"Рой ТВ" атакуют кремлеботы! Нужна подмога Максим Калашников об атаке пригожинских (ольгинских) ботов на «Рой ТВ». Как засыпают тысячами «дизлайков» наши видео. Просьба всем помочь нам в войне с холуями и гадящими пропагандонами.



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