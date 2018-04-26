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Московский листок

Дерипаска не собирается покидать "РусАл"

Опубликовано 26.04.2018 в разделе комментариев 1

Дерипаска не собирается покидать "РусАл"

Основной владелец "РусАла" Олег Дерипаска не намерен отказываться от контроля над компанией чтобы вывести ее из под санкций США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Дерипаска рассчитывает на лоббистскую помощь со стороны правительств стран Европы, чтобы уговорить Вашингтон смягчить санкции.

Напомним, 23 апреля Минфин США заявил, что может снять санкции с "РусАла", если Олег Дерипаска перестанет контролировать компанию. В американском ведомстве заявили, что не хотят "причинить ущерб людям, выполняющим тяжелую работу и зависящим от "РусАла" и его дочерних компаний". Кроме того, Вашингтон продлил разрешение на бизнес-операции с "РусАлом" и его дочерними компаниями до 23 октября 2018 года, до этой даты должно быть принято решение о возможности снятия санкций.

6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попал в том числе бизнесмен Олег Дерипаска вместе со всеми своими активами. Помимо "Русала" санкции были введены против "Базового элемента", En+, "Евросибэнерго", "Группы ГАЗ" и агрохолдинга "Кубань".

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Китайцы дожмут и перекупят. ''Нет в мире таких крепостей, которые большевики не могли бы взять''
Дядя Джо написал 26.04.2018 21:13
!
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