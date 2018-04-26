КНДР прекратила ядерные испытания и испытательные запуски МБР с 21-го апреля 107-го года чучхе

3-ий пленум ЦК Трудовой Партии Кореи 7-го созыва проведен 20-го апреля в Пхеньяне.

Председатель ТПК товарищ Ким Чен Ын руководил пленумом.

В пленуме приняли участие члены Президиума Политбюро, члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК ТПК, члены и кандидаты в члены ЦК партии, члены Центральной ревизионной комиссии партии.

Присутствовали в качестве наблюдателей работники ЦК партии, партийные и административные кадры министерств, центральных учреждений, провинций, городов, уездов, ведущих заводов, учреждений, предприятий, сельскохозяйственных кооперативов и командный состав силовых ведомств.

На повестку пленума были вынесены следующие вопросы:

1. О задачах нашей партии для более энергичного ускорения строительства социализма в соответствии с требованием нового высокого этапа развития революции.

2. О достижении революционного поворота в научной и образовательной работе.

3. Организационный вопрос.

На пленуме первым делом обсуждался 1-й вопрос повестки.

Товарищ Ким Чен Ын выступил с докладом по 1-му вопросу повестки заседания.

Председатель ТПК сказал, что по требованию развития революции и при сложившейся ситуации партия проводит 3-ий пленум ЦК партии 7-го созыва чтобы обсудить и решить важные вопросы очередного этапа строительства социализма.

Председатель ТПК отметил, что после данного партией старта совершенствования государственных ядерных вооруженных сил в прошлом году, благодаря инициативным действиям и усилиям, внутриполитическая и международная ситуация стремительно превращается в благоприятную для северокорейской революции фазу. И сообщил о том, что на Корейском полуострове и в регионе образуется новое течение - по смягчению напряженности и стремлению к миру, а в структуре мировой политики происходят драматические изменения.

Он сказал, что дело полного осуществления исторического строительства государственных ядерных вооруженных сил за короткий срок – меньше пятилетки, - представляет собой великую победу курса ТПК на укрепление международного статуса КНДР, блестящую победу, которой смог достичь только при максимальном сплочении героический корейский народ.

Председатель ТПК отметил, что в ходе общепартийной, общегосударственной и общенародной борьбы за претворение в жизнь курса на параллельное ведение независимой политики в экономическом строительстве достигнут прогресс.

Товарищ Ким Чен Ын гордо отметил, что исторические задачи, которые осветил стратегический курс нашей партии на параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил, намеченный мартовским пленумом ЦК партии 2013 года, блестяще претворены в жизнь.

- Благодаря победе курса партии на параллельное ведение экономического и ядерного строительства, борьба нашего народа, который, затягивая пояса, самоотверженно боролся с трудностями, за обладание в руках мощным мечом-кладенцом для защиты мира - блестяще завершена и теперь имеется твёрдая гарантия того, чтобы наши потомки будут наслаждаться самой достойной и счастливой жизнью в мире, - сказал он.

Председатель ТПК отметил, что научно и последовательно проведен весь цикл ядерных исследований и разработки, также научно и успешно прошла разработка ударных средств-носителей: "Проверено новое вооружение и ядерными боеголовками, и теперь нам не нужны ядерные испытания и запуски ракет средней и дальней дистанции и МБР. В связи с этим достижением полигон для ядерных испытаний в северном районе выполнил свою миссию и больше не нужен".

Товарищ Ким Чен Ын подробно раскрыл миролюбивую позицию партии: вносить активнейший вклад в строительство безъядерного мира в соответствии с общими стремлениями человечества на основе достижения нашими ядерными силами сдерживания уровня, который требуется КНДР, и при надежной гарантии безопасности нашего государства и народа.

Председатель ТПК сказал, что сегодня блестяще выполнены намеченные стратегическим курсом на параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил исторические задачи. И перед нашей партией встает важное революционное задание по приближению окончательной победы социалистического великого дела посредством ускорения темпа продвижения революции - с твердой волей и верой в победу.

Он отметил, что на нынешнем этапе, когда наша Республика обрела статус мировой идейно-политической державы и военной державы, всей партией и всей страной нужно концентрировать все силы на строительстве социалистической экономики - это стратегический курс ТПК.

Председатель ТПК призвал выше поднимать боевой лозунг «Сосредоточив все силы на социалистическом экономическом строительстве, ускорим продвижение нашей революции вперед!»: следует энергично развертывать революционное генеральное наступление и великое шествие строительства социалистической экономики.

Он заявил, что неотложная цель борьбы за осуществление нового стратегического курса – это значит, что необходимо поднять над страной громкий гул слаженной работы всей индустрии. Гул нормализации производства на всех заводах и предприятиях, добиваться богатого урожая в полях в период выполнения пятилетней стратегии экономического развития государства, чтобы во всей стране непрестанно звучали радостные голоса народа.

И в перспективе необходимо на высоком уровне осуществить чучхейзацию, модернизацию, информатизацию и наукоемкость народного хозяйства, сделать жизнь народа зажиточной и цивилизованной, чтобы северокорейский народ не завидовал никому на свете.

Председатель ТПК осветил задачи и пути последовательного претворения в жизнь нового стратегического курса, в том числе вопрос отдачи приоритета экономической работе - в работе партии и государства в целом, и вопрос генеральной мобилизации всех человеческих, материальных и технических ресурсов.

Он отметил, что во всех областях и городах партийцы должны высоко поднять лозунг опоры на собственные силы и самообеспеченности, и последовательно опираться на науку и технику. И тем беспрерывно увеличивать укрепляющие себя силы и совершить производственный подъем.

Председатель ТПК отметил, что для последовательного претворения в жизнь нового стратегического курса на сосредоточивание всех сил на экономическом строительстве, следует решительно повысить роль партийных организаций.

Председатель ТПК сказал, что Кабинет Министров и руководящие хозяйственные учреждения должны занять положение хозяина в экономической работе и тщательно организовать командование для стремительного развития экономики, а всем областям и уездам обязательно следуют подчиниться единому командованию Кабинета Министров для претворения в жизнь экономической политики партии.

На пленуме были прения по первому вопросу повестки заседания.

Выступили с речами член Президиума Политбюро ЦК ТПК, зампредседателя ЦК партии Чве Рён Хэ, член Президиума Политбюро ЦК ТПК, премьер-министр Кабинета Министров КНДР Пак Бон Чжу, начальник главного политуправления КНА Ким Чжон Гак.

На пленуме единогласно были приняты постановления по 1-му вопросу повестки заседания.

В постановлении «Об объявлении великой победы курса на параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил» отмечается следующее:

Во-первых, пленум торжественно объявляет, что в ходе борьбы за претворение в жизнь курса партии на параллельное ведение в очередном порядке проведены критические ядерные испытания, подземные ядерные испытания, миниатюризация и облегчение ядерных оружий, разработка сверхбольших ядерных оружий и их средств-носителей, и тем надежно осуществлено дело вооружения ядерным оружием.

Во-вторых, КНДР прекратит ядерные испытания и испытательные запуски МБР с 21-го апреля 107-го года чучхе (2018).

Для обеспечения прозрачной гарантии прекращения ядерных испытаний - прекращается использование северного полигона ядерных испытаний Республики.

В-третьих, прекращение ядерных испытаний является важным процессом для мирового сокращения ядерных вооружений, и КНДР содействует международным стремлениям и усилиям к всестороннему прекращению ядерных испытаний.

В-четвертых, КНДР не будет применять ядерное оружие, пока не существует ядерной угрозы и провокации в отношении государства, ни в коем случае не будет распространять ядерное оружие и технику.

В-пятых, КНДР будет прилагать все силы к борьбе за строительство мощной социалистической экономики, за повышение уровня жизни народа, мобилизуя все человеческие и материальные ресурсы страны.

В-шестых, КНДР всемерно будет способствовать формированию благоприятной международной обстановки для социалистического экономического строительства, а для защиты мира и стабильности Корейского полуострова и мира – активизировать тесную связь и диалог с окружающими странами и международным сообществом.

В постановлении «О приложении всех сил к социалистическому экономическому строительству в соответствии с требованиями нового высокого этапа развития революции» отмечается следующее:

Во-первых, КНДР будет концентрировать работу партии и государства в целом на социалистическом экономическом строительстве, прилагая все силы.

Во-вторых, ТПК будет повышать роль партийных организаций, организаций трудящихся, органов властей, правоохранительных органов и силовых ведомств в борьбе за приложение всех сил к социалистическому экономическому строительству.

В-третьих, партийные организации всех инстанций и политические органы должны регулярно контролировать и подытоживать исполнение постановлений 3-го пленума ЦК ТПК 7-го созыва, чтобы все последовательно претворяли их в жизнь.

В-четвертых, Президиум ВНС и Кабинет Министров должны принять законные, административные и деловые меры для претворения в жизнь задач, намеченных в постановлениях пленума ЦК партии.

На пленуме обсуждался 2-й вопрос повестки заседания.

Председатель ТПК товарищ Ким Чен Ын выступил с докладом по 2-му вопросу повестки заседания.

Председатель ТПК сообщил о достижении революционного перелома в научной и образовательной работе, и сказал, что решение вопроса о мобилизации всех сил на экономическое строительство, которое обсуждалось в 1-м пункте повестки заседания, немыслимо в отрыве от стремительного развития научной и образовательной работы.

Председатель ТПК отметил, что в последние годы партия принимала активные меры для улучшения научной и образовательной работы согласно требованиям высшего этапа развития революции и достигла немалых успехов. Товарищ Ким Чен Ын проанализировал и подытожил недостатки, существующие в области науки и образования, и их причины.

Председатель ТПК выдвинул стратегический лозунг «Силой науки совершим скачок, а образованием гарантируем будущее!» и четко осветил задачи и пути в деле ускорения строительства научно-технической державы, державы с высокообразованными кадрами.

В прениях по второму вопросу повестки дня участвовали член Политбюро ЦК ТПК, зампред ЦК партии Пак Тхэ Сон, кандидат в члены Политбюро ЦК ТПК, председатель Пхеньянского городского партийного комитета Ким Су Гир, председатель Комитета просвещения Ким Сын Ду.

Затем было принято постановление по второму пункту повестки дня «О совершении революционного поворота в научной и образовательной работе».

Пленум обсудил третью повестку дня – организационный вопрос.

Дополнительно выбрал члена Политбюро ЦК партии.

Дополнительно выбрал товарища Ким Чжон Гака в члены Политбюро ЦК партии.

Отозвал и дополнительно выбрал членов и кандидатов в члены ЦК партии.

Дополнительно выбрал: тт. Син Ен Чхора, Сон Чер Чжу, Чжан Гир Сона, Ким Сен Нама в члены ЦК партии из кандидатов в члены и тт. Ким Чжун Сона, Ким Чан Сона, Чжон Ен Гука, Ли Ду Сена в члены ЦК партии.

Дополнительно выбрал: тт. Ли Сон Гвона, Хон Чжон Дыка, Сок Сан Вона, Чжан Гир Рёна, Пак Хуна, Ко Ги Чхора, Ан Мён Гена, Ко Мён Чхора, Ким Сон Ука, Хон Ман Хо, Ким Чхор Ха, Ким Ён Гу, Ким Чхор Рёна, Ким Ир Гука в кандидаты в члены ЦК партии.

Отозвал и дополнительно выбрал члены Центральной ревизионной комиссии партии.

Дополнительно выбрал Ко Чхор Мана, Чве Сон Гына в члены Центральной ревизионной комиссии партии.

Товарищ Ким Чен Ын на пленуме выступил с историческим заключительным словом.

Председатель ТПК сказал, что на нынешнем пленуме провозглашена победа курса параллельного ведения и выдвинут курс концентрации всех сил на экономическом строительстве. Это является политическим событием, имеющим историческое значение в выполнении социалистического великого дела чучхе.

Отметил, что основной дух третьего пленума ЦК партии 7-го созыва – основывается на великой победе курса параллельного ведения, победе осуществленной под высоко поднятым знаменем идей чучхе - опоры на собственные силы. Товарищ Ким Чен Ын призвал партийцев ускорить темпы продвижения революции вперед с тем, чтобы достичь очередных целей строительства социализма, выдвинутой 7-ым съездом партии.

Ключевое ядро и основной принцип в новом революционном курсе партии – опоры на собственные силы, подчеркнул он. Как в прошлом, и впредь должны партийцы жить опорой на собственные силы и с твердостью духа открывать широкий простор процветания, и приближать замечательное будущее народа КНДР.

Цель будущей борьбы партии – активизировать народное хозяйство в целом и направить его на путь подъема в период выполнения пятилетней стратегии экономического развития государства, и в дальнейшем построить самостоятельную и современную социалистическую экономику, экономику знаний.

Председатель ТПК подчеркнул, что следует придавать большое значение научной и образовательной работе и развивать ее для того, чтобы последовательно претворять в жизнь новый революционный курс и линию партии и достичь более высокой цели строительства социализма.

Председатель ТПК подчеркнул, что для преобразования революционной линии и претворения курса партии в жизнь, все работники должны прежде всего тщательно готовиться и напрягать все силы, а затем с полученной высокой квалификацией и растущим уровнем образования должны мчаться вперёд к новым вершинам социализма, чтобы поднять все области страны на новый уровень, чего в своем неизменном курсе и желает партия.