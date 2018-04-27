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Московский листок

"Рой ТВ" атакуют кремлеботы! Нужна подмога

Опубликовано 27.04.2018 в разделе комментариев 2

Максим Калашников об атаке пригожинских (ольгинских) ботов на «Рой ТВ». Как засыпают тысячами «дизлайков» наши видео. Просьба всем помочь нам в войне с холуями и гадящими пропагандонами. 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Сусанин написал 27.04.2018 01:28
У них есть свое балло,ростсельмашины у костика бабкина,земляника у пашки грудинина.
Людей за быдло держат, а просят о помощи.
Охуели.
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(без названия)
удвоенный ВВП написал 27.04.2018 00:53
На ютубе учитывается ЛЮБАЯ активность под видео, так что радуйтесь. А ставить вам еще и лайки "патамушта на нас напал злой пригожин" - с какого перепугу?
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