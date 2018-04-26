Жители Бонна хотят бороться с цветущими вишнями, они ещё собянинских сакур не видели!

В немецком городе Бонн неизвестные злоумышленники пригрозили забить тысячи гвоздей в вишневые деревья, если туристы не прекратят осаждать цветущие аллеи, чтобы сфотографироваться на их фоне. Каждую весну в Старом городе розовым цветом распускаются сотни вишен, привлекая тысячи туристов. В минувшие выходные, однако, на аллеях появились плакаты, критикующие безумную "фотоманию" туристов. Полиция проводит расследование, сообщает The Local.

По данным полиции, несколько плакатов с угрозой приступить к решительным действиям, если туристы не закончат фотосессии, хулиганы развесили в районе, где в настоящее время цветут вишневые деревья. На плакатах слова были составлены из букв, вероятно вырезанных из разных газет.

Считается, что медные гвозди, забитые в кору, могут привести к гибели деревьев, в то же время не доказано, что это может нанести им однозначный вред. Пока полиции неизвестно, кто создал и развесил эти плакаты.

В течение двух недель в апреле, пока цветет вишня, туристы из разных стран мира, вооруженные палками для селфи, фотоаппаратами и мобильными телефонами, заполняют узкие улочки Старого города и действительно могут досаждать местным жителям.

Вишневые деревья зацветают в Бонне в разное время в зависимости от погоды, обычно это происходит примерно к середине апреля. Потом цветы начинают облетать, засыпая тротуары и землю плотным слоем розовых лепестков и создавая не менее красочное зрелище.

Аллеи с цветущими вишнями расположены на улицах Heerstraße и Breite Straße. Вишни были посажены в городе в 1984 году в рамках кампании по борьбе за чистоту воздуха.

Соцсети в период цветения вишен действительно заполнены фотографиями посетивших Бонн туристов, запечатленных на фоне розовых деревьев. Как отмечает Express, иногда туристы в поисках наиболее удачного ракурса стоят прямо на дороге, что не может не раздражать автомобилистов.

В немецких соцсетях сообщения об угрозе с гвоздями вызвало бурное обсуждение. Некоторые комментаторы саркастически посоветовали увеличить число гвоздей в несколько раз, чтобы уж наверняка погубить все деревья. Другие посчитали, что это дурацкая шутка подростков, сообщает Bonner Rundschau.

Редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный завидует весенним немцам чёрной завистью:

- Вот узнаю в немцах зажравшихся, с гвоздями в зубах, своего дядю-художника! Живёт он возле станции метро "Сокол", двор хикметовского дома. Воевал он с клёном, что рос под его окном - гвозди вбивал, не помогало. Зато потом пришёл поздний Лужков "нулевых" годов и построил на месте зелёного дворика поликлинику - тогда ещё не оптимизировали, а новые строили, не Собянин был... Вот так дядя "избавился" и от клёна и от вида из окна. Кстати, идейный был демократ, ельцинист - в те годы, гласности и катастройки, потом как-то утихло... В Москве другая проблема - мэр Собянин и его челядь обожают кладбищенские искусственные цветы, и имитацию весеннего цветения у станций метро "Сретенский бульвар" и "Тургеневская" уже многие заметили. Видимо, вымирающие живые деревья при Собянине вовсе уступят место вот этой бутафории, а яблоневая роща, что памятна нам перед Большим театром (до 1995-го прожила, потом вырубили) - так и останется воспоминанием поколения (сажали их в "ужжосных" 1930-х). Кстати, и Берлин тех лет безотносительно к тем, кто там властвовал - говорят (и цветное документальное кино это подтверждает), был просто городом-садом, всё это война уничтожила, теперь это город-бетонка... Не знаю, чем в этом плане уступает тому довоенному Берлину Бонн - но немцы часто с жиру бесятся. Надо, что ли, не покупать у них саженцы деревьев (как делает Собянин - по 800 тысяч за штуку), а прислать десант с "Чистых прудов" - эти кошмарики исукусственные образумят зажравшихся европейцев и научат любить натуральный весенний цвет!