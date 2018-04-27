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Московский листок

Треть россиян за свои деньги покупает полное дерьмо

Опубликовано 27.04.2018 в разделе комментариев 2

деньги рынок товар
Треть россиян за свои деньги покупает полное дерьмо

Россияне признались, что зачастую покупают нелегальную и контрафактную продукцию в «островках» торговых центров — точках продаж, находящихся в проходах, а не в павильонах ТЦ. Такие данные приводятся в исследовании, которое приводит Лента.ру.

Почти треть россиян (29 процентов) призналась, что часто покупает различные товары в так называемых «островках», еще 44 процента заявили, что покупают товары в подобных точках редко. 27 процентов респондентов заверили, что никогда не покупали в них продукцию.

Для проверки качества продукции, реализуемой в подобных «островках», было проведено более 100 тестовых закупок, по итогам которых выяснила, что 82 процента подобных точек торгуют контрафактной продукцией.

Наиболее востребованными товарами в «островках» являются косметика и парфюм, в покупке которых признались 47 процентов опрошенных. На втором месте оказалась электроника (21 процент), на третьем — часы (18 процентов). Контрафактную одежду и обувь покупают 11 процентов посетителей торговых центров.

***

Недавно пришлось встретиться с товарищами, бывшими в Москве проездом, на Казанском вокзале, где в новой галерее тоже образовался целый торговый ряд из подобных точек, мимо которых проходишь, даже не повернув головы. Да и зачем ее поворачивать, если буквально по соедству находятся магазины, где можно купить настоящее и в более комфортной обстановке. И, надо сказать, никакого особого выигрыша в цене нет. На кого же рассчитано?

Естественно, на невзыскательного покупателя из провинции, который, оказавшись в столице, захочет порадовать кого-то "столичной штучкой".

Хотя тоже странно - в российскую провинцию уже пришла глобализация, и в небольших даже городах, не говоря о мегаполисах, в настоящих торговых центрах продаются те же самые брэнды, что и в Москве, а также Варшаве, Вене, Париже и Лондоне. Даже цена отличается мало, причем в Москве еще и дешевле.

Ну, понятно, когда тебе предлагают "Брегет" по цене китайской подделки, потому что это и есть китайская подделка, можно и не удержаться - снаружи часы точно такие же. А выглядеть как олигарх, имея зарплату как у собачки олигарха, хочется каждому. Вот уже обувь в переходе покупают только самые отчаянные - нога-то своя, скоро сообщит о подделке мозолями и неестественно вывернутой ступней. 

Так в чем смысл?

Отвечу - дорогие россияне по-прежнему отчаянно бедны, в силу чего и потребительские навыки формируются у них в основном в самом дешевом сегменте. Капитал, держа своих рабов в черном теле, и себя ограничивает - мировые брэнды уступают значительную долю рынка черт знает кому без имени. 

В результате подделки - везде! Особенно много на рынке еды, на рынке медикаментов, косметики, парфюмерии и так далее. Нас обкрадывают два и даже три раза, сначала на деньгах, которые недоплачивают, потом на товарах, которые явно не стоят своих денег, а потом еще и на нашем здоровье - человек пьет дорогое лекарство, а оно на самом деле разлито в соседней подворотне.

Это рынок, господа. Свободный, как пальцы карманника...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
гражданин написал 27.04.2018 11:32
В результате подделки - везде! Особенно много на рынке еды, на рынке медикаментов, косметики, парфюмерии и так далее. Нас обкрадывают два и даже три раза, сначала на деньгах, которые недоплачивают, потом на товарах, которые явно не стоят своих денег, а потом еще и на нашем здоровье - человек пьет дорогое лекарство, а оно на самом деле разлито в соседней подворотне.
=====================
Верно подмечено.Это ложь про треть россиян.Го.вно всякое покупает гораздо большее число населения.Потому, что хороших качественных товаров и продуктов питания просто очень мало.Их почти нет.Вот и приходится покупать г...о в красивой упаковке.А россияне многие,да и не только они, уже и забывать стали, что это такое вобще - хороший качественный товар.
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(без названия)
дурачок написал 27.04.2018 11:14
к сожалению все это правда. с другой стороны народ доволен
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