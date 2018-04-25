Сенаторы США потребовали от банков информацию о счетах россиян из "кремлевского списка"

Представители Демократической партии в Сенате США Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус запросили у восьми крупнейших мировых банков информацию о счетах и активах, связанных с участниками так называемого "кремлевского списка", сообщает Reuters.

По данным агентства, запрос был направлен трем крупным американским банкам - Bank of America, JPMorgan Chase и Citibank, а также европейским - Barclays, Deutsche Bank, UBS и Credit Suisse.

"Учитывая их богатство и связи с российским государством, многие олигархи в России либо имеют, либо могут быть в зависимости от значительного политического влияния", - говорится в запросе.

Сенаторов США интересует, проводили ли банки за последние пять лет проверки, которые позволяют выявить какие-либо счета, принадлежащие включенным в «кремлевский доклад» предпринимателям или государственным деятелям. Если банки откажутся предоставить информацию, сенаторы планируют начать более настойчивые действия, такие, как, например, правительственное расследование.

В JJPMorgan Chase получение письма подтвердили. В Barclays от комментариев отказались, а в остальных банках на запросы Reuters не ответили.