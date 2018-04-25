Росфинмониторинг нашел миллиарды в офшорах российских чиновников

Росфинмониторинг проанализировал данные так называемых "панамского" и "райского" досье, обнаружив в них сомнительные финансовые операции российских высокопоставленных чиновников на несколько миллиардов рублей. Об этом, как передает РБК, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин на Евразийском антикоррупционном форуме.

"Служба постоянно ведет анализ материалов — таких, как «панамское досье», «райское досье», «английское досье» и так далее. Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье. С их участием выявлено множество сомнительных финансовых операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей", - заявил Чиханчин.

По его словам, ведомством установлена связь этих компаний "с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти". При этом чиновник отметил, что материалы на депутатов и губернаторов переданы правоохранителям.

Напомним, "панамское досье" и "райское досье" — это документы из офшорных регистраторов Mossack Fonseca и Appleby оказавшиеся в результате утечки в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Как следовало из "панамского досье", офшоры контролировали в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, экс-министр экономразвития Алексей Улюкаев, секретарь генсовета «Единой России» и бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак, друг Путина виолончелист Сергей Ролдугин и другие российские чиновники, депутаты и сенаторы, а также 16 из 77 российских долларовых миллиардеров.

В "райском досье" фигурировали предприниматели Леонид Михельсон, Олег Дерипаска, Олег Тиньков и жена первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга.