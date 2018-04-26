Британия пообещала раскрыть имена российских олигархов, хранящих деньги в офшорах

Имена российских олигархов и чиновников, хранящих капиталы на британских территориях, в том числе на Каймановых и Британских Виргинских островах могут быть раскрыты в соответствии с законопроектом внесенным в британский парламент представителем лейбористов в палате общин Маргарет Ходж.

Как сообщает The Times, инициативу поддержали коалиция консерваторов, лейбористов, Шотландской национальной партии и других оппозиционных фракций. По словам консерватора Эндрю Митчела, голосов коалиции достаточно для принятия документа. Ожидается, что голосование по данному законопроекту состоится в британском парламенте в будущий вторник.

Издание отмечает, что до настоящего времени британские заморские территории и зависимые территории Короны освобождались от действующего в стране требования раскрывать личности владельцев активов, хранящихся под их юрисдикцией. По мнению британских законодателей, это делает возможным отмывание денег, что, в свою очередь, способствует росту преступности и коррупции.

В число заморских территорий Великобритании входят 14 юрисдикций, в том числе Британские Виргинские, Бермудские и Каймановы острова, Гибралтар, в число коронных территорий Великобритании - острова Джерси, Гернси, Мэн.

Напомним, накануне глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что ведомство проанализировав данные так называемых "панамского" и "райского" досье, обнаружило в них сомнительные финансовые операции российских высокопоставленных чиновников на несколько миллиардов рублей.

"Служба постоянно ведет анализ материалов — таких, как «панамское досье», «райское досье», «английское досье» и так далее. Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье. С их участием выявлено множество сомнительных финансовых операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей", - заявил Чиханчин на Евразийском антикоррупционном форуме.

По его словам, ведомством установлена связь этих компаний "с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти". При этом чиновник отметил, что материалы на депутатов и губернаторов переданы правоохранителям.