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Московский листок

Глава МЧС Пучков назвал бредом обвинения Михалкова

Опубликовано 26.04.2018 в разделе комментариев 3

Глава МЧС Пучков назвал бредом обвинения Михалкова

Глава МЧС РФ Владимир Пучков назвал бредом обвинения, выдвинутые против него Никитой Михалковым в передаче "Бесогон", которая вышла в эфир на "России 24" 20 апреля. При этом министр отметил, что программу Михалкова не видел и вообще не смотрит телевизор.

"Я не смотрю телевизор. Ко мне пришли обращения по поводу этой передачи. Мне жаль людей, которые смотрят такие передачи, и вдвойне жаль тех, кто верит тому, что там показывается. Бред — так и напишите", - цитирует главу МЧС газета "Коммерсант". Он уточнил, что не планирует подавать на Михалкова в суд.

Ранее Никита Михалков в своей программе "Бесогон", посвященной анализу причин кемеровского пожара, высказал серьёзные обвинения в адрес Владимира Пучкова. Он утверждал, что по инициативе министра сокращают сотрудников Государственного пожарного надзора и боевых подразделений пожарной охраны, по завышенным ценам закупается техника, а в МЧС намеренно искажают в сторону уменьшения статистику по пожарам. Режиссёр обвинил господина Пучкова в развале не только пожарной охраны в стране, но и системы МЧС в целом.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Ждлэдлджьждь написал 26.04.2018 11:57
...м-дя.., - ежели б йа б такое на публику выдал бы, то автоматом 100500 мильеноф боярского штрафа поимел бы б, б...
...каждому свое, хле...
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(без названия)
стоик1150 написал 26.04.2018 11:57
может пожарника Шойгу вернуть назад, при нем не воровали или боялись обьвинять?
.
Интересно сколько в Минобороне сейчас воруют?
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(без названия)
Святой Пигидий написал 26.04.2018 11:50
Хм... опрометчивое заявление со стороны Пучка! Ибо пучковы приходят и уходят, а Мигалков, как дepьмо в проруби, непотопляем.
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