Казахстан откроет каспийские порты для военных баз США

США разместят в казахстанских портах "Актау" и "Курык" свои военные базы для транзита специальных грузов в Афганистан. Соответствующее соглашение 19 апреля ратифицировал Сенат Казахстана. Ожидается, что в ближайшие дни документ будет подписан президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Соглашение об использовании каспийского порта "Актау" было заключено после встречи президентов Казахстана и США Нурсултана Назарбаева и Дональда Трампа в январе 2018 года. Американская сторона, в свою очередь, пообещала содействие в снятии ареста с активов Национального фонда Казахстана, которые хранились в Bank of New York Mellon и были заблокированы по иску молдавского бизнесмена Анатолия Стати к правительству Казахстана.

Согласно договоренностям, специальные грузы пойдут из Грузии и Азербайджана через Каспийское море в Казахстан, затем железнодорожным транспортом в Узбекистан и далее в Афганистан.

"В перечень контрольно-пропускных пунктов добавлены порты "Актау" и "Курык". Делается это целиком в интересах Казахстана как стратегического партнера США, которые стремятся к поддержанию мира и стабильности в соседнем Афганистане", - объявил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.