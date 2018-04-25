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Московский листок

Сенаторы США потребовали от банков информацию о счетах россиян из "кремлевского списка"

Опубликовано 25.04.2018 в разделе комментариев 2

Сенаторы США потребовали от банков информацию о счетах россиян из "кремлевского списка"

Представители Демократической партии в Сенате США Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус запросили у восьми крупнейших мировых банков информацию о счетах и активах, связанных с участниками так называемого "кремлевского списка", сообщает Reuters.

По данным агентства, запрос был направлен трем крупным американским банкам - Bank of America, JPMorgan Chase и Citibank, а также европейским - Barclays, Deutsche Bank, UBS и Credit Suisse.

"Учитывая их богатство и связи с российским государством, многие олигархи в России либо имеют, либо могут быть в зависимости от значительного политического влияния", - говорится в запросе.

Сенаторов США интересует, проводили ли банки за последние пять лет проверки, которые позволяют выявить какие-либо счета, принадлежащие включенным в «кремлевский доклад» предпринимателям или государственным деятелям. Если банки откажутся предоставить информацию, сенаторы планируют начать более настойчивые действия, такие, как, например, правительственное расследование.

В JJPMorgan Chase получение письма подтвердили. В Barclays от комментариев отказались, а в остальных банках на запросы Reuters не ответили.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
голосуйте за своего путина дальше идиоты написал 25.04.2018 11:57
Сенаторы США потребовали от банков информацию о счетах россиян из "кремлевского списка"
----------------
Отберите у этих тварей воров ВСЁ!Пусть лохонаселение "великой Россиянии" посмотрит(в очередной раз) как их деньги перетекают в карманы партнеров путина.И убедится, что это и было основной целью развала СССР, а теперь и их Рашки. Хотя им большинству давно все по.***** и это тоже.Голосуйте за своего путина дальше рабы.
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(без названия)
стоик1150 написал 25.04.2018 11:12
Прилюдно повесить сионистов-преступником-олигархов - историческая роль славян?
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