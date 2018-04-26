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Московский листок

Дочь Мизулиной займется цензурой в Интернете

Опубликовано 26.04.2018 в разделе комментариев 0

Дочь Мизулиной займется цензурой в Интернете

Дочь члена Совета Федерации России Елены Мизулиной Екатерина Мизулина стала новым руководителем "Лиги безопасного интернета". Как сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Лиги, на этой должности она сменила Дениса Давыдова, который сохранил пост в правлении ассоциации.

"Екатерина приступила к работе в качестве директора "Лиги безопасного интернета" с 3 апреля 2018 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Лига безопасного интернета – российская околоправительственная организация учрежденная в 2011 году при поддержке Минкомсвязи РФ, МВД РФ, комитета Госдумы по вопросам семьи женщин и детей. Попечительский совет Лиги возглавляет помощник президента Игорь Щеголев. Основной задачей организации является цензурирование информации в Интернете.

Лигой был разработан первоначальный проект закона, позже принятого как Федеральный закон № 139-ФЗ о защите детей от вредной информации, который положил начало цензуры российского Интернета. Этим же законом был создан Единый реестр запрещённых сайтов.

Екатерина Мизулина закончила МГУ им. М.В. Ломоносова. В 2008 году работала переводчиком у российской делегации на Олимпийских играх в Пекине. После этого продолжала работать в качестве переводчика с китайского языка. В последние годы консультировала общественных и политических деятелей по вопросам взаимодействия со СМИ.

 



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