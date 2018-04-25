Доход заммэра Москвы Ликсутова за год вырос в 32 раза

Заммэра Москвы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов в 2017 году заработал 219,6 млн рублей, против 6,8 млн за предыдущие 12 месяцев, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на декларацию чиновника. Таким образом, за год ему удалось увеличить свой доход почти в 32 раза.

Согласно документу, опубликованному на сайте мэрии Москвы, в собственности у Ликсутова автомобили Lexus LX 570, Mercedes-Benz G55AMG, мотоциклы Harley-Davidson V-Rod Muscle, Ducati XDiavel S и Honda Gold Wing GL 1800 Motor Trike. Кроме того, чиновник владеет тремя земельными участками общей площадью 4170 кв. м, а также жилым домом площадью 2129,5 кв. м и двумя нежилыми помещениями - 234,5 и 192 кв. м.

У замградоначальника есть двое несовершеннолетних детей. У каждого из них в пользовании указана квартира площадью 106,8 кв. м.

Мэр Москвы Сергей Собянин за 2017 г. заработал 6,5 млн руб. - такой же доход он декларировал и за 2016 г., и за 2015 г. В собственности у мэра только гараж. В его декларации также указана квартира в пользовании площадью 308,1 кв. м. Сведений о родственниках в декларации у мэра Москвы нет.