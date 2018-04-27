"Рой ТВ" атакуют кремлеботы! Нужна подмога

Максим Калашников об атаке пригожинских (ольгинских) ботов на «Рой ТВ». Как засыпают тысячами «дизлайков» наши видео. Просьба всем помочь нам в войне с холуями и гадящими пропагандонами.
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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Сусанин написал 27.04.2018 01:28
Людей за быдло держат, а просят о помощи.
Охуели.
удвоенный ВВП написал 27.04.2018 00:53