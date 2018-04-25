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Московский листок

Росфинмониторинг нашел миллиарды в офшорах российских чиновников

Опубликовано 25.04.2018 в разделе комментариев 2

Росфинмониторинг нашел миллиарды в офшорах российских чиновников

Росфинмониторинг проанализировал данные так называемых "панамского" и "райского" досье, обнаружив в них сомнительные финансовые операции российских высокопоставленных чиновников на несколько миллиардов рублей. Об этом, как передает РБК, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин на Евразийском антикоррупционном форуме.

"Служба постоянно ведет анализ материалов — таких, как «панамское досье», «райское досье», «английское досье» и так далее. Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье. С их участием выявлено множество сомнительных финансовых операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей", - заявил Чиханчин.

По его словам, ведомством установлена связь этих компаний "с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти". При этом чиновник отметил, что материалы на депутатов и губернаторов переданы правоохранителям.

Напомним, "панамское досье" и "райское досье" — это документы из офшорных регистраторов Mossack Fonseca и Appleby оказавшиеся в результате утечки в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Как следовало из "панамского досье", офшоры контролировали в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, экс-министр экономразвития Алексей Улюкаев, секретарь генсовета «Единой России» и бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак, друг Путина виолончелист Сергей Ролдугин и другие российские чиновники, депутаты и сенаторы, а также 16 из 77 российских долларовых миллиардеров.

В "райском досье" фигурировали предприниматели Леонид Михельсон, Олег Дерипаска, Олег Тиньков и жена первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
kirilis написал 25.04.2018 15:51
"Дебилы, б...ь" - произнес Лавров, втягивая ноздрей дорожку аргентинского кокса.
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(без названия)
Вандал написал 25.04.2018 15:41
ДАЁШЬ ИМ ВОЗМЕЗДИЕ !!!
В царстве Путина много воруют,
Крутятся МИЛЛИАРДНЫЕ взятки,
Нашей Родиной просто торгуют...
Кто же правит страной - непонятно !!!
Дзюдоист никогда не виновен,
Виноватят его окружение...
Он лишь хмурится, дергая бровью,
Не стыдясь своего положения !!!
И с коррупцией яростно борется,
На СЛОВАХ, а Россию все грабят...
Пора, Русичи побеЗпокоиться,
Скоро жид без штанов нас оставит !!!
ТелеСМИ Горнолыжника хвалят,
Натурально, во всех передачах...
По стране банды чурок шакалят,
НО его имидж вверх просто скачет !!!
Лик России при нем изменился,
пРАвославных теснят исламисты !
В Кремле плотно Хабад поселился,
Берл Лазар - лепший кореш Чекиста !
Страна дышит еще - в счет ресурсов&#8230;
Не способна себя прокормить !
Кто пустил Русь по этому курсу,
Того нам ДАВНО нужно судить !!!
Почему же, по прежнему верит
пРезиденту, электорат...
Зазомбирован, видно - сверх меры,
Или есть у кого ДРУГОЙ факт ?!!!
И не надо о /Пятой Колонне/,
слюной брызгая - по "ушам ездить" !!!!!!!!!
Вместе с ней "презик" грабит по полной,
народ РУСкий - ДАЁШЬ ИМ ВОЗМЕЗДИЕ !!!
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