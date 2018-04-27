Как окупаются затраты на драпировку на 9 мая Мавзолея Ленина?

Журналистский запрос
директору Федеральной службы охраны РФ
генерал-лейтенанту Д.В.Кочневу
Уважаемый Дмитрий Викторович!
Мне как журналисту не раз приходилось сталкиваться с одним и тем же вопросом как читателей нашего еженедельника «Патриот», так и других граждан.
А именно: на каком основании и по чьему приказу ежегодно накануне парада Победы 9 Мая на Красной площади Мавзолей Ленина драпируется фанерными щитами? Какова сверхзадача этого мероприятия?
По заданию редакции два года назад в День советской печати 5 мая я хотел пройти на Красную площадь. Однако охранники меня не пропустили, предупредив, что проход на площадь блокируется с 1-го по 9 мая. На каком опять же основании?
Почему именно в победные майские дни нашему народу запрещен проход на Красную площадь, к Мавзолею Ленина, Кремлевской стене с захоронениями военачальников Великой Отечественной в войны?
Сколько стоит маскировка Мавзолея фанерными щитами и откуда на эти цели выделяются средства?
Согласитесь, что это совершенно бросовые затраты. Или они как-то окупают себя?
Надеюсь, Вы дадите исчерпывающие ответы на вопросы наших читателей.
С уважением,
А.М.Головенко
член Союза журналистов России
От редакции: Мы тоже уже не первый год пребываем в полнейшем недоумении.
С высоких трибун самые разные, уважаемые по должности лица говорят нам о бережном отношении к истории, о любви к отеческим гробам, о примирении разных эпох. И при этом каждый год, в канун одного из самых важных государственных праздников производится откровенный вандализм - исторически устоявшийся архитектурный ансамбль Красной площади, необходимым элементом которого является Мавзолей В.И.Ленина, уродуется какими-то фанерными щитами. Зачем? Кому это надо?
Именно с трибуны Мавзолея принимал первый Парад Победы верховный главнокомандующий И.В.Сталин, единственный генералиссимус в истории нашего государства (граф Суворов был генералиссимусом другого государства, Российской империи, которой современная РФ не наследует). Именно к подножию мавзолея самые отважные воины той войны бросали знамена повершенного врага.
Представьте себе, что на Рождество или Пасху кто-нибудь распорядился бы задрапировать храм Христа-Спасителя фанерными щитами. Как бы это было воспринято верующими? Наверно, как кощунство.
А драпировать Мавзолей в День победы - не кощунство? И задевает этой кощунство чувства не 1-2 процентов православных верующих, а куда большее число граждан.
Странно, что руководство страны идет на такое глумление над гражданскими чувствами миллионов людей. И главное - никак не объясняет мотивов такого поведения.
Анатолий Баранов,
главный редактор ФОРУМа.мск,
член Союза журналистов Москвы
то он и делает. написал 27.04.2018 00:09