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Московский листок

Две трети россиян готовы защищать Асада от США

Опубликовано 26.04.2018 в разделе комментариев 9

Две трети россиян готовы защищать Асада от США

Две трети (66%) россиян считают, что Москва должна оказать военную поддержку президенту Сирии Башару Асаду в случае начала военных действий со стороны США, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты апрельского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи отмечают, что "нынешнюю политику России в сирийском конфликте поддерживает 39% россиян", что на 5% больше, чем в ходе февральского опроса. По мнению 22% респондентов, РФ нужно действовать в Сирии более осторожно. При этом выросло число сторонников более активных действий России в Сирии - с 14% до 17%, - и напротив, снизилась доля тех, кто считает, что Москва должна совсем отказаться от участия в конфликте (9%).

"Практически одинаковое число россиян дает положительные (33%) и отрицательные (30%) оценки последствий участия нашей страны в событиях в Сирии. Среди отрицательных отмечают угрозу нападения на Россию, даже начало третьей мировой войны (9%), среди положительных чаще говорят, что ситуация в регионе нормализуется (11%), что Россия усилит свое влияние на мировой арене (7%)", - говорится в материалах опроса.

 



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Всего комментариев к статье: 9
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(без названия)
Святой Пигидий написал 26.04.2018 14:11
Хм... у жыденка Шапиры в его гoвнoШОУ среди прочего дepьма довольно часто всплывает гастролер из Тель-Авива некто Яша Кедми, который на кисель-тв зарабатывает бабосы активной пропагандой ненависти среди тупых ватанов к Америке, к Европе - вот типичное словоблудие этого израильского ушлепка:
.
"Еще шаг и Россия СОТРЁТ США с лица земли!" ЖЁСТКАЯ риторика Кедми ШОКИРОВАЛА студию и Соловьева! - https://www.youtube.com/watch?v=_iz5xmO1RRM
.
Рекомендую глянуть, как жирненькая путлеровская обслуга жыдовского происхождения промывают мозги и без того тупым ватанам.
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Re:
!!!Q-QQ!JATITIVASTOT!!!& написал 26.04.2018 14:07
"Две трети россиян готовы защищать Асада от США"
- Таки они не столько любят Сирию, как ненавидят ублюдков-амеропитеков! Таки правильно делают - то таки да!
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(без названия)
Оленевод написал 26.04.2018 13:42
Не хватало, чтобы и Сирию пиндосы превратили в еще одну Украину.
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(без названия)
Разоблачитель написал 26.04.2018 13:29
А чего эти мифические 2/3 не едут тогда в сирию? 600 русских наемников пиндосы уничтожили за 3 часа, на 2/3 параши понадобится чуть больше времени :))))
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Мужики,
ну сколько же можно клевать написал 26.04.2018 13:14
на буржуйскую удочку.
Все буржуйские "выбора",ВШИдомы,Блевады,"Опросы" есть оболванивание неграмотного народа - просто вранье.
Учитесь политической грамоте,мужики!
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(без названия)
все верно!! написал 26.04.2018 13:07
россяинам лишь бы воевать где-то, наматывать чьи-то кишки на гусеницы, бомбить жилые районы, травить газом женщин и детей. Хоть в Украине, хоть в Сирии. В этом состоит величие русского народа.
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(без названия)
advoguard написал 26.04.2018 13:05
66 % идиотов, забывших про своих же на Донбассе
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Заголовок не корректен - принято считать, что поставить под ружье можно лишь не более 1/6 части
населения, то есть тех кто физически способен с написал 26.04.2018 12:57
этим ружьем выбраться из окопа.
_
Хреновод
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(без названия)
Коммунист ...1 написал 26.04.2018 12:42
"Две трети россиян готовы защищать Асада от США"!
И сдохнуть науй в этой войне!!!
Я был бы ОЧЕНЬ рад- лишь тогда возродится Великая Россия!!!)))
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