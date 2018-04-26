Президентские амбиции и возможности Навального его сторонники оценили в 373 млн рублей

Оппозиционный деятель Алексей Навальный собрал на свою предвыборную президентскую кампанию почти 373 млн рублей пожертвований. Такие данные содержатся в финальном финансовом отчете за 16 месяцев кампании - с 13 декабря 2016 года до 17 апреля 2018-го, опубликованном в блоге главы предвыборного штаба Навального Леонида Волкова.

Как следует из отчета, около четверти этой суммы - 91,2 млн рублей - оппозиционеру пожертвовали биткоинами, отмечает "Дождь". По данным Волкова, в общей сложности около 100 тыс. человек сделали пожертвования на кампанию Навального, которого в итоге не допустили до мартовских выборов президента РФ.

Также Волков отчитался о расходах штаба оппозиционера - они составили почти 386 млн рублей. Как следует из отчета, в частности, более 153 млн было потрачено на выплату зарплат сотрудникам региональных штабов и более 97 млн - на расходы, связанные с содержанием сети штабов в 65 регионах РФ. Еще около 90 млн рублей было потрачено на "политическую работу": агитационные материалы и их логистику, массовые мероприятия, агитацию в интернете, развитие видеоканалов штаба и прямые трансляции.

В итоге поступления превысили расходы примерно на 5 млн рублей, уведомил Волков. Около половины этой суммы, по его словам, с января заморожено на счетах ликвидированного по требованию Минюста фонда "Пятое время года", отвечавшего за материальное обеспечение штаба Навального. С помощью этого фонда принимались пожертвования и заключались договоры об аренде помещений для штаба, оборудования для митингов.

По данным Минюста, в работе этого фонда было выявлено множество нарушений. В числе прочего, по версии министерства, фонд собирал средства в биткоинах, что предусматривает анонимность транзакций, тогда как анонимным жертвователям запрещается вносить деньги на счета зарегистрированных кандидатов в президенты РФ.

Судьба "замороженных" средств "нам непонятна", отметил Волков в отчете. Оставшиеся 2,5 млн рублей, по его словам, пойдут на уплату налогов.

Алексей Навальный в декабре 2016 года объявил о своих президентских амбициях. Год спустя он подал документы в Центризбирком для регистрации в качестве кандидата в президенты. Однако 25 декабря 2017 года ЦИК отказал Навальному в праве баллотироваться в президенты России из-за судимости.

Оппозиционер попытался обжаловать это решение в Верховном суде РФ, но тот признал правоту ЦИК. В ответ оппозиционер призвал бойкотировать выборы 18 марта 2018 года, по итогам которых Владимир Путин остался во главе государства еще минимум на шесть лет.

Кстати, о Путине и выборных бюджетах, растовряющихся в воздухе. Для сравнения...

Владимир Путин потратил на предвыборную кампанию около миллиарда рублей, превысив полагающийся по закону лимит в 400 миллионов рублей в 2,5 раза, утверждает "Собеседник". По подсчетам издания, Путин потратил от 114 до 264 миллионов рублей на сбор подписей, около 65 миллионов рублей на аренду офисов под штабы и более 700 миллионов рублей на агитационные билборды.

Президент Краснодарского фонда регионального сотрудничества Александр Краснов, фонд которого стал спонсором избирательной кампании Путина и перечислил ему 28 млн рублей, потребовал прислать ему официальный запрос по почте. "Если наши учредители сочтут необходимым, мы вам ответим", - сказал он.

По наблюдениям издания, спонсоры кампании Путина попытались обойти законодательное ограничение на пожертвование от одного юрлица, поэтому пожертвования собирались от разных фондов, но нити всех фондов, утверждает издание, ведут в головной офис "Единой России".

"Многочисленные НКО аффилированы с партией и служат финансовой прокладкой. Наряду с физическими лицами учредителем региональных фондов значится Национальный фонд регионального сотрудничества, который раньше официально назывался Фондом поддержки ЕР.

В роли учредителей выступают должностные лица. В случае с кубанским фондом это губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спонсором ЕР в Красноярске является дорожное ООО "КДСК", получившее от государства 5,2 млрд руб.

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