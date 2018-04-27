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Московский листок

Крымский мост станет реальным уже в середине мая

Опубликовано 27.04.2018 в разделе комментариев 3

крым керчь мост
Крымский мост станет реальным уже в середине мая

Движение транспорта по автодорожной части Крымского моста планируется открыть во второй половине мая этого года. Об этом в четверг журналистам сообщил заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.

"Вчера мы завершили работы по укладке асфальтобетона на всем протяжении 19 км (автодороги моста — ред.), заканчиваются работы по установке барьерного ограждения, установлены опоры освещения. Мы вышли на финишную прямую — автодорожный мост готов на 98%. Во второй половине мая, как раз к курортному сезону, мы будем готовы к открытию движения", — сказал Рыженькин.

Планируется обеспечить сквозной проезд на сорокакилометровом автоподходе со стороны таманского берега от федеральной трассы А-290 до Крымского моста, без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью. Одновременно на крымской стороне будет готов автоподход от моста до развязки с трассой "Таврида". Далее движение будет идти по двум полосам существующей дороги Керчь — Симферополь. К концу 2018 года должны быть готовы две новые полосы "Тавриды" до Симферополя, а также все автоподходы к Крымскому мосту.

***

Конечно, не без "косяков". Как мы писали еще 3 года назад, узким местом бедет не сам мост, а подъезды к нему, как 200 километров от Краснодара, так и 300 километров трассы по собственно Крыму. Причем, если трассу "Таврида" хотя бы строят, то участок от Краснодара до Тамани даже статус федеральной трассы получил совсем недавно - про него просто забыли. Забыли, что дорога узкая, плохо обустроенная и в период курортного сезона райне аварийная. И когда она станет нормальной, не известно.

Пока же путешественник упирается в пробку уже на подъезде по трассе М-4 к Краснодару, поскольку нормальной объездной дороги у города нет, и дальше ему предстоит 20 верст сплошных приключений.

На крымской стороне его ждут узкая дорога по степной части Керченского полуострова, узкий проезд мимо Феодосии с ограничением скорости 40 километров и запретом обгона, а дальше петлястая дорога по горному массиву Старого Крыма - и тупая пробка в Симферополе, начинающаяся еще на подъезде к городу. Объездная есть, но она недостроена - еще один истчник пробок. Ну и дальше не намного веселей.

***

Впрочем, никто и не обещал, что мост откроют не в концу 2018 года, а к началу сезона. Тут проблема, как со Стахановским движением - передовик выпустил гаек на 1000 процентов, но теперь нужно к ним выпустить болтиков.

Украинские СМИ уже аж заливаются - мост вот-вот рухнет, его невозможно построить в принципе... и так далее. 

А надо бы признать - проект масштабный, меняющий всю реальность не только в Крыму, но и с таманской стороны. Крым становится Россией не только на политической, но и на экономической карте. 

Этот тур Россия, какая она ни на есть, а выигрывает.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Гайки и болтики
хаха написал 27.04.2018 01:27
Гондоны с Украины. Не привезут - сами приедут
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Гайки и болтики
Анисим написал 27.04.2018 01:23
Таки да! В Раше не делают ни того, ни другого. Из Китая привезут и гайки, и гондоны! Таки да!
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(без названия)
!!!TOT-Q-Q!GJADJOTBLJA!!!&&& написал 27.04.2018 01:06
" Тут проблема, как со Стахановским движением - передовик выпустил гаек на 1000 процентов, но теперь нужно к ним выпустить болтиков."
- В то время было не сейчас - таки стахановцев было таки много - кто-то и гайки миллионами делал! То таки да! А сейчас надо уже ОГАС закпускать в дело - то таки да!
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