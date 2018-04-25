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Московский листок

Россияне по-прежнему одобряют деятельность Путина и не любят правительство с Госдумой

Опубликовано 25.04.2018 в разделе комментариев 4

Россияне по-прежнему одобряют деятельность Путина и не любят правительство с Госдумой

Несмотря на экономические трудности в России, 82% ее граждан одобряют деятельность действующего президента Владимира Путина, свидетельствует данные опроса "Левада-центра". По данным опроса, недовольны работой президента остались 17% россиян, 1% не смог ответить на этот вопрос.

При этом менее половина наших сограждан (42%) сообщили социологам, что удовлетворены деятельность Дмитрия Медведева на посту премьер-министра, 57% заявили, что не довольны его работой. В целом деятельность российского правительства одобряет 47% наших сограждан, еще 50% оценили его работу отрицательно.

Деятельность Государственной думы не одобряют более половины россиян — 57% против 41%, которые поддерживают нижнюю палату парламента.

Опрос был проведен 20 - 24 апреля 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, в 52 субъектах РФ.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
стоик1150 написал 25.04.2018 16:39
Более ничтожной куклы , чем сортирный Карлик, Россия не знала?
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(без названия)
стоик1150 написал 25.04.2018 16:37
сортирного Карлика презирают и считают мерзостью?
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Re:
Пахом написал 25.04.2018 16:35
Вошдь как-та сказал, что у него интернета нет.
Не удивлюсь, что мобилы тоже.
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(без названия)
Святой Пигидий написал 25.04.2018 16:24
Ну, все правильно! Наш великий народ отлично понимает, что наш духовный воин не имеет ни малейшего отношения к так называемому правительству (сборищу либерастов) и к так называемой думе (кобзонарию). Потому что они только вредят нашему великому вошьдю, мешают ему вести нас от победы к победе. А вредят они и мешают потому, что кого-то назначил еще Обама, кого-то назначили Трамп, Меркель, Макрон. А великий наш вошьдь здесь ни при чем! И все это наш великий народ отлично понимает!
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