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Московский листок

Система ГЛОНАСС перестала работать по всему миру

Опубликовано 25.04.2018 в разделе комментариев 2

Система ГЛОНАСС перестала работать по всему миру

Российская система навигации ГЛОНАСС-М перестала работать по всему миру из-за потери связи с двумя спутниками. Как передает Интерфакс, сигнал от ГЛОНАСС-М № 734 пропал 19 апреля, позднее была потеряна связь с ГЛОНАСС-М № 723. В настоящее время на орбите продолжают действовать 22 спутника российской глобальной навигационной спутниковой системы. Для покрытия территории РФ достаточно 18 действующих спутников, тогда как для всей планеты необходимо 24 работающих космических аппарата.

В свою очередь, в Роскосмосе заявили, что российская группировка ГЛОНАСС "по всему миру функционирует в штатном режиме в полном объеме". "Российская группировка ГЛОНАСС покрывает территорию всей планеты. Всего на орбите находится 25 аппаратов ГЛОНАСС", - цитирует ТАСС источник в Роскосмосе. По его словам, "количества аппаратов группировки вполне достаточно для реализации ее функционала на территории всего мира".

В госкорпорации также сообщили, что летом один из спутников ГЛОНАСС будет планово заменен из-за превышения ресурса на два года. Еще один аппарат находится на стадии летных испытаний.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Система ГЛОНАСС перестала работать по всему миру
Светослав,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, написал 25.04.2018 16:13
Эххх, импортозаместить бы его ГПС-ом, да злые буржуины не дадут добро из-за санкций... ))
.
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(без названия)
Вандал написал 25.04.2018 16:10
ГЛОНАСС, GPS - это элемент ВСЕВИДЯЩЕГО ОКА (пирамида с глазом). Это древний жидомасонский символ, символизирует наблюдение Иеговой (Князем Мира сего Сетом) за всеми людьми.
Гельминт Гельминтович путекрыса планомерно строит жидомасонский новый мировой порядок. И все это дерьмо типа глонаса, ювеналки, чипования, спутников, камер видеонаблюдений нужно жидам для построения тоталитарного государства планетарного масштаба.
Убивайте ювенальщиков и чиповальщиков, разбивайте камеры видеонаблюдения, сжигайте офисы роскомнадзора!
Смерть Гельминту Гельминтовичу путекрысе! Смерть берл лазару! Смерть жидам-хабадникам! Смерть депутатам! Смерть чекистам! Смерть крысовикам!
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