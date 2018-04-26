\\\///\\\//\/\"Две трети населения экономит на жратве. Слава России!"

Доля россиян, экономящих на основных продуктах питания, в первом квартале 2018 года сократилась на 6 процентных пунктов (п.п). по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 64%, говорится в опубликованном аналитическим департаментом Sberbank CIB.

Я вот думаю, те, кто публикует такие "достижения" полные идиоты или наполовину?

В стране 70 процентов населения экономило на жратве! То еть или жрали говно, или элементарно недоедали - скорее всего и то, и другое. А тут, оказывается, уже на 6 процентов меньше, только неясно, чего: то ли меньше недоедают, то ли жрут дерьма поменьше.

Вот у двоих из каждых трех проблема еды - это как? Это великая сверхдержава такая?

Понятно, что в стране, где две трети населения экономят на жратве, сбережений нет почти ни у кого - ну разве что в сухарях и тушенке. А Сберегательный банк на самом деле просто рассчетно-кассовый центр по пенсиям и зарплате - сберегать там людям нечего. Да и много ли сбережешь в рублях, который дешевеет куда быстрей, чем набегают банковские проценты.

И куда это подевалось "путинское процветание"? Или и не было его?..

А.Б.