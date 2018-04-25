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Московский листок

Бывший замдиректора трубопрокатного завода возглавил Александринский театр в Санкт-Петербурге

Опубликовано 25.04.2018 в разделе комментариев 3

Бывший замдиректора трубопрокатного завода возглавил Александринский театр в Санкт-Петербурге

Новым директором Александринского театра в Санкт-Петербурге стал Ринат Досмухамедов, ранее занимавший пост заместителя генерального директора московского филиала "Челябинского трубопрокатного завода".

Как сообщает газета "Фонтанка", 25 апреля новый руководитель был официально представлен коллективу театра. Его предшественник Григорий Попов накануне уволился "по личным причинам".

Издание отмечает, что Ринат Досмухамедов был назначен на должность директора Александринки по приказу Министерство культуры, и Владимир Мединский лично приехал в театр, чтобы дать начало встрече с сотрудниками.

Известно, что Досмухамедов родился в 1966 году в Астрахани, окончил факультет международной информации МГИМО МИД РФ, начал трудовую деятельность в газете «Комсомолец Каспия» Астраханского обкома ВЛКСМ (1986—1987). В дальнейшем трудился в информационной службе МГИМО, работал проректором Московского налогового университета. Занимал должность торгового представителя РФ в США.

В 2014-15 годах являлся заместитель генерального директора по развитию международной деятельности в филиале открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» в Москве. Работал вице-президентом Азиатско-Тихоокеанского банка и ПАО М2М «Прайвет Банк».

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Вандал написал 25.04.2018 19:30
Жид мединский тоже кпссовец и мгимошник, почему бы ему не назначить свою шестерку порулить культуркой в театре, тоже мгимошника чурбана-лениниста.
Все эти путиноидные кадры -выходцы из ленинячьего-комунячьего кагала, именуемого "комсомолом". Те, кто постарше грабили Русь находясь в преступной организации жидов "кпсс".
Эти все красные (а теперь и красно-синие) ленинята-кпссовцы и образуют паразитический класс окупантов подлежащий безусловному уничтожению
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(без названия)
стоик1150 написал 25.04.2018 19:26
А почему не хача с рынка?
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радуйтесь что не Мутко, Зурабова или Шувалова
корнхолио написал 25.04.2018 19:08
а ведь запросто могли бы назначить
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