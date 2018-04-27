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Московский листок

Под ковровые бомбардировки Роскомнадзора попали "Яндекс", "ВКонтакте", Facebook и Twitter

Опубликовано 27.04.2018 в разделе комментариев 0

Под ковровые бомбардировки Роскомнадзора попали "Яндекс", "ВКонтакте", Facebook и Twitter

Роскомнадзор внес IP‐адреса социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook и Twitter в реестр запрещенных сайтов, сообщает "Коммерсант" со ссылкой телеграм-канал RKNShowtime.

По данным издания, всего в список попало более 180 IP-адресов, в том числе "Яндекса", Yahoo и Liveinternet. Также под блокировку попали 33 IP-адреса Google и 29 IP Microsoft, 14 IP Amazon, по пять адресов "Яндекса" и Facebook, 3 IP Twitter и один "Одноклассников".

Через два часа на сервисе Pastebin была опубликована еще одна копия выгрузки реестра, в которой все перечисленные адреса были помечены как разблокированные. При этом на сайте Роскомнадзора эти адреса значились как заблокированные.

Утром 27 апреля Роскомнадзор объяснил кратковременную ночную блокировку "технологическими особенностями работы системы". "В связи с сообщениями СМИ о попадании под блокировку IP-адресов российских и зарубежных социальных сетей информируем: IP-адреса соцсетей свободны от блокировки. Кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы. Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись", - сообщил Роскомнадзор.

 



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