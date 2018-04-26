"Две трети россиян готовы защищать Асада от США"!

Две трети (66%) россиян считают, что Москва должна оказать военную поддержку президенту Сирии Башару Асаду в случае начала военных действий со стороны США, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты апрельского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Социологи отмечают, что "нынешнюю политику России в сирийском конфликте поддерживает 39% россиян", что на 5% больше, чем в ходе февральского опроса. По мнению 22% респондентов, РФ нужно действовать в Сирии более осторожно. При этом выросло число сторонников более активных действий России в Сирии - с 14% до 17%, - и напротив, снизилась доля тех, кто считает, что Москва должна совсем отказаться от участия в конфликте (9%).
"Практически одинаковое число россиян дает положительные (33%) и отрицательные (30%) оценки последствий участия нашей страны в событиях в Сирии. Среди отрицательных отмечают угрозу нападения на Россию, даже начало третьей мировой войны (9%), среди положительных чаще говорят, что ситуация в регионе нормализуется (11%), что Россия усилит свое влияние на мировой арене (7%)", - говорится в материалах опроса.
Святой Пигидий написал 26.04.2018 14:11
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"Еще шаг и Россия СОТРЁТ США с лица земли!" ЖЁСТКАЯ риторика Кедми ШОКИРОВАЛА студию и Соловьева! - https://www.youtube.com/watch?v=_iz5xmO1RRM
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Рекомендую глянуть, как жирненькая путлеровская обслуга жыдовского происхождения промывают мозги и без того тупым ватанам.
!!!Q-QQ!JATITIVASTOT!!!& написал 26.04.2018 14:07
- Таки они не столько любят Сирию, как ненавидят ублюдков-амеропитеков! Таки правильно делают - то таки да!
Оленевод написал 26.04.2018 13:42
Разоблачитель написал 26.04.2018 13:29
ну сколько же можно клевать написал 26.04.2018 13:14
Все буржуйские "выбора",ВШИдомы,Блевады,"Опросы" есть оболванивание неграмотного народа - просто вранье.
Учитесь политической грамоте,мужики!
все верно!! написал 26.04.2018 13:07
advoguard написал 26.04.2018 13:05
населения, то есть тех кто физически способен с написал 26.04.2018 12:57
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Хреновод
Коммунист ...1 написал 26.04.2018 12:42
И сдохнуть науй в этой войне!!!
Я был бы ОЧЕНЬ рад- лишь тогда возродится Великая Россия!!!)))