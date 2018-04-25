Одаренный подросток из Подмосковья покончил с собой после проверки ФСБ

В Подмосковье покончил с собой 17-летний школьник, победитель конкурсов и олимпиад по химии, которого ранее проверяла ФСБ, сообщает "Московский комсомолец". По данным издания, Виталий выбросился из окна квартиры в день своего рождения, 23 апреля.

Педагоги колледжа рассказали, что в течение этого дня подросток был в прекрасном расположении духа - шутил и улыбался на переменах. После занятий он немного поспал дома, позже его разбудила мать, уходившая на тренировку в фитнес-клуб. Через 30 минут к их дому приехала скорая помощь из-за сообщения о выпавшем из окна подростке.

Врачи констатировали смерть Виталия от травм, не совместимых с жизнью. Следователи СКР по Московской области при осмотре квартиры нашли послание Виталия к родителям. В нем он написал, что государству не нужны одаренные люди, что таких, как он, "душат проверками".

МК отмечает, что Виталик был очень способным мальчиком, не раз побеждал на областных и всероссийских олимпиадах, а в прошлом году стал участником Международного конкурса юных химиков, где показал отличные результаты.

Дома он создал себе мини-лабораторию, в которой проводил опыты. Эксперименты нередко заканчивались взрывами, и бдительные соседи обратились к правоохранителям. Вскоре в гости к юному химику наведались сотрудники ФСБ. Они провели проверку и взяли с мальчишки и его родителей подписку о неразглашении ее результатов.