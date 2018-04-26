Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Счетная палата сообщила о двукратном росте нарушений при госзакупках

Опубликовано 26.04.2018 в разделе комментариев 0

Счетная палата сообщила о двукратном росте нарушений при госзакупках

Совокупный объем нарушений при госзакупках в 2017 году превысил 104 млрд рублей. Это более чем в два раза больше прошлогоднего показателя (48,8 млрд рублей), сообщает Счетная палата.

При этом, число самих нарушений за год увеличилось почти втрое - с 823 в 2016 году до 2,2 тысяч в 2017 году. Экономия бюджетных средств, напротив, снизилась с 9,9% в 2016 году до 6,7% в 2017 году.

По мнению аудиторов, рост количества выявленных нарушений связан с увеличением количества контрольных мероприятий и ростом доступности данных Единой информационной системы. Так, за 2017 года на портале Единой информационной системы были размещены закупки на 7,1 трлн руб. — на 11,4% выше, чем годом ранее. Таким образом, Счетной палате удалось выявить нарушения в 1,5% всех осуществленных в 2017 года закупках. Также сообщается, что за прошлый год контрольные органы российских регионов выявили более 34 тыс. нарушений. Общий ущерб от выявленных нарушения установленного порядка госзакупок в регионах составил более 35 млрд руб.

По данным Счетной палаты, в 2017 году доля закупок госорганов у единственного поставщика составила 18,8%, и это меньше, чем годом ранее, однако с учетом несостоявшихся закупок она достигает почти 60%. Среднее количество заявок участников — 2,97 заявки на один лот.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кого с "левых праймериз" вы хотели бы видеть мэром Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Эпическая битва режима с &#171;Телеграмом&#187;: почему и зачем?
Эпическая битва режима с «Телеграмом»: п...
25.04.2018
Трейлер фильма "Технология лжи на выборах президента России"
Трейлер фильма "Технология лжи на выборах президен...
25.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Ульяновской области возрождают Ленинскую премию, в Ульяновске - переименовывают его площадь (0)
Немецкие компании могут потерять 1,5 миллиарда евро из-за санкций США в отношении РФ (1)
С начала конфликта в Донбассе погибло 3,8 тыс. украинских военных, еще 500 покончили с собой (2)
Счетная палата сообщила о двукратном росте нарушений при госзакупках (0)
Две трети россиян готовы защищать Асада от США (9)
Президентские амбиции и возможности Навального его сторонники оценили в 373 млн рублей (1)
Глава МЧС Пучков назвал бредом обвинения Михалкова (4)
Британия пообещала раскрыть имена российских олигархов, хранящих деньги в офшорах (5)
Анатолий Баранов: как выбить много денег под ничтожный или даже отрицательный результат… (7)
КНДР прекратила ядерные испытания и испытательные запуски МБР с 21-го апреля 107-го года чучхе (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Заметки на пoлях Фестиваля - 13
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков: сбываются худшие прогнозы
Максим Калашников Максим Калашников: Об "армянском возбуждении". И от АПН Северо-Запад
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Кто сегодня обладает 100-процентным суверенитетом???
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss