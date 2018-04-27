Как окупаются затраты на драпировку на 9 мая Мавзолея Ленина?

Журналистский запрос

директору Федеральной службы охраны РФ

генерал-лейтенанту Д.В.Кочневу

Уважаемый Дмитрий Викторович!

Мне как журналисту не раз приходилось сталкиваться с одним и тем же вопросом как читателей нашего еженедельника «Патриот», так и других граждан.

А именно: на каком основании и по чьему приказу ежегодно накануне парада Победы 9 Мая на Красной площади Мавзолей Ленина драпируется фанерными щитами? Какова сверхзадача этого мероприятия?

По заданию редакции два года назад в День советской печати 5 мая я хотел пройти на Красную площадь. Однако охранники меня не пропустили, предупредив, что проход на площадь блокируется с 1-го по 9 мая. На каком опять же основании?

Почему именно в победные майские дни нашему народу запрещен проход на Красную площадь, к Мавзолею Ленина, Кремлевской стене с захоронениями военачальников Великой Отечественной в войны?

Сколько стоит маскировка Мавзолея фанерными щитами и откуда на эти цели выделяются средства?

Согласитесь, что это совершенно бросовые затраты. Или они как-то окупают себя?

Надеюсь, Вы дадите исчерпывающие ответы на вопросы наших читателей.

С уважением,

А.М.Головенко

член Союза журналистов России

От редакции: Мы тоже уже не первый год пребываем в полнейшем недоумении.

С высоких трибун самые разные, уважаемые по должности лица говорят нам о бережном отношении к истории, о любви к отеческим гробам, о примирении разных эпох. И при этом каждый год, в канун одного из самых важных государственных праздников производится откровенный вандализм - исторически устоявшийся архитектурный ансамбль Красной площади, необходимым элементом которого является Мавзолей В.И.Ленина, уродуется какими-то фанерными щитами. Зачем? Кому это надо?

Именно с трибуны Мавзолея принимал первый Парад Победы верховный главнокомандующий И.В.Сталин, единственный генералиссимус в истории нашего государства (граф Суворов был генералиссимусом другого государства, Российской империи, которой современная РФ не наследует). Именно к подножию мавзолея самые отважные воины той войны бросали знамена повершенного врага.

Представьте себе, что на Рождество или Пасху кто-нибудь распорядился бы задрапировать храм Христа-Спасителя фанерными щитами. Как бы это было воспринято верующими? Наверно, как кощунство.

А драпировать Мавзолей в День победы - не кощунство? И задевает этой кощунство чувства не 1-2 процентов православных верующих, а куда большее число граждан.

Странно, что руководство страны идет на такое глумление над гражданскими чувствами миллионов людей. И главное - никак не объясняет мотивов такого поведения.

Анатолий Баранов,

главный редактор ФОРУМа.мск,

член Союза журналистов Москвы