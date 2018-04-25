Россияне по-прежнему одобряют деятельность Путина и не любят правительство с Госдумой

Несмотря на экономические трудности в России, 82% ее граждан одобряют деятельность действующего президента Владимира Путина, свидетельствует данные опроса "Левада-центра". По данным опроса, недовольны работой президента остались 17% россиян, 1% не смог ответить на этот вопрос.

При этом менее половина наших сограждан (42%) сообщили социологам, что удовлетворены деятельность Дмитрия Медведева на посту премьер-министра, 57% заявили, что не довольны его работой. В целом деятельность российского правительства одобряет 47% наших сограждан, еще 50% оценили его работу отрицательно.

Деятельность Государственной думы не одобряют более половины россиян — 57% против 41%, которые поддерживают нижнюю палату парламента.

Опрос был проведен 20 - 24 апреля 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, в 52 субъектах РФ.