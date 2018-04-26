Глава МЧС Пучков назвал бредом обвинения Михалкова

Глава МЧС РФ Владимир Пучков назвал бредом обвинения, выдвинутые против него Никитой Михалковым в передаче "Бесогон", которая вышла в эфир на "России 24" 20 апреля. При этом министр отметил, что программу Михалкова не видел и вообще не смотрит телевизор.

"Я не смотрю телевизор. Ко мне пришли обращения по поводу этой передачи. Мне жаль людей, которые смотрят такие передачи, и вдвойне жаль тех, кто верит тому, что там показывается. Бред — так и напишите", - цитирует главу МЧС газета "Коммерсант". Он уточнил, что не планирует подавать на Михалкова в суд.

Ранее Никита Михалков в своей программе "Бесогон", посвященной анализу причин кемеровского пожара, высказал серьёзные обвинения в адрес Владимира Пучкова. Он утверждал, что по инициативе министра сокращают сотрудников Государственного пожарного надзора и боевых подразделений пожарной охраны, по завышенным ценам закупается техника, а в МЧС намеренно искажают в сторону уменьшения статистику по пожарам. Режиссёр обвинил господина Пучкова в развале не только пожарной охраны в стране, но и системы МЧС в целом.