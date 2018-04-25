Руководство ФСИН по Москве заподозрили в хищении 1 млрд рублей

Сотрудники следственных органов проверяют информацию о хищении более 1 миллиарда рублей руководством столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) при реконструкции следственного изолятора на юго-востоке Москвы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
По его словам, в период с 2015 года по май 2017 года должностные лица УФСИН по Москве и подведомственного федерального государственного унитарного предприятия составили акты о приемке выполненных работ по госконтрактам на реконструкцию СИЗО-7 на улице Верхние поля, в то время как строительство не было окончено.
Источник отметил, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Напомним, в августе 2017 года бывший замначальника управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергей Мойсеенко, проходящий по уголовному делу о покушении на коллегу, стал фигурантом дела о взятке от гендиректора компании-подрядчика строительства следственного изолятора "Кресты-2". При этом против строившего "Кресты-2" бывшего генерального директора ОАО "Генеральная строительная компания" (ОАО "ГСК") Виктора Кудрина было возбуждено дело о растрате.
Вандал написал 25.04.2018 14:17
Осторожно, внимательное прочтение этого текста вызывает ненависть к россиянской ФСИН. «Никому ничего не плати. Вообще ничего». Почему несостоятельна версия о самоубийстве предпринимателя Пшениченого, который не пережил тяжелейшие пытки в камере СИЗО.
Когда «Новая» рассказала о гибели предпринимателя Валерия Пшеничного в питерском СИЗО-4, ФСИН принялась публично доказывать: это — суицид. Объяснение тюремного начальства свелось к тому, что Пшеничный зашел в камеру после прогулки, порядка двух часов оставался один, потом его нашли повесившимся. Прежде чем сунуть голову в петлю, он нанес себе десятки колото-резаных ран, бил себя током, сам себя изнасиловал и сломал себе позвоночник. Мы не хотели подробно рассказывать, как умирал этот сильный, веселый и талантливый человек. Не хотели лишний раз мучить его супругу и детей. Но вынуждены сделать это с их разрешения. А заодно рассказать, как «русский Илон Маск» оказался за решеткой.
Предприниматель Валерий Пшеничный делил камеру СИЗО № 4 в Петербурге с тремя заключенными. С утра 5 февраля одного этапировали в колонию, двоих ближе к середине дня увели на следственные действия. Пшеничный остался в камере один. Его нашел мертвым конвойный, когда заводил обратно одного из его соседей.
Руководство СИЗО настаивает, что Пшеничный в неволе на третьей неделе впал в депрессию и улучил момент, чтобы покончить с собой. Сокамерники, уверяет ФСИН, в один голос подтверждают: бизнесмен высказывал мысли о смерти. Такие показания «подопечные» тюремщиков дали следствию, которое второй месяц занимается уголовным делом о доведении до самоубийства.
В распоряжении «Новой» есть заключение судебных медиков, проводивших экспертизу. Нам придется цитировать некоторые фрагменты, чтобы стало понятнее, как Валерий Пшеничный мог совершить это «самоубийство».
«Не менее двух мужчин»
Рядом с телом Пшеничного в камере нашли два трехметровых электропровода, черный и белый, с оголенными концами. Там же валялись металлические пластины с острыми, как лезвие, краями, деревянная палка толщиной 3 сантиметра, обмотанная черной изолентой, и «черная синтетическая веревка (шнур)», похожая на те, что бывают в куртках. Десятки порезов на теле Пшеничного были нанесены, по выводам экспертов, предметом, похожим на лезвие. Удар в горло — острым концом «предмета, имеющего в следообразующей части режущий край и обушок (узкую грань)».
Как все эти предметы оказались в тюремной камере, если у заключенных вынимают даже шнурки из ботинок, руководство СИЗО публично объяснять не стало.
На теле Пшеничного были обнаружены следы сексуального насилия. На висках, на лице — синяки и десятки порезов разной длины и глубины, нанесенные и слева направо, и справа налево. Длинные порезы на обоих предплечьях — в одном направлении. Огромное число ссадин, рваных ран и кровоподтеков во рту: на губах, на языке, по всей слизистой. Часть из них — «в результате однократного травмирующего воздействия при ударе о зубы». На одежде — пятна «подсохшего буроватого вещества». На груди, на спине, на ребрах, на плечах, под лопатками, на руках и ногах — десятки резаных ран. Многочисленные «округлые ссадины», расположенные «попарно, на расстоянии 0,5–1 см друг от друга». Словно их нанесли парой оголенных электропроводов. Эксперты заключили, что «от действия электричества образовались множественные (не менее 19) электрометки на слизистых оболочках полости рта, языке, на коже пальцев правой и левой кистей».
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