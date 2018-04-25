Одаренный подросток из Подмосковья покончил с собой после проверки ФСБ

В Подмосковье покончил с собой 17-летний школьник, победитель конкурсов и олимпиад по химии, которого ранее проверяла ФСБ, сообщает "Московский комсомолец". По данным издания, Виталий выбросился из окна квартиры в день своего рождения, 23 апреля.
Педагоги колледжа рассказали, что в течение этого дня подросток был в прекрасном расположении духа - шутил и улыбался на переменах. После занятий он немного поспал дома, позже его разбудила мать, уходившая на тренировку в фитнес-клуб. Через 30 минут к их дому приехала скорая помощь из-за сообщения о выпавшем из окна подростке.
Врачи констатировали смерть Виталия от травм, не совместимых с жизнью. Следователи СКР по Московской области при осмотре квартиры нашли послание Виталия к родителям. В нем он написал, что государству не нужны одаренные люди, что таких, как он, "душат проверками".
МК отмечает, что Виталик был очень способным мальчиком, не раз побеждал на областных и всероссийских олимпиадах, а в прошлом году стал участником Международного конкурса юных химиков, где показал отличные результаты.
Дома он создал себе мини-лабораторию, в которой проводил опыты. Эксперименты нередко заканчивались взрывами, и бдительные соседи обратились к правоохранителям. Вскоре в гости к юному химику наведались сотрудники ФСБ. Они провели проверку и взяли с мальчишки и его родителей подписку о неразглашении ее результатов.
Вандал написал 25.04.2018 12:54
Дерьмовая кодла жидовских холуев ЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ-ФСБ планомерно уничтожает Русский народ. Этим крысятам-путенятам жиды дали задание убивать самых лучших представителей Русского народа.
Парень отлично знал химию? Убить! А вдруг он наделает тротила-гексогена и прочитав книгу Владимир Васильевича Квачкова "Русская Революция неизбежна" начнет готовиться к этой самой (контр)революции?
Чекистская сволота, боевые педерасты, поджидки и чмошники - вот кто такие феесбята! Это КРЫСЯТА, а вернее закрысовцы! Активные защитнички жидорежима, защищающие хазарский каганат. У этих педиков в погонах комплекс ленина-бланка и жажда наживы. Прирожденные садисты и сатанисты, выслуживающиеся перед вышестоящим градусом, они умышленно укрепляют тоталитарный жидовский режим. Они не могут без этого, они кайфуют от своей чмошности и празднуют победу над Русским народом.
Но не все коту масленица. Молодые Национал-Социалисты вроде Антона Конева возьмут в руки автоматы и бомбы и останется от крысят-путинят одно лишь дохлое мясо!
Смерть жидам и чекистам! Смерть Гельминту Гельминтовичу Крысютину!
Слава Антону Коневу! Слава НС партизанам! Слава Белым Арийским Богам! Слава Нации! Слава Руси! Никто, кроме нас!
Крон Принц Пафнутий Алиббабаевич написал 25.04.2018 12:44
Куда не пойдешь, везде русская правда, русские скрепы.
Молодец Владимир Владимирович!
Такой порядок навел.
Браво!