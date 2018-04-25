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Московский листок

Одаренный подросток из Подмосковья покончил с собой после проверки ФСБ

Опубликовано 25.04.2018 в разделе комментариев 2

Одаренный подросток из Подмосковья покончил с собой после проверки ФСБ

В Подмосковье покончил с собой 17-летний школьник, победитель конкурсов и олимпиад по химии, которого ранее проверяла ФСБ, сообщает "Московский комсомолец". По данным издания, Виталий выбросился из окна квартиры в день своего рождения, 23 апреля.

Педагоги колледжа рассказали, что в течение этого дня подросток был в прекрасном расположении духа - шутил и улыбался на переменах. После занятий он немного поспал дома, позже его разбудила мать, уходившая на тренировку в фитнес-клуб. Через 30 минут к их дому приехала скорая помощь из-за сообщения о выпавшем из окна подростке.

Врачи констатировали смерть Виталия от травм, не совместимых с жизнью. Следователи СКР по Московской области при осмотре квартиры нашли послание Виталия к родителям. В нем он написал, что государству не нужны одаренные люди, что таких, как он, "душат проверками".

МК отмечает, что Виталик был очень способным мальчиком, не раз побеждал на областных и всероссийских олимпиадах, а в прошлом году стал участником Международного конкурса юных химиков, где показал отличные результаты.

Дома он создал себе мини-лабораторию, в которой проводил опыты. Эксперименты нередко заканчивались взрывами, и бдительные соседи обратились к правоохранителям. Вскоре в гости к юному химику наведались сотрудники ФСБ. Они провели проверку и взяли с мальчишки и его родителей подписку о неразглашении ее результатов.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Вандал написал 25.04.2018 12:54
Все по жидовскому свиноталмуду: "лучшего из гоев - убей!"
Дерьмовая кодла жидовских холуев ЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ-ФСБ планомерно уничтожает Русский народ. Этим крысятам-путенятам жиды дали задание убивать самых лучших представителей Русского народа.
Парень отлично знал химию? Убить! А вдруг он наделает тротила-гексогена и прочитав книгу Владимир Васильевича Квачкова "Русская Революция неизбежна" начнет готовиться к этой самой (контр)революции?
Чекистская сволота, боевые педерасты, поджидки и чмошники - вот кто такие феесбята! Это КРЫСЯТА, а вернее закрысовцы! Активные защитнички жидорежима, защищающие хазарский каганат. У этих педиков в погонах комплекс ленина-бланка и жажда наживы. Прирожденные садисты и сатанисты, выслуживающиеся перед вышестоящим градусом, они умышленно укрепляют тоталитарный жидовский режим. Они не могут без этого, они кайфуют от своей чмошности и празднуют победу над Русским народом.
Но не все коту масленица. Молодые Национал-Социалисты вроде Антона Конева возьмут в руки автоматы и бомбы и останется от крысят-путинят одно лишь дохлое мясо!
Смерть жидам и чекистам! Смерть Гельминту Гельминтовичу Крысютину!
Слава Антону Коневу! Слава НС партизанам! Слава Белым Арийским Богам! Слава Нации! Слава Руси! Никто, кроме нас!
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(без названия)
Крон Принц Пафнутий Алиббабаевич написал 25.04.2018 12:44
И че? Кого-нибудь тронула эта новость? Да он чокнутый был скажут по Рен Тв, моя любимая Еленка Лихоманова задорно гремя бюстами проворкует. И русский эксперт подтвердит. Инциндент исчерпан.
Куда не пойдешь, везде русская правда, русские скрепы.
Молодец Владимир Владимирович!
Такой порядок навел.
Браво!
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