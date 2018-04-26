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Московский листок

Две трети населения экономит на жратве. Слава России!

Опубликовано 26.04.2018 в разделе комментариев 1

россия сбербанк еда экономия
Две трети населения экономит на жратве. Слава России!

Доля россиян, экономящих на основных продуктах питания, в первом квартале 2018 года сократилась на 6 процентных пунктов (п.п). по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 64%, говорится в опубликованном аналитическим департаментом Sberbank CIB.

Я вот думаю, те, кто публикует такие "достижения" полные идиоты или наполовину?

В стране 70 процентов населения экономило на жратве! То еть или жрали говно, или элементарно недоедали - скорее всего и то, и другое. А тут, оказывается, уже на 6 процентов меньше, только неясно, чего: то ли меньше недоедают, то ли жрут дерьма поменьше.

Вот у двоих из каждых трех проблема еды - это как? Это великая сверхдержава такая?

Понятно, что в стране, где две трети населения экономят на жратве, сбережений нет почти ни у кого - ну разве что в сухарях и тушенке. А Сберегательный банк на самом деле просто рассчетно-кассовый центр по пенсиям и зарплате - сберегать там людям нечего. Да и много ли сбережешь в рублях, который дешевеет куда быстрей, чем набегают банковские проценты.

И куда это подевалось "путинское процветание"? Или и не было его?..

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!TOT-KADA!JATOT!!!&&& написал 26.04.2018 01:40
"Две трети населения экономит на жратве. Слава России!"
- Ой, я Вас таки умоля-яяю-юю! У людей таки есть деньги только ан красную икру, а на черную - то таки уже и нет? Или - таки наоборот? То таки да-аа?
\\\///\\\//\/\"Две трети населения экономит на жратве. Слава России!"
- То таки слава не России, а бесноватым гав-ноликам, безумным вчонкиным и примкнувшим к ним таки тупым, вечнопьяным роботам-матаголикам, которые таки всеми силами и х-ями упираясь таки устроили в в СССР таки долбостройку! Слава бы-длу - таки абарзованому и неабарзованому, ублюдкам слава!- таки особенно - какадемии неук! То таки да...
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