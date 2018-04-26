Мэр-зюгановец Локоть, памятник Николаю Кровавому и недоступный памятник Ильичу

22 апреля на пл. Ленина новосибирские коммунисты возложили цветы к памятнику В.И.Ленину. Подобные акции проходят во многих города, но в Новосибирске она прошла в особом формате. Организатору пикета Алексею Денисюку (ВКПБ) грозит штраф до 30 тыс. руб. или административный арест.

Напомним, что мэр города Новосибирска, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, член ЦК КПРФ А.Е.Локоть запретил проводить пикет 22 апреля перед памятником В.И. Ленину. Мэрия предложила встать «за памятником» в связи с тем, что перед памятником проведение пикета якобы «повлечёт нарушение функционирования объектов транспортной и социальной инфраструктуры». Ранее 17 апреля Локоть также запретил проводить пикет в защиту Дома-музея С.М. Кирова. До одиночных пикетов 17 апреля, против проведения аналогичных мероприятий перед памятником В.И. Ленину мэр города Новосибирска не возражал.

Несмотря на запрет, коммунисты все же возложили цветы у памятника (без символики), а затем развернули перед памятником Ленину транспарант со словами В.И. Ленина «Всеобщая вера в революцию есть уже начало революции». Сотрудники полиции особенно настойчиво требовали не развёртывать транспарант с цитатой Ленина.

23 апреля на Алексея Денисюка был составлен по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (суд состоялся 24 апреля, оглашение приговора перенесли на утро 25 апреля) протокол об административном правонарушении за то, что организовал и провел не согласованное с Мэрией г. Новосибирска публичное мероприятие в форме пикета, с использованием наглядной агитации в виде баннера и флагов.

Но и это не самое интересное. 22 апреля часом ранее в 12.00 на пл. Ленина у памятника В.И. Ленину прошёл пикет, организованный КПРФ, не просто возложение цветов, а именно публичное мероприятие перед памятником с использованием флагов с символикой КПРФ, что было запрещено коммунистам. Получается, Локоть решил зачистить площадь Ленина от публичных акций под явно надуманными предлогами, и в то же время сам в нарушение своего запрета проводит мероприятия в запрещённом им самим месте, не утруждая себя при этом подачей уведомления о проведении публичного мероприятия.

UPD 25/04 Алексей Денисюк: "Сегодня судья Центрального районного суда г. Новосибирска признала меня виновным в организации и проведении несанкционированного пикета в день рождения Ленина, но снизила размер штрафа с 20 до 5 тыс. руб., переквалифицировав правонарушение с части 2 ст. 20.2 КоАП на более мягкую часть 1 той же статьи и учитывая моё материальное положение и нахождение у меня на иждивении старшего брата, оформляющего инвалидность. Обжаловать решение суда не буду.

Самое главное, провели мероприятия и по Кирову, и по Ленину и не стали кланяться перед "красным" градоначальником. Что касается моего заявления на мэра Локтя, то его передали майору полиции Бобковой, которая составляла на меня протокол. Она сказала, что сама не может принимать решения и передаст заявление в прокуратуру. Если прокуратура откажет в возбуждении административного дела, я опротестую отказ в суд и доведу дело до Верховного суда РФ. Оставлять без ответа незаконные действия Локтя нельзя".

От редакции: Справедливый и вполне деловой гнев товарищей из "РОТ Фронта" (с сайта организации и взято сообщение), увы, не пускает за рамки даты. У нас же есть не только такая возможность, но и некоторая эрудиция, в силу той самой профприкованности к ленте новостей, которая сравнима с методом немцев Первой мировой, они при отступлении пулемётчиков приковывали, да... Ещё до нацизма задолго, пока будущий фюрер сам по окопам лазал без усиков.

А господин Локоть давно напрашивался на персональное дело, которое вполне уместно начать разбирать именно сейчас и в кругу единомышленников. Но тут не просто персона - тут проглянет в динамике вся суть "красного пояса", которым некогда бравировала КПРФ, как чуть ли не ближайшей победой "не умением, так числом" (губернаторов). И тогда не победила, и сейчас стала кузницей наиболее манипулябельных, реакционных кадров для правящей группировки (именно группировки, а не просто класса - класс-то и в ЦК КПРФ широко представлен).

Итак, вот как выглядел этот, соответствующий и духу времени, и дате запрещённый пикет. Хоть какое-то событие на фоне традиционных хождений с цветами-венками! И прекрасно, что вопреки и в меньшинстве, и что после разрешённого КПРФного "мероприятия". Различение между коммунистами (увы, связываемыми чаще с зюгановцами рефлекторно в общественном мнении) и большевиками лучшей иллюстрации не сыщет.

Позиция Локтя прозрачна: он пытается навести порядок среди "своих", ну а кто против - тех можно потрепать за шкирку с помощью государственной машины, частью которой он стал. Не хотели влиться массовкой в разрешённое молитвенное стояние у памятника под псалмы КПРФ - извольте оштрафоваться. Сказать, что это мелко и подло - ничего не сказать. Тут мотивы и подноготная - посерьёзнее...

Вы, кстати, не знаете ли, при каком мэре в Новосибирске был установлен памятник Николаю II и цесаревичу Алексею рядом с собором Александра Невского? Вот этот самый памятник...

Монумент появился в год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции возле собора без согласования с мэрией и областным управлением по охране объектов культурного наследия и без каких-либо обсуждений с горожанами, вызвав споры среди новосибирцев. Против этой скульптуры высказался мэр Анатолий Локоть. При этом в горадминистрации отмечали, что земля, на которой установили памятник, принадлежит Русской православной церкви, поэтому на его установку городские власти повлиять не могли.

Денисюк же сообщил, что монумент, как выяснилось, установлен на территории объекта культурного наследия. К тому же земля, на которой памятник находится, "не является частной территорией РПЦ, а является собственностью правительства Новосибирской области". Кроме того, по данным выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), на участке, где расположен монумент, нет никакого обременения. Как объяснил Денисюк, если бы у РПЦ был договор аренды на эту территорию, то его обязательно зафиксировали бы в документах.

Всё тот же большевик Денисюк, явно ставший костью в горле легальному коммунисту Локтю...

Ощущаете накал? Что смог сделать "коммунист" Локоть, чтобы эта показательная выходка социал-регрессантов не осуществилась в год великого праздника для всех коммунистов Земли? Ничего не смог. Только высказался.

Кто он против РПЦ - крупнейшей госкорпорации в РФ, настолько явно поддерживаемой Путиным и направляемой его духовником Шевкуновым, что любая сошка его Вертикали забивается в щели и плюёт на законы, если нынешнему царю надо прославить убиенного "царя" (для символического укрепления антисоветской преемственности власти)? В Москве в шевкуновском монастыре на Сретенке - всё в том же 2017-м Путин показательно открывает "Храм новомученников, жертв коммунистичекой идеи", а Новониколаевске, который может при Локте и переименуют - тоже "народ" возвёл мученникам, пролетарской революцией убиенным, монумент...

Локтю такое не по мышцам. Нет, если бы он мобилизовал как коммунист своих единомышленников, советских патриотов, если бы устроил общественную кампанию, зная, что памятник установят (а уж он-то знал раньше всех) попы и не сунулись бы... Но тишайший Локоть не посмел и даже не пытался - он помнил, что его партия, КПРФ, партия веротерпимых товарищей. А Христос был первым коммунистом (для КПРФ явно и последним). Опять же, великий и бессменный Зюганов велел всячески привлекать в КПРФ людей верующих - а как же их не порадовать таким памятником?.. Вот шизофрения-то гражданская за рамки партии и побежала, и усугубилась: вроде как дело Ленина продолжают, но и перед царём-государём, которого Ленин не задумываясь расстрелял бы и сам - стыдно, плАкотно...

То есть ставить с помпой и шеренгой раззолоченных попов, освящать памятник Николаю Кровавому в 2017-м - это нормально, а вот в день рождения Ильича в 2018-м проводить скромный пикет у его памятника - уже "низзя", плохо... Ощущаете социальную, идеологическую динамику, сдвиги, регресс?

Сам-то Локоть теперь кто, после всего этого? Коммунист или монархист? Или дорогА патриотам локтеприклоненным "Россия вечная", а народ её завсегда монархистом был и царёф-то особливо не выбирает (говорил мне тут недавно один прибалтийского происхождения "интеллигент")?..

Помнящие "завоевания" царизма в Сибири и особенно тех, кто пытался Николая (или на худой конец любого члена его семьи - отсюда и поголовный расстрел, законы военного времени и Гражданской) сделать знаменем белого движения, Колчака и прочую пришлую шушеру - рубанули памятник сразу после установки. Напомню, что точно так же поступили с мемориальной доской Колчака в Москве и в Ленинграде. Про царского генерала и гитлеровского соратника Маннергейма - не напоминаю. То есть, где есть борцы - там такие насильственные сдвиги в общественном сознании через символы правящему классу не даются легко или вовсе не даются. Более того, за Маннергейма чуть не полетел Мединский из своего министерского кресла обратно в преподы МГИМО.

Вот что устроил бы ЦК не КПРФ, а РКП(б) или ВКП(б) "красному мэру" за такое - представляете?

Но мэр нынче уж явно белеет. Вместо первомайской демонстрации устраивает пасхальные шествия и крестные ходы (2016) - во имя примирения и согласия... Это было ещё до установки Николаю Кровавому памятника, проверьте.

Ну, и после таких успехов в мэрском кресле - стоит ли удивляться, что застройка с варварской вырубкой лесов окраин Новосибирска тоже упирается в протест народа, протест, уже на который мэр не может не реагировать, он же власть. Он уступает народу - одой рукой, другой же - подмахивает федералам чертежи застройки зелёных зон. Двуглаввый орёл прям, а не мэр-коммунист.

Шизофрения, как и было сказано выше.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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