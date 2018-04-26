С начала конфликта в Донбассе погибло 3,8 тыс. украинских военных, еще 500 покончили с собой

На Украине с начала проведения так называемой антитеррористической операции (АТО) погибли около 3,8 тысячи военнослужащих, более 500 покончили с собой, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
"С начала проведения "АТО" статус участника боевых действий получили почти 326 тыс. человек, 8489 из них получили увечья и ранения, 3784 военнослужащих погибли, по меньшей мере 554 покончили с собой", - написал он в Facebook.
По его словам, большое число самоубийств среди участников АТО является следствием отсутствия мероприятий по социальной реабилитации военнослужащих. "Вынуждены констатировать, что из-за объективного отсутствия достаточного количества специалистов-психологов с практическим опытом (их чуть больше 300, катастрофически мало на всех военных государства) в воинских частях подход к психологической реабилитации по объективным причинам остается вынужденно формальным", - отметил Матиос.
Святой Пигидий написал 26.04.2018 14:23
так то вот оно. написал 26.04.2018 13:52
на самом деле,даже по подсчетам немцев,украинских карателей оккупантов на донбассе, уничтожено боле 10000!!
не зря же так разрослись одесские и днепропетровские кладбища!это при том,что укровояки, массово бросали трупы своих подельников на поле боя,украинские передвижные крематории,которые сжигали трупы карателей,работали непрерывно...
просто нацисткая укра никак не может признать,что сокрушительное поражение ей, нанесли простые жители ополченцы с донбасса и это поражение,а вернее несколько поражений в котлах,сопровождалось уничтожением огромного количества бандеровских карателей!