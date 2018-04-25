Число работающих на две ставки учителей выросло в два раза за два года

Число российских учителей, работающих на две ставки, за два года выросло в два раза - с 6,9% в 2015 году до 13,8% в 2017 году, сообщает РБК со ссылкой на исследование РАНХиГС.

В 2017 году 46,2% учителей работали на полторы ставки и 13,8% на две. Количество преподавателей-совместителей растет последние два года. В 2016 году их доли были 42,9% на полторы ставки и 12,4% на две, а в 2015 — 37,9% на полторы ставки и 6,9% на две. Почти половина опрошенных учителей (46,7%) сообщили, что у них помимо преподавательской работы есть и другая. Чаще всего (56,3%) подрабатывают учителя в региональных столицах, в селах дополнительная подработка есть у 37,6% учителей.

По словам автора доклада, главы Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко, рост числа преподавателей, работающих на несколько ставок можно объяснить двумя факторами. "Либо им стало не хватать денег, либо раньше они старались так откровенно об этом не говорить", - отметила она.

Согласно данным исследования, в 2017 году о росте своих доходов сообщили 31,4% опрошенных учителей, что больше, чем в 2016 году, почти на 10%. При этом треть российских учителей (33,6%) заявили, что их зарплаты не изменились, а 30,9% сообщили, что их заработок уменьшился.

В целом, более половины учителей рассматривают уровень своего материального положения как средний – 53,2% (50,9% в 2016 году). Треть учителей (31,4%) считают, что их материальное положение ниже среднего уровня, а 12,1% оценивают его как низкий.

"Тем не менее, педагоги испытали на себе воздействие неблагоприятной экономической ситуации. В сильной степени оказались затронуты кризисом более трети опрошенных. Среди негативных проявлений респонденты назвали рост стоимости жизни, снижение размера заработной платы и стимулирующих выплат, уменьшение возможностей для дополнительного заработка", цитирует РИА Новости доклад.