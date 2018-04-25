Система ГЛОНАСС перестала работать по всему миру

Российская система навигации ГЛОНАСС-М перестала работать по всему миру из-за потери связи с двумя спутниками. Как передает Интерфакс, сигнал от ГЛОНАСС-М № 734 пропал 19 апреля, позднее была потеряна связь с ГЛОНАСС-М № 723. В настоящее время на орбите продолжают действовать 22 спутника российской глобальной навигационной спутниковой системы. Для покрытия территории РФ достаточно 18 действующих спутников, тогда как для всей планеты необходимо 24 работающих космических аппарата.

В свою очередь, в Роскосмосе заявили, что российская группировка ГЛОНАСС "по всему миру функционирует в штатном режиме в полном объеме". "Российская группировка ГЛОНАСС покрывает территорию всей планеты. Всего на орбите находится 25 аппаратов ГЛОНАСС", - цитирует ТАСС источник в Роскосмосе. По его словам, "количества аппаратов группировки вполне достаточно для реализации ее функционала на территории всего мира".

В госкорпорации также сообщили, что летом один из спутников ГЛОНАСС будет планово заменен из-за превышения ресурса на два года. Еще один аппарат находится на стадии летных испытаний.