В Ульяновской области возрождают Ленинскую премию, в Ульяновске - переименовывают его площадь

Десоветизация добралась и до Ульяновска! В Ульяновске в очередной раз без общественного обсуждения собираются переименовать советские названия. На этот раз центральную площадь Ульяновска - площадь Ленина.

Инициативу переименовать площадь Ленина в Ульяновске поддержало Управление архитектуры и градостроительства города.

Инициатива регионального отделения партии «Справедливая Россия» переименовать площадь Ленина в Соборную площадь была направлена губернатору Ульяновской области, главам города и Законодательного собрания области. По словам местного главы партии «Справедливая Россия» Михаила Сычева, «инициатива появилась не с бухты-барахты, а потому что есть запрос общества».

Напомним, что площадь Ленина — это главная площадь города Ульяновска. На площади находится памятник Ленину работы скульптора М. Г. Манизера (его же работы все статуи на станции московского метро "Площадь революции"), а также здание Правительства Ульяновской области.

- Вот же, - хмурится редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - какая оказалась "левая" партия на деле, та самая, которую объявляли чуть ли не заменой КПРФ и сторонницей самого современнейшего социализма... Но ещё читая какую-то предвыборную жёлтую брошюрку "Миронова" (явно за него написанную кем-то) я обратил внимание на главку "Не верим в магию чисел" - это справедроссики так о 2017-м, юбилейном, и тут же о сильном президенте и всемерной поддержке его партией - что с них взять?.. Но вот напакостить в топонимике они могут. Странно: одной рукой власть возрождает Ленинскую премию на губернском уровне, другой - вот такая декоммунизация намечается, воистину "Двуглавый орёлъ" у власти, и двурушничество - его стиль... Санктъ-Петербургъ, колыбель либерализма и реакции - и Ленинградская область, его враждебно, "красно" окружающая. Впрочем, поглядишь на Новосибирск и Локтя - та же самая всероссийская шизофрения и антисоветчина, а не "запрос общества" - где запрос? Есть инициативные группы особливо православных граждан? Или только справедроссики?

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