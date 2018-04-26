Анатолий Баранов: как выбить много денег под ничтожный или даже отрицательный результат…

Дал комментарий "Свободной прессе" по животрепещему вопросу: военное командование Донецкой народной республики обвинило военнослужащих США в обстреле города Ясиноватая.

«По нашим данным, руководство этим обстрелом вели военнослужащие-артиллеристы НАТО, прибывшие накануне для проведения полевых испытаний и обучения украинских силовиков на средствах артиллерийской разведки AN/TPQ производимых и поставляемых США на Украину», — рассказал журналистам замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, добавив, что обстрел города велся из минометов калибра 120 и 82 миллиметра.

Кроме того, по его словам, комплексы о которых идет речь, уже установлены в нескольких километрах к северу от Донецка. «В настоящее время данные комплексы развернуты на крышах нескольких многоэтажек в Авдеевке», — уточнил он.

— К поставкам любых вооружений и военной техники «прилагаются» инструкторы, — говорит главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Естественно, инструктаж и обучение проводятся в обстановке, приближенной к боевой — или просто боевой. Нередко, при низком ровне подготовки личного состава, инструктор сам применяет новое вооружение или технику — а как еще покажешь ее боевые возможности?

— Можно ли это считать открытым вмешательством в конфликт? Это первый такой вопиющий случай?

— Насколько мне известно, не первый случай, конечно. Фиксировались случаи участия в боевых действиях польских офицеров, представителей других европейских стран НАТО. Что касается американцев, по-моему, на территории бывшего СССР это их дебют. Если участие кадровых американских военных в конфликте будет документально подтверждено, будет, конечно, скандал. Но что-то мне подсказывает, что произойдет это не в этот раз.

— Как это могло открыться? Почему американские советники не пытаются даже скрываться?

— Скрываться американским советникам не нужно — это же легальная поставка, одобренная конгрессом. Тут надо ставить вопрос иначе — если США намерены перевооружать украинскую армию для участия в «горячем» конфликте, что помешает России, скажем, тоже кого-нибудь вооружить в Афганистане или на Ближнем Востоке. Хотя это все же реактивный путь — Путин в свое время много говорил об асимметричных ответах. По-моему, пора…

— Будет ли реакция Москвы? Следует ли ставить вопрос на международном уровне или они все равно оправдаются?

— А на что реагировать? Мы ж не признаем ни ДНР, и ЛНР, и Басурин формально для нас никто. Его как бы и нет. А США, как я уже сказал, обеспечивают легальную поставку военной техники — даже не вооружений как таковых. Надо ставить вопрос, зачем они это делают? Будет ли это служить успокоению обстановки или наоборот? Американцы утверждают, что Украина как обороняющаяся от «российской агрессии» сторона получит некоторое усиление и это остановит дальнейшую эскалацию конфликта. Вот и надо предъявлять разрушения и жертвы, которые получились в результате американских поставок. Причем публиковать это там, где нельзя сделать вид, что не было или «не заметили».

Это уже работа кремлевских пропагандистов – «Раша тудей», как говорят, получает из бюджета в 2 раза больше, чем вся «скорая помощь» - ну пусть отрабатывает. Правда я не уверен, что публикация в «Раша тудей» не вызовет обратного эффекта, но это уже искусство кремлевской пропаганды, в котором я не силен – как выбить много денег под ничтожный или даже отрицательный результат…

— По словам Басурина, комплексы, поставленные США, уже установили в нескольких километрах севернее Донецка. Для чего? В каких ещё провокациях могут открыто принять участие американцы?

— Сама установка комплексов в зоне досягаемости Донецка, между прочим, миллионного густонаселенного города — это уже провокация. Украина открыто готовится к решению донбасской проблемы силовым путем. Невзирая не жертвы среди гражданского населения на уровне геноцида — эти люди уже объявлены врагами, произошло их «расчеловечивание» в украинской пропаганде, их уже можно убивать.