авианосец потопить не удастся, но снести палубные надстройки и с десяток самолётов вполне приемлемо. Более того если бы ещё удалось захватить пилота сбитого самолёта то можно было праздновать действительно победу.

Всем известно, что ПРО Сирии использует российские вооружение не первой свежести, что повышает наш авторитет. И тогда бы Трамп не говорил на весь мир по телевидению, что коалиция не потеряла ни одной ракеты. Все 103 ракеты достигли цели.

Американские санкции против наших олигархов взбудоражили власть, зашевелилась и дума. Олигархи могут потерять миллиарды долларов. Как сказал на одной тусовке молодой политик И.Драндин, что олигархи это кошельки президента. Президент заработал за прошлый год 18 миллионов рублей, а олигархи десятки миллиардов долларов. Какой же руководитель потерпит это. Да и среди правительства нет не только равенства, но и должностной скромности. Зарплата президента в районе 800 тысяч рублей, а зарплата А. Силуанова -1,7 миллионов, М.Орешкина- 1,37, Новака -1,2 миллиона. Такой перебор не каждый президент потерпит.

В стране катастрофически не хватает средств на социальные программы. Народ живёт впроголодь. Власть и те кто обслуживает её купаются в роскоши. Сегодня на радио "Комсомольская правда" сказали что средняя зарплата в России составляет 34 тысячи рублей. Хотел бы я знать кто на селе получает такую зарплату. Не более 10 - 12 тысяч рублей. О.Гододец на недавнем форуме заявила, что пенсия должна быть не менее 25 тысяч рублей. Вот только когда это случится Голодец не говорит, да она и не знает. Живи народ ожиданием. А вот сама Голодец от предприятия "Норникель" уже сейчас получает 200 тысяч рублей пенсии. Будет пенсия и от правительства, и не 25 тысяч, и не по баллам, а просто 75 % от оклада. И ведь так живут все без исключения чиновники. И до каких пор народ будет терпеть это воровство. Да это воровство подкреплённое законом. Человек проработавший на селе 40 лет механизатором получает пенсию 10200 рублей. СМИ информируют народ о зарплате некоторых чиновников, о их декларациях, в которых сотни миллионов рублей, но нет ни одного рабочего с его доходом. Редакторы средств массовой информации сообщайте доходы тех кто своим трудом создают материальные ценности.

В конце концов олигархи и руководители компаний обеднели, но не на столько чтобы протягивать руки. Однако власть зашевелилась. Санкции подтолкнули чиновников создать специальный орган в правительстве, который будет координировать все ведомства и помогать попавшим под санкции компаниям, которые запросила 100 миллиардов рублей. Госдума тоже задумалась над тем, что предпринять против санкций. Почему надо создавать специальный орган? А что делает правительство? Оказывается оно ничего не делает. Вот поэтому и придумали создать специальный орган. Десятки миллионов рабочих, низовых бюджетников живут в нищете, но чиновники не создают специальный орган для ликвидации нищеты. Правильно по этому вопросу сказал М.Шевченко. Власть российская нацелена только на доходы чиновников и на то, чтобы не досаждать Западу. Да и с нашим бюджетом власть не может ввести санкции против Запада. Сами останутся без штанов. Россия богатейшая страна, а народ бедствует. Всё что он зарабатывает растаскивают чиновники, а оставшиеся выводятся в США, покупая якобы ценные бумаги. Правильно надо помогать нашим врагам. У них же долг более 20 триллионов долларов. И главное в России судя по бюджету на последующие годы нет перспективы экономического роста. М.Шевченко, В.Соловьёв ругают правительство, но никто не осмелится сказать, что всё это идёт из Кремля. Ну почему В.Путин держит бестолкового премьера. Почему кроме болтовни о борьбе с коррупцией никакой борьбы нет. Главный врач онкодиспансера в г.Пенза задержан за взятку более миллиона рублей. Проталкивал взяткодателя на поставку лекарств. Зам заведующего одной аптеки тоже в г.Пенза задержан за взятку в 46 тысяч рублей. Отдавал предпочтение на поставку лекарств. Общий объём коррупционного дохода в прошлом году составил 6,7 миллиардов рублей. А что с взяткодателями?

Мэр Ярославля Урлашов попался на взятке и получил приличный срок. Приезжает в зону журналист Петров, который специализируется на собственном расследовании таких дел. Чиновники потеряли совесть оскотинились полностью. Они уже не люди. На вопросы Петрова о взятке Урлашов отвечает, что его предали, он ни в чём не виноват. Он никого не предал и никогда не предаст. Подобное говорил и наш президент. Он не может простить предательство. В.Путин родился после Отечественной войны, получил бесплатное хорошее образование, получил работу в самом престижном органе власти, которая предоставляла сотрудникам все блага. Практически сотрудники не в чём не нуждались в отличии от народа. И вдруг поддержал предателя и алкаша Ельцина, который не только предал Родину, но и разворовывал займы. Воровал миллиардами долларов. Разве это не предательство. Ведь за этим предательством стоят 150 миллионов человек.

Урлашова взяли, когда его посредник получил 14 стаканов (стакан на жаргоне Урлашова - это миллион) и нёс эти деньги мэру. 500 тысяч долларов, несколько миллионов в рублях и он ни в чём не виноват. Это не человек- это животное. Точно так говорит и осуждённый Улюкаев. Они вообще ни в чём не виноваты, а из страны вывезено триллионы долларов и бюджет пуст. По всем министерствам идёт сокращение. Смотрите до чего довели МЧС? А лето наступает. Чем будут тушить пожары если у пожарных каски на двоих. Пучков отказался от специальных самолётов, высотных лестниц и другого необходимого оборудования. Идёт необоснованное сокращение не только самих сотрудников, но и представителей науки. Одним словом порядок не нужен нигде. И кто - то скажет, что президент не в курсе.

Журнал "Форбс" приводит такие данные за 2016 год. Российские миллиардеры разбогатели на 104 миллиарда долларов. Их совокупное состояние оценивается в 386 миллиардов долларов больше чем золотовалютный запас и бюджет страны. При этом остальное население обеднело на 104 миллиардов долларов. И кто из правительства об этом не знает? Знают все в том числе и долгожитель Кремля. Именно такая политика и ведётся нынешней властью. А разве в 2017 году политика была другой? Вот что говорит один из олигархов А.Усманов: "Русский народ не уступит. Санкции, там, норма, права, какие? У нас была всегда норма - 125 граммов хлеба в сутки, и право - победить! Вот это и будет ответом на санкции их"... Видите как думают о русском народе олигархи иностранного происхождения. Почему бы его не посадить на 125 граммов хлеба и на сухую картошку. Он жирует за счёт именно русского народа. При этом в 2017 году А.Усманов владел 13,9 миллиардами долларов, которые естественно выведены из России. В 2013 году за заслуги перед отечеством награждён Орденом IV степени. Но ведь он иностранец. Какие заслуги? Возможно за то что вывез из страны миллиарды долларов. Прикупил и построил шикарные дворцы за рубежом, яхту почти как у Абрамовича и домик в Ташкенте. Не забывает родину, переправляя миллионы в республику, полученные в России.

Вернуть миллиарды выведенные за рубеж президенту не удалось, хотя объявлял дважды амнистию капиталов. При этом вывод денег за рубеж продолжается. И вот президент придумал новый способ борьбы с коррупцией. Во - первых неотвратимость наказаний и во - вторых невозможность потратить незаконно нажитые деньги. И это считается новым. А декларации о доходах и расходах разве сильно отличаются от того, что предлагает президент? С.Иванов будучи главой администрации президента говорил, что из поданных деклараций проверяется только десять процентов. Вот это и есть коррупция. Вдруг проверяющий нашёл нестыковку. Чиновник договаривается с проверяющим, как будто она не попала в число 10 процентов и все дела. Коррупция поразила все службы государства и отказаться от этого желающих нет. Взяточников и сейчас наказывают. Получил 9 лет и через два года на свободе. И таких примеров сотни. Да и штрафы не покрывают воровство. В этой проблеме есть вторая сторона медали, которая не решается следствием и судом. Взяткодатель остаётся на свободе и не несёт никакой ответственности. Сечин принёс Улюканву два миллиона долларов. Откуда такая сумма? Она валялась в мусорной корзине? Или она бесхозная? Во взятках больший ущерб государству приносит не тот кто берёт взятку, а тот кто даёт взятку. Он ведь откуда - то вынул эти деньги.

Ранее запретили чиновникам и депутатам иметь активы и учить детей за рубежом. И что из этого получилось? Ничего. Чиновники и депутаты нашли способ обойти этот закон. А на счёт детей никто этот вопрос не подымал, так как почти у всех чиновников дети учатся за бугром. Например у депутата Железняк, или у пресс-секретаря президента Д.Пескова. Более того у каждого там есть недвижимость. Некому соблюдать законы. Все хотят иметь яхты, самолёты и дворцы за пределами своей страны. Такова политика власти.

Неоправданную осторожность власть проявляет и в борьбе с коррупцией. Почему? Да потому что сама боится попасть под борьбу. Что происходит в Краснодарском крае? Архитектор выдаёт разрешение на строительство там где оно запрещено или сам застройщик возводит многоэтажку, а судебные инстанции узаканивают строительство. Конечно всё это они делают за красивые глазки. Наконец народ митингами достучался до Москвы. Проведено более 90 обысков, задержаны городские чиновники. Вот только народ с недоверием смотрит на эту активность. Следователь ведь тоже человек. Хочет иметь домик за бугром, а то и собственный самолёт. Ведь этому есть примеры. На ум приходит тот случай когда президент на итоговом совещании в Следственном комитете озвучил передел собственности по уголовным делам на 166 тысяч собственников. Они остались голыми и что было дальше народу никто не информирует. Такое может повториться и в Краснодаре. Край богат есть чем поживиться.

Президент не забывает эту проблему и иногда говорит: "Нужно вести антикоррупционную деятельность всегда, а не в рамках шумных компаний. Успех не придёт сразу. С коррупцией будем бороться последовательно, настойчиво, жёстко". Прежде чем говорить о том, что с коррупцией надо работать всегда, надо разобраться с прежними коррупционерами. Сколько миллиардов долларов украл Ельцин только из займов? А что делало его окружение? Значит президенту и тем кто обслуживал его можно, а нищему нельзя? Вот поэтому системной борьбы никогда не будет. Порядок надо наводить сверху. А народ поймёт и будет поддерживать власть. Девятнадцатый год идёт борьба и никакого успеха. Может раньше не боролись. Боролись даже в Кремле создан совет по борьбе с коррупцией. И чем он занимается никто не знает.