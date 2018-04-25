Ученые пожаловались Медведеву на "вредоносную деятельность Роскомнадзора"

Совет Общества научных работников (ОНР) обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой "пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора" по блокировке Telegram, сообщает РБК со ссылкой на письмо, опубликованное на сайте ОНР.
Ученые утверждают, что из-за попыток ведомства заблокировать работу мессенджера оказались недоступны множество научных и образовательных сайтов, в том числе специализированная сеть научных контактов ResearchGate, архивы научных журналов крупнейшего издательства Wiley, центральное хранилище библиотек Java, сайт журнала Science, поисковая система Google и другие сервисы. Кроме того, была сорвана подача заявок на конкурсы грантов, проводимых Российским фондом фундаментальных исследований, частично парализован учебный процесс в таких вузах, как МГУ и ВШЭ, и затруднен доступ к сайту Вольного сетевого сообщества "Диссернет".
"Это ведомство [Роскомнадзор] создало препятствия для доступа почти к 18 млн IP-адресов: их число почти в два раза превышает количество пользователей Telegram в России", - отмечают ученые.
В письме подчеркивается, что согласно ст. 29 Конституции России каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.
"Тот вред, который нанесли действия этого ведомства российской науке и образованию, а значит, и всему обществу, никак не может быть оправдан необходимостью исполнения судебного решения в отношении одной частной компании… Сотрудники и руководители Роскомнадзора, по вине которых возникли перебои в работе этих ресурсов на территории России, должны понести ответственность за свои действия", - отмечают авторы обращения.
-Что это? написал 25.04.2018 20:26
стоик1150 написал 25.04.2018 20:17
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Еще немного и сортирный Карлик будет лизать Дурову ноги, чтобы тот не направил против него Людей?