"Две трети россиян готовы защищать Асада от США"!

Две трети (66%) россиян считают, что Москва должна оказать военную поддержку президенту Сирии Башару Асаду в случае начала военных действий со стороны США, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты апрельского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи отмечают, что "нынешнюю политику России в сирийском конфликте поддерживает 39% россиян", что на 5% больше, чем в ходе февральского опроса. По мнению 22% респондентов, РФ нужно действовать в Сирии более осторожно. При этом выросло число сторонников более активных действий России в Сирии - с 14% до 17%, - и напротив, снизилась доля тех, кто считает, что Москва должна совсем отказаться от участия в конфликте (9%).

"Практически одинаковое число россиян дает положительные (33%) и отрицательные (30%) оценки последствий участия нашей страны в событиях в Сирии. Среди отрицательных отмечают угрозу нападения на Россию, даже начало третьей мировой войны (9%), среди положительных чаще говорят, что ситуация в регионе нормализуется (11%), что Россия усилит свое влияние на мировой арене (7%)", - говорится в материалах опроса.