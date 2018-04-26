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Московский листок

Немецкие компании могут потерять 1,5 миллиарда евро из-за санкций США в отношении РФ

Опубликовано 26.04.2018 в разделе комментариев 1

Немецкие компании могут потерять 1,5 миллиарда евро из-за санкций США в отношении РФ

Ущерб немецких компаний от санкций, которые США ввели в отношении России, может составить до 1,5 млрд. евро, говорится в сообщении Российско-Германской внешнеторговой палаты, которая провела опрос 154 компаний-членов организации.

"Краткосрочные потери уже в текущем финансовом году оцениваются участниками опроса сотнями миллионов евро, и могут составить до €377 млн. Среднесрочные потери составят, по сдержанным оценкам, не менее €0,82 млрд. При наихудшем сценарии потери опрошенных компаний могут составить почти €1,5 млрд", - отмечается в исследовании.

Отмечается, что немецкие компании ощущают прямое воздействие санкций из-за бизнеса, который они ведут с российскими компаниями и гражданами, включёнными в американский список.

Как следует из документа, 79% опрошенных фирм считают, что правительству Германии стоит прямо критиковать американские санкции и добиваться того, чтобы их действия не распространялись на немецкие фирмы. Еще 19% опрошенных высказались в пользу того, чтобы правительство Германии добивалось уступок негласно воздействуя на США на политическом уровне.

"В масштабе деятельности всего немецкого бизнеса в России, который рискует стать заложником третьей стороны, нависает угроза миллиардных потерь", - отметил председатель правления Российско-Германской ВТП Маттиас Шепп.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!Q-QQ!JATITIVASTOT!!!&& написал 26.04.2018 14:04
-Таки пусть теряют хоть все - Мне их таки нияху не жаль! То таки да!
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