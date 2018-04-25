Руководство ФСИН по Москве заподозрили в хищении 1 млрд рублей

Сотрудники следственных органов проверяют информацию о хищении более 1 миллиарда рублей руководством столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) при реконструкции следственного изолятора на юго-востоке Москвы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По его словам, в период с 2015 года по май 2017 года должностные лица УФСИН по Москве и подведомственного федерального государственного унитарного предприятия составили акты о приемке выполненных работ по госконтрактам на реконструкцию СИЗО-7 на улице Верхние поля, в то время как строительство не было окончено.

Источник отметил, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Напомним, в августе 2017 года бывший замначальника управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергей Мойсеенко, проходящий по уголовному делу о покушении на коллегу, стал фигурантом дела о взятке от гендиректора компании-подрядчика строительства следственного изолятора "Кресты-2". При этом против строившего "Кресты-2" бывшего генерального директора ОАО "Генеральная строительная компания" (ОАО "ГСК") Виктора Кудрина было возбуждено дело о растрате.