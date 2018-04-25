Доля оправдательных приговоров в российских судах упала до 0,2%

Российские суды в 2017 году выносили один оправдательный приговор на 446 обвинительных. В прошлом году были оправданы 1600 человек, что втрое меньше, чем в 2013, сообщает РБК со ссылкой на статистику Судебного департамента Верховного суда. Если в 2016 году на один оправдательный приговор приходилось 280 обвинительных, то годом позже - 446.

При этом общее количество рассматриваемых судами уголовных дел падает вместе с долей оправдательных приговоров.

Согласно статистики, 77,9% дошедших до суда дел в 2017 году завершились обвинительным приговором. Еще 21,9% были прекращены актом суда. В подавляющем большинстве случаев это произошло по нереабилитирующим основаниям — к ним относятся истекший срок давности привлечения к уголовной ответственности, смерть подсудимого, амнистия.

По словам бывшего генерального прокурора России Юрия Скуратова, обвинительный уклон российских судов является "хронической болезнью" судебной системы. "Система больше верит следствию, оперативным службам, ФСБ, сотрудники которой сопровождают дела до их судебного рассмотрения. Это обусловлено слабостью позиции адвокатуры, то есть адвоката в суде не слушают", - отметил Скуратов.

По его словам, часто содержание обвинительного заключения буквально переписывается в приговор. При этом более половины дел рассматривается в особом порядке, то есть когда обвиняемый признал свою вину. В этом случае, по словам экс-генпрокурора, суды не исследуют доказательства, а сам процесс может занять один или несколько дней.

Сильнее всего в 2017 году выросло количество осужденных за преступления в сфере экономической деятельности. Осуждены 6364 человека (+18,9% к 2016 году) за такие преступления, как легализация денежных средств, уклонение от уплаты налогов, незаконная банковская деятельность или преднамеренное банкротство.

По словам партнера АБ "Деловой фарватер" Павла Ивченкова, "масштабы уголовного преследования в отношении предпринимателей поистине колоссальны, несмотря на то что деловой и инвестиционный климат сегодня в России оставляет желать лучшего".

"Если ты предприниматель, то ты находишься в первой группе риска и у тебя есть все шансы оказаться по обратную сторону свободы", - отметил Ивченков. По его словам, зачастую конфликты, которые можно было бы разрешить в арбитражном суде, "переходят в уголовную плоскость, нередко сопровождаясь коррупционными составляющими".