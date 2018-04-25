Почему "герои АТО" лезут в петлю?

Более 1 тыс. человек, которые участвовали в так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, покончили жизнь самоубийством. Об этом в ходе конференции «VETS: Мировые практики интеграции ветеранов к мирной жизни» заявил украинский депутат Александр Третьяков, передает «Укринформ».

«На Украине уже более тысячи людей, которые воевали в АТО и закончили суицидом. Это война, которая в корне отличается от войны, которая была в Афганистане. Я имею в виду, как последствие», — сказал Третьяков.

Украинский депутат также расказал, что по состоянию на 2 апреля 2018 года число участников АТО составляет 329,5 тыс. человек.

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Цифра явно выше "средней по госпиталю" - на 300 тысяч ветеранов больше тысячи самоубийц. Это война идет еще, не закончилась. А десять, двадцать лет спустя?

Не странно ли - те, кого официоз называет героями, примером для подражания и солью земли, не вписываются в мирную жизнь и кончают с собой?

А подобное уже бывало в истории, после несправедливых войн. Когда, например, вьетнамские ветераны, вернувшись домой, слышали: ну что, много детишек убил? Среди ветеранов Вьетнама тоже было много самоубийц. Хоть они убивали далеко, каких-то чужих, неведомых людей.

Ветераны АТО убивали своих, часто близких. Не только вооруженных ополченцев, но и детей, женщин, стариков. Не особенно разбирались, куда прилетит снаряд.

На волне эйфории - мы помним, как глумились украинцы в соцсетях над страшной смертью "самки колорада". Как радовались "одесскому холокосту".

А теперь пришло время совать голову в петлю...

А.Б.