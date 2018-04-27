Если завтра война, г-н Путин? Нас сразу всех разбомбят или как?

«Мир на грани термоядерной войны, и только военная мощь России сдерживает ее, - в один голос затрубили наши генералы после ракетного удара агрессивного мистера Трампа по сирийским спецобъектам.

Это радует, что сдерживает. А если однажды не удержит? Враг хитер и коварен, товарищи. Он может выбрать для нападения самый неудобный момент, хотя я не знаю, бывают ли удобные.

Например, когда наш вождь и учитель улетит в тувинский заповедник охотиться с гарпуном на щук, откормленных в специальном вольере печенью неродившихся телят. Или когда отбудет к селигерским «нашисткам» повествовать о тяготах и лишениях гребли на кремлевской галере.

Так что давайте держать порох в пороховницах, а ягоды - сами знаете где.

Даже если принять версию паркетного генерала армии тувинца Шойги, что советские ПВО из 100 трамповских «томагавков» пропустили в Сирию всего 25-30, это все равно многовато. Вы не находите?

Теперь представьте в каждом таком «гостинце» по термоядерному заряду, залетевшему в вашу кухню аккурат к ужину в честь любимой тещи.

Да нас с вами вместе с этой тещей разнесет по Вселенной на такие мелкие атомы, что ангелам небесным придется очень долго все это снова собирать в кучу.

А если ракеты будут не термоядерные, тоже радости мало - верно? Очнешься в какой-нибудь щели под завалами, а рядом и ни одного спасателя. Все ушли в Арбатский военный округ к своему боссу на генеральские должности.

Вот почему, когда 22 ноября Главковерх В.Путин на совещании в Сочи предупредил, что «все крупные предприятия России должны быть готовы к оперативному переходу на военные рельсы и производству военной продукции», журналистское сообщество отнеслось к этому со всей журналистской серьезностью.

Мы направили главе Администрации президента А.Вайно обращение, в котором просили разъяснить взволновавшие всех вопросы. А именно:

«Где укрываться населению при объявлении сигнала «Воздушная тревога»? Жители Москвы и других мегаполисов с метро интуитивно потянутся туда. А в других городах и селах? Об этом до сих пор нет никакой информации. К примеру, у нас в Красногорске я никогда не видел указателя «Бомбоубежище». Так куда бежать, уважаемый Антон Эдуардович, при объявлении воздушной тревоги?» (https://forum-msk.org/material/politic/14020282.html?pf=2).

Ответа по существу, как того требует закон, нас не удостоили. Но мы вывод сделали. Значит, куда бежать населению в случае ракетной атаки «умных ракет» рыжего Трампа и его союзничков, кремлевская администрация не знает. Владимир Владимирович, очевидно, тоже.

Вот почему в середине апреля я обратился с Открытым письмом теперь уже к вице-премьеру Кабмина Д.Рогозину, в ведении которого и находится вся наша гражданская с вами оборона, товарищи.

Задал те же вопросы. И еще предложил приехать в наш Красногорск (2 км от МКАД) и попытаться найти хоть одно действующее бомбоубежище.

Чтобы все как положено: с топчанами, освещением, средствами связи, запасами питьевой воды и спичек. А, может быть, даже и с керосиновыми лампами на случай отключения электроэнергии вражескими диверсантами. Хотя лучших диверсантов, чем в Минздраве, вряд ли сыскать.

Нет, я и не ожидал, конечно, что Дмитрий Олегович все бросит и поедет со мной в Красногорск пересчитывать бомбоубежища, которые разворованы еще на стадии планирования и проектирования.

Но все же молчание белодомовской канцелярии меня настораживает. Особенно после его заявления, что в новом правительстве он готов работать на любой должности. Хоть снова вице-премьером по оборонке, космосу, а может быть, даже и по судопроизводству.

Все же куда приятнее иметь дело тайной канцелярий г-на Вайно. Там на любое обращение сразу посылают вдоль по Питерской.

А пока маршрутами №833, 806, 845 я вчера снова объехал наш 160-тысячный город в поисках защитного противоракетного сооружения. Или хотя бы какого-нибудь блиндажа с перископом.

Снова не нашел. При этом как журналист начал у подъездов 30-квартирных башен спрашивать жильцов, куда они намерены выдвигаться по сигналу «Воздушная тревога»?

Передать содержание этих блиц-интервью не могу, потому что ругаться в Интернете матом запрещено.

И без того Роскомнадзор свирепствует. Так что давайте держать порох в пороховницах, а ягоды, где положено - в ягодицах.