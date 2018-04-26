Для красивой жизни нам не хватало всего лишь нескольких президентских указов

Надежды народа, отдавшего на мартовских выборах абсолютное большинство голосов в пользу действующего президента, начинают стремительно сбываться.

Безусловно, неблагодарные наши люди раньше мерли как мухи. Расшибались десятками тысяч в ДТП на колдобинах и ямах кривых и узких отечественных дорог. Травились поддельными лекарствами, спиртосодержащими жидкостями, фальсифицированными продуктами, свалочными газами. Сгорали в социальных учреждениях и торговых центрах. Заколачивали друг друга насмерть в семейных ссорах. Испускали дух на порогах областных лечебниц после мук транспортировки из деревень и райцентров, где все больницы позакрывались. Массово и добровольно покидали сей бренный мир после просмотра теленовостей при полном равнодушии окружающих — Россия впереди по числу самоубийств. Однако лидер нации приказал всем долго жить, и вот уже пару лет россияне, судя по статистике, прекратили умирать. Еще недавно продолжительность их жизни едва дотягивала до 60, сейчас же перевалила за 70, а согласно новому указу должна достичь 78 лет к 2024 году и 80 лет к 2030 году. Не маловато ли, особенно на фоне библейских персонажей? Неужто в патриотическом восторге, вооружившись духовными скрепами, не дотянуть до ста? Или вовсе до той прелестной исторической минуты, когда светило навсегда погаснет и Америка таки загнется? Догнать и перегнать!

Несомненно, определенный немалый процент наших граждан позорит государство своей чудовищной бедностью. В стране равных возможностей разрыв в доходах и потреблении между богатыми и бедными стал сопоставим с ситуацией колониальной эпохи, когда житель какой-нибудь Конго имел годового заработка столько, сколько порядочный бельгиец тратил в год только на напитки. Бессовестные наши граждане игнорируют постоянную о них заботу со стороны великого множества чиновничьих структур. Ведь для них и новую систему оплаты ввели, и эффективные контракты заключили, и оклады увеличили аж до 3–4 тысяч, а им надеть нечего! МРОТ повысили, а они сыр из супермаркетов воруют. И ладно бы какой сыр, а то на пальмовом масле. Центры занятости денно и нощно стараются, а безработные туда отмечаться не ездят, предпочитая пособию огород (вот вам земельный налог, негодяи!). Но президент подумал и изрек, и мы уже смотрим в будущее с повышенным оптимизмом. Количество людей, живущих за чертой бедности, согласно проекту указа, к 2024 году необходимо снизить вдвое. И ведь снизят, как пить дать снизят! Иначе не сидели бы эти хитроумные чиновники в тиши своих уютных кабинетов. У нас самые изворотливые чиновники в мире. Запретят бедность, да так, что живущие за ее чертой даже не заметят. И через двадцать лет мы будем жить при изме!

Конечно, в экономическом отношении мы отстали от главных конкурентов беспросветно. Промышленность, за исключением сырьевых отраслей, развалена. Импортозамещение в сельском хозяйстве захлебнулось. Инфраструктура осталась в прошлом веке. Малый бизнес практически уничтожен. Качество жизни достигло уровня стран третьего мира. Преобладает примитивный малопроизводительный труд, и тот утопает в повседневной бюрократической волоките. Политика правительства сводится к девизу: «Денег нет, но вы держитесь». Но вот глава государства, расправив плечи, дает поручение — мол, до 2024 года Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира, в том числе обеспечить темпы экономического роста выше мировых. Как на данную новость реагировать? Наверное, признать, что это конгениально, как говорил известный литературный персонаж. А может, мы вообще поскромничали? Тащились сзади, понимаете, где-то два десятилетия кряду. Указа не было. Может, с указом нужно было замахнуться сразу на первую тройку, не сдерживать себя? Всего-то шесть лет напряженного труда — и десять тысяч лет счастья!

...Эксперты в официальных СМИ очень одобрили вышеописанные начинания. Я вслед за ними тоже очень одобряю. Куда как веселее, чем с правительственным прогнозом роста по 1% в год. Указы опубликуют, заблокируют еще несколько миллионов IP-адресов скептиков и пессимистов, и заживем мы сказочно богато и чуть ли не вечно. Вот ведь, оказывается, как теперь решаются великие вопросы современности.