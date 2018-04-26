Игорь Стрелков: сбываются худшие прогнозы В студии Максима Калашникова – глава РОНД/Комитета 25 января Игорь Стрелков. О том, что трусость, жадность и глупость власти привела ее к нынешнему положению. Качественно новая ситуация: полный тупик в Сирии, на Украине, в экономике и управлении. Плюс первые реальные конфискации миллиардов у расейской «илитки». О «Телеграме» и ООН. Москву уже никто не боится.



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