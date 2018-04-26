Счетная палата сообщила о двукратном росте нарушений при госзакупках

Совокупный объем нарушений при госзакупках в 2017 году превысил 104 млрд рублей. Это более чем в два раза больше прошлогоднего показателя (48,8 млрд рублей), сообщает Счетная палата.

При этом, число самих нарушений за год увеличилось почти втрое - с 823 в 2016 году до 2,2 тысяч в 2017 году. Экономия бюджетных средств, напротив, снизилась с 9,9% в 2016 году до 6,7% в 2017 году.

По мнению аудиторов, рост количества выявленных нарушений связан с увеличением количества контрольных мероприятий и ростом доступности данных Единой информационной системы. Так, за 2017 года на портале Единой информационной системы были размещены закупки на 7,1 трлн руб. — на 11,4% выше, чем годом ранее. Таким образом, Счетной палате удалось выявить нарушения в 1,5% всех осуществленных в 2017 года закупках. Также сообщается, что за прошлый год контрольные органы российских регионов выявили более 34 тыс. нарушений. Общий ущерб от выявленных нарушения установленного порядка госзакупок в регионах составил более 35 млрд руб.

По данным Счетной палаты, в 2017 году доля закупок госорганов у единственного поставщика составила 18,8%, и это меньше, чем годом ранее, однако с учетом несостоявшихся закупок она достигает почти 60%. Среднее количество заявок участников — 2,97 заявки на один лот.