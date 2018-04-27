В России нет политики, есть текучка

В том что Россия профукала Украину сомнений нет ни у кого. Некомпетентность кремлёвской власти оказало такое же влияние не только на внутреннюю политику, но и на внешнюю. Развал Союза внёс хаос во все сферы государственного устройства. Большинство чиновников погрязли в воровстве, однако стояли насмерть за новую власть, которая дала им неограниченные права.

При возмущении народа против отдельных чиновников власть старалась сохранить их, так как они уже были проверены на лояльность. Человека надо судить а его в дипломаты, служба предоставляет неприкосновенность. Например, направляют Черномырдина послом на Украину. Он мог развивать газовую отрасль не забывая свои амбиции и своих детей. Однако дипломат из него никакой. И с этого момента Россия начала терять Украину. Проштрафился другой чиновник возглавлявший министерство здравоохранения, который ничего не смыслил в медицине. Он по профессии технарь. Его надо садить на скамью подсудимых, а его на Украину возглавлять дипломатическое ведомство. В России девять его главных сотрудников арестовывают за то, что грабили пенсионеров завышая цену на закупку лекарств. Конечно министр М. Зурабов знал об этом, но он министр и под внутренние санкции не попадал. С 2009 по 2016 год он возглавлял наше посольство на Украине, которая все эти годы жила подготовкой к перевороту. Подготовку возглавлял департамент США, не жалея необходимого количества зелёных. Естественно Зурабов и не подозревал, что в республике идёт вербовка последователей Бандеры на переворот. Нет у технаря дипломатического чутья, да и Федеральная власть забыла о существовании этого государства. Все взаимодействия осуществлялись только на цене газа, что позволяло нашим чиновникам, что это главный козырь нашего давления. Теперь имеем то, что имеем. Нельзя сказать, что сейчас ошибку власть осознала и хочет исправить. В 2014 году Россия окончательно потеряла Украину, когда войска ДНР и ЛНР предлагали двинуть на Киев. При нашей поддержке они могли это осуществить почти безболезненно. Мы подождали пока Украина с помощью США подготовит настоящую армию, что и произошло в действительности. Кремль осознал, но поздно. Теперь боимся даже признать эти республики. Вот это и есть наша неповоротливая внешняя политика. Союз плохо или хорошо диктовал свою волю потому что экономика страны была сопоставима с экономикой США. Сейчас мы первые с конца, поэтому наш голос просто никто на мировой арене не слышит. Над Россией просто издеваются.

Смотрите как нас унизили на Олимпиаде в Корее. Присовокупили и Олимпиаду в Сочи. Лишили нескольких спортсменов наград и вообще задвинули Россию на задворки мировой истории. Теперь оказывается, что всё это подготовил наш Родченков, который руководил антидопинговой лабораторией. А наши чиновники в лице министра спорта, руководителя Олимпийского комитета как - то оказались в стороне. Один пошёл на повышение, другой восседает в думе. А кто должен был отстаивать наши права? Эти господа не способны возглавлять спорт и Олимпийский комитет. Однако все на месте и получают по 500 тысяч рублей зарплаты. Так есть в стране хоть какая - нибудь политика? Нет никакой. Есть просто текучка. Родченков уже отказался от допинговом обвинении российских спортсменов. Нужно срочно подавать в суд за моральные унижения и материальные издержки. Однако наши спортивные чиновники к этому не готовы. Они не понесли материальных потерь, да и морально они на высоте. Их совесть не гложет и окружение с ними здоровается.

Лето ещё не началось а Сибирь горит. Телевидение информирует народ о том, что с субботы на воскресенье количество пожаров увеличилось в три раза. Горит 2 тысяч гектаров леса. И кто озаботился этой проблемой? Горят миллиарды долларов. А чем занято правительство? Думает какие ввести санкции против санкций Запада и США. Этим вопросом будет заниматься и дума после каникул. Странная в России власть. Санкции нужно принимать незамедлительно после объявления, а наша дума уходит на каникулы. Заработались. Белые воротнички довели страну до нищеты и уходят на отдых, когда рабочие за 10 - 15 тысяч продолжают работать. Депутаты на отдыхе, правительство бездействует в ожидании решения президента после 7 -го мая. Работает только СМИ готовит народ к празднованию "дня Победы". Волонтёры раздают встречному и поперечному Георгиевские ленточки. Объясняют как носить, куда можно прикреплять. На тусовке у Норкина два политика уже прикрепили ленточки. Заговорили о Бессмертном полку. Предполагается, что народ объединившись в Бессмертный полк пройдут по центральным улицам и площадям большинства городов России. Не могу понять, что обозначает этот полк? Что он символизирует? Говорят единство. Допустим что это так. Где посмотреть это единство? В чём оно выражается? Ну прошли и растворились. Больше никто его не увидит до следующего года. А в стране нет порядка. Нищета, коррупция, развал МЧС о котором рассказывал Н.Михалков на передаче "Бесагон", пожары, которые никто не может тушить. Пять очагов тушат а 10 возгораний прибавляется.

СМИ информирует народ о действиях президента. В Послании он обещал работать по улучшению жизни народа. После инаугурации 7.05.2018 года подпишет указ, в котором будет расписан план решительного прорыва в повышении уровня жизни. Второй срок президент подменяет Госплан. Очевидно снова будут майские указы. В них расходы запланированы после 2020 года. Планируется выделение 10 триллионов рублей на здравоохранение, образование и на инфраструктуру. Деньги и раньше выделялись, но как они расходовались мало кому известно. Однако здравоохранение, образование лучше не стали. Но надо как - то прожить эти три года до решительного прорыва. При этом цены, тарифы, новые налоги растут как грибы после дождя. Что произошло после майских указов 2012 года в жизни страны и народа? Увеличилось количество нищего населения. Подорожали продукты, выросли старые налоги, появились новые. Лучше стали жить только олигархи, чиновники и просто ворьё. Не думаю, что указы 2018 года что - то изменят. Нужно менять систему управления страной, но нынешняя власть на это не пойдёт, да она и не знает как это делать.

Украина начинает командовать Россией. Задержали два наших корабля с командой. Наша власть принимает все меры для решения вопроса. Кто знает какие? Да никаких. Сил нет и колени трясутся. Правительство Украины расправляет плечи и на весь мир одобряет прекращение транзита российских судов. А мы снова думаем что предпринять.

Откуда президент возьмёт 10 триллионов рублей на решительный прорыв после 2020 года. По двадцатый год бюджет расписан со значительным сокращением социальной сферы. Вообще что происходит в стране? Народ живёт обещаниями, которые никогда не выполняются. Жизнь то с 2012 года лучше не стала.

Чтобы поддержать президента ЦБ объявляет, что уже в этом году зарплата бюджетников и вообще народа вырастет на 13 - 15 %. И сразу появляются отзывы рабочих. Звонит водитель с Екатеринбурга, который занят перевозкой нефтепродуктов. Он говорит, что действительно зарплату прибавили, но отняли премиальные. Всё осталось на прежних рубежах. Собственник не пострадал, рабочий остался с прежней зарплатой. Точно так же было и после майских указах 2012 года. Технический персонал перевели на почасовую оплату и зарплата осталась на прежнем уровне в некоторых случаях даже упала. В медицине сократили часть персонала, а их зарплату, но не всю раскинули на оставшихся, не забыли начальство. Всё это повторится и в последующие годы. Вот бы Бессмертный полк направить на Кремль с требованием изменить систему управления страной. Не хочет наша оппозиция брать пример с Армении, жаль. Народ вышел на улицу с мирными намерениями и заставил уйти премьера, который отсидел два президентских срока и подготовил республику стать парламентской. Парламент и избрал отставного президента в премьеры. Фактически ничего не изменилось в кадровой политики республики. Народ это финт президента понял и вышел на улицу. Теперь народ требует премьера, который будет назначен улицей, что противоречит Конституции. Нам осталось посмотреть чем закончится это противостояние. Однако премьера народ снял. Нам бы такой народ. Однако российский народ в большинстве лёг под действующую власть. Лично я и мои земляки не понимаем почему нищий народ голосует за действующего президента. 18 лет президент у власти, однако народ лучше жить не стал. Наоборот растёт нищета, растут цены, налоги, тарифы и всё равно голосуем за действующего президента.

Давно на телевидении не было бывшего депутата В.Плигина. И вот появился и сразу заговорил о величии России, над которой США и Запад просто издеваются. Конечно - это от величия России. Каждый политик, депутат, чиновник судят о России на основании собственного положения. Плигин человек не бедный, является совладельцем нескольких фирм, имеет недвижимость за рубежом. Вот поэтому для него Россия действительно великая, а вот для меня и моих земляков нищая. Можно сравнить и бюджет России с бюджетом Западных стран и США. Беднее нас нет развитых стран в мире.

Так есть в России государственная политика? Сколько Запад за последний год ввёл санкции против России? Чиновники министерства иностранных дел говорят, что мы ответим адекватно. Ответили? Только на высылку дипломатов. На остальные санкции в России нет средств. Надо же чем - то замещать скажем торговлю алюминием. Бюджет - то дырявый. Иногда правительству везёт. Сейчас дорожает нефть, что позволит закрыть часть недобора налоговых поступлений.

Президент посетил Всероссийский союз ректоров в Петербурге. Естественно выступил перед учёными. "Следует поощрять стремление студентов и аспирантов к созданию и внедрению собственных разработок. При этом вузы могут готовить целые проектные команды, которые способны конструировать сложные инженерные технологичные системы". На счёт собственных разработок. На это и работает любой вуз. И не надо делать что - то особенное. Это жизнь вуза. А вот на счёт проектных команд есть несколько "но". Кто - то эти команды должен возглавить. Чтобы конструировать системы нужно специальное оборудование, современные приборы, автоматические линии на основе новейших достижений. Где всё это? Нужны средства, а где их взять? Можно взять у олигархов за рубежом, но это доступно только президенту и правительству. Однако к этому дело не идёт. Не для того президентские кошельки выводили миллиарды, чтобы потом вернуть. Пусть даже США их конфискует так думают олигархи. Более того президент ничего не сказал по поводу того, что значительная часть молодых и перспективных студентов окончивших вузы уезжает за рубеж. За последние годы уезжают тысячи молодых учёных, но об этом власть умалчивает. Надо бы ректорам задать такой вопрос и не довольствоваться ответом, а вступить в полемику. У нашего президента на всё есть ответы и не принято задавать наводящие вопросы, а они главные в решение любых проблем. Академическим вузам и вообще академии нужны средства. Однако Россию пожирает оптимизация, которая уже развалила образование, науку, здравоохранение, да и другие отрасли на грани разорения. Жаль что ни ректоры, ни академики не ставят эти вопросы на собраниях в присутствии президента. Надо не просто ставить вопросы, а добиваться положительного ответа, который брать на карандаш и следить за его исполнением властью. Думаю и не только я развал экономики в стране происходит из - за не компетенции правительства. Сами министры, семь замов премьера установили себе миллионные зарплаты и на этом ограничились. И никто их ни о чём не спрашивает, они за провал не несут никакой ответственности. Об этом надо говорить на совещаниях. Ещё не известно как себя поведёт президент после 7 - го мая. Подготовки со стороны учёных, молодых специалистов не было. Все согласны с действиями кремлёвского долгожителя. Как бы не пожалеть?