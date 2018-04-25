Свобода прессы в России - между Мексикой и Таджикистаном

Россия заняла 148-е место из 180 в рейтинге свободы прессы международной правозащитной организации "Репортеры без границ", расположившись между Мексикой и Таджикистаном.

Авторы рейтинга констатируют, что в России в 2017 году наблюдалось усиление государственной пропаганды и давление на независимые СМИ в РФ. Также "Репортеры без границ" отмечают, что деятельность России, Китая и Дональда Трампа создают наибольшие угрозы для свободы слова во всем мире.

Лидером рейтинга свободы прессы, как и в 2017 году, оказалась Норвегия. Второе место досталось Швеции. Нидерланды поднялись на третье место в индексе, опустив на четвертое место Финляндию, ранее занимавшую эту позицию.

США в рейтинге "Репортеров без границ" оказались на 45-м месте, Китай - 176-е.

Последнюю строчку в рейтинге (180 место) заняла Северная Корея. Рядом с ней соседствуют Эритрея (179), Туркменистан (178)