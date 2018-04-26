Игорь Стрелков: сбываются худшие прогнозы

В студии Максима Калашникова – глава РОНД/Комитета 25 января Игорь Стрелков. О том, что трусость, жадность и глупость власти привела ее к нынешнему положению. Качественно новая ситуация: полный тупик в Сирии, на Украине, в экономике и управлении. Плюс первые реальные конфискации миллиардов у расейской «илитки». О «Телеграме» и ООН. Москву уже никто не боится.
...Светослав,,,,,,, написал 26.04.2018 16:19
Ими евреи крутят по-всякому.
Хохлы-помесь цыган,поляков и турков.
Ну и,конечно-хряков
никогда не было, и вот опять... написал 26.04.2018 16:13