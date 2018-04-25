Число работающих на две ставки учителей выросло в два раза за два года

Число российских учителей, работающих на две ставки, за два года выросло в два раза - с 6,9% в 2015 году до 13,8% в 2017 году, сообщает РБК со ссылкой на исследование РАНХиГС.
В 2017 году 46,2% учителей работали на полторы ставки и 13,8% на две. Количество преподавателей-совместителей растет последние два года. В 2016 году их доли были 42,9% на полторы ставки и 12,4% на две, а в 2015 — 37,9% на полторы ставки и 6,9% на две. Почти половина опрошенных учителей (46,7%) сообщили, что у них помимо преподавательской работы есть и другая. Чаще всего (56,3%) подрабатывают учителя в региональных столицах, в селах дополнительная подработка есть у 37,6% учителей.
По словам автора доклада, главы Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко, рост числа преподавателей, работающих на несколько ставок можно объяснить двумя факторами. "Либо им стало не хватать денег, либо раньше они старались так откровенно об этом не говорить", - отметила она.
Согласно данным исследования, в 2017 году о росте своих доходов сообщили 31,4% опрошенных учителей, что больше, чем в 2016 году, почти на 10%. При этом треть российских учителей (33,6%) заявили, что их зарплаты не изменились, а 30,9% сообщили, что их заработок уменьшился.
В целом, более половины учителей рассматривают уровень своего материального положения как средний – 53,2% (50,9% в 2016 году). Треть учителей (31,4%) считают, что их материальное положение ниже среднего уровня, а 12,1% оценивают его как низкий.
"Тем не менее, педагоги испытали на себе воздействие неблагоприятной экономической ситуации. В сильной степени оказались затронуты кризисом более трети опрошенных. Среди негативных проявлений респонденты назвали рост стоимости жизни, снижение размера заработной платы и стимулирующих выплат, уменьшение возможностей для дополнительного заработка", цитирует РИА Новости доклад.
Вандал написал 25.04.2018 11:03
Но вы посмотрите, что их мерзкие коллеги творят, когда вдалбливают в головы детей закрысовщину! Эти твари, продавшие за косточку свою Честь и Совесть своими руками фальсифицируют выборы, впаривают ложные знания, всякий бред на побобии жидоньютоновщины и жидоэйнштейновщины. Про учителей истории разговор отдельный. Сами безмозглые рабы-закрысовцы, они воспитывают рабов-закрысовцев, славя Гельминта Гельминтовича Крысопутина и всех его предшественников. Эти мерзкие ватные бабищи ломают психику детей, давая взамен эрзац-знания.
Путинский учитель-скотовод это надежная опора чекистского режима. Разве может чмошная училка воспитать Воина-Освободителя Национал-Социалиста и патриота Руси! Нет! эти мрази могут воспитать только холую-закрысовца, тупого, как пробка путиноида.
И кто-то будет мне говорить, что надо пожалеть этих полоумных мразотин, потому-что мол, выбора у них нет и им надо кормить своих детей?!
Выбор есть всегда, если есть Честь и Совесть, если есть Русская Воля и не утрачено чувство Справедливости!
Всегда можно купить дом в деревне и летом вырастить еды столько, что с голоду точно не умрешь, но еще и сможешь прокормить 2-5 семей своих родственников и знакомых, получив от последних некоторую сумму денег, которые лишними не будут. Останется еще и зимний период, когда можно работать частным репетитором, к примеру.
Но для этого надо думать головой, иметь трудолюбие и предпринимательскую жилку, но в совковый период 70 лет из Русских людей жидобольшевики вытравливали эти ценные качества. Жидоидеологи преступного комунизьма воспитывали людей-шариковых - недочеловеков, вот вам и результаты! Тысячи быдлоучилок вкидывали блядотени с галочкой за Гельминта Гельминтовича и теперь ноют о нищенских зряплатках и переработках?!
Да чтоб вы сдохли самки собаки! Отвалите от детей! Вам остается только повеситься! Вы - МРАЗИ!
Святой Пигидий написал 25.04.2018 11:00