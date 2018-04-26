С начала конфликта в Донбассе погибло 3,8 тыс. украинских военных, еще 500 покончили с собой

На Украине с начала проведения так называемой антитеррористической операции (АТО) погибли около 3,8 тысячи военнослужащих, более 500 покончили с собой, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"С начала проведения "АТО" статус участника боевых действий получили почти 326 тыс. человек, 8489 из них получили увечья и ранения, 3784 военнослужащих погибли, по меньшей мере 554 покончили с собой", - написал он в Facebook.

По его словам, большое число самоубийств среди участников АТО является следствием отсутствия мероприятий по социальной реабилитации военнослужащих. "Вынуждены констатировать, что из-за объективного отсутствия достаточного количества специалистов-психологов с практическим опытом (их чуть больше 300, катастрофически мало на всех военных государства) в воинских частях подход к психологической реабилитации по объективным причинам остается вынужденно формальным", - отметил Матиос.