В Ереване возобновились протесты

В Ереване по призыву лидера оппозиции Николы Пашиняна возобновились протесты. Демонстранты требуют отстранения от власти всех членов правящей Республиканской партии и назначения на пост премьера "кандидата от народа".

Как передает Интерфакс, присоединиться к акции призвали своих сторонников крупнейшая оппозиционная партия "Процветающая Армения" и ряд других политических сил. Также на улицы вышли студенты и преподаватели ряда вузов.

В среду утром должны были состояться переговоры Пашиняна и и.о. премьера Карена Карапетяна, однако они были отменены. Пашинян заявил, что не допустит проведения в стране внеочередных парламентских выборов в условиях, пока правительство возглавляет представитель правящей Республиканской партии.

"На пост премьера должен быть назначен кандидат народа, после этого должно быть сформировано временное правительство, а уже после этого могут быть проведены внеочередные парламентские выборы", - заявил Пашинян.

По призыву политика тысячи демонстрантов, в том числе студенты, начали перекрывать главные дороги города.

Как передает РБК, к 10:40 мск на площади Республики собрались десятки тысяч человек, она почти была полностью заполнена людьми. Многие из них пришли с флагами Армении.

Пашинян под возгласы сторонников: "Никола в премьеры!" поднялся на трибуну, однако выступать не стал, пишет РБК. Политик объявил, что митинг пройдёт 25 апреля, но в 18:00 (17:00 мск).

После этого лидер протеста возглавил шествие по городу, за ним пошли большинство протестующих.

Между тем, полиция Армении с утра в среду начала стягивать в центр Еревана силы и спецтехнику. Сотрудники правоохранительных органов взяли под контроль все правительственные здания в районе центральной площади Республики.