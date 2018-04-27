Ко Дню Великой Победы неонацисты в Чернигове осквернили бюст Кирпоноса

В Чернигове на Аллее Героев нациствующие вандалы облили красной краской памятник генерал-полковнику Михаилу Кирпоносу, командовавшему обороной столицы Советской Украины Киева летом-осенью 1941 года.

Напомним, в Полтаве отметили день рождения фюрера – вандалы осквернили памятник Скорбящей Матери. Нацисты черной краской зарисовали глаза скульптуры на памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны полтавчанам и написали приветствие Гитлеру.

18 апреля экстремисты из неонацистской группировки «С14» осквернили памятные плиты на Аллее Славы в Одессе. Фашиствующие молодчики закрасили названия советских городов-героев, расположенных в России.

13 апреля 2018 года неонацистские отморозки из «С14» и «Правого сектора» сорвали возложение цветов к памятнику генералу армии Николаю Ватутину.

Ранее вандалы-нацисты разрушили мемориальную доску на памятнике генералу Ватутину в городе Бердичеве Житомирской области.

15 февраля 2018 года вандалы-нацисты разбили плиты и надпись «Победителям над нацизмом» на Монументе Славы на улице Стрыйской во Львове.

А в городе Боярке Киевской области неонацистские группировки, подконтрольные МВД и СБУ, добились сноса памятника Павке Корчагину.

Об этом сами экстремисты отрапортовали в Facebook.

«Корчагина в Боярке больше нет. Памятник литературному герою, борцу с украинской независимостью в 1918 году убрала местная власть благодаря добрым людям С14, Нацкорпусу и Нацдружинам», - говорится в сообщении.

В Днепропетровске в ночь на 1 января 2018 года фашиствующие вандалы осквернили памятник «Участникам революционных событий, погибшим за установление Советской власти в Екатеринославе» («Памятник коммунарам»).

Также напомним, 23 декабря 2017 года бандиты из «азовов» и прочих криминальных группировок напали на помещение, где комсомольцы Украины собрались на очередной Пленум.

А 7 февраля 2018 года членами неонацистской организации «Национальные дружины» были избиты и ограблены входящие в руководство Антифашистского комитета Украины Михаил и Александр Кононовичи.

Также напомним, что Генеральная Ассамблея ООН 19 декабря вновь поддержала призыв России бороться с прославлением нацизма.

Российский проект резолюции по борьбе с расизмом и расовой дискриминацией, осуждающей прославление нацизма, был принят большинством голосов. Против уже традиционно выступили только США и Украина.

Вот как сейчас выглядит памятник тому, кто оборонял Киев...

Кровь нацистов "на нём" это безобразие символизирует? А устроили акцию те, чьи деды и прадеды воевали под командованием Кирпоноса...

Он погиб в 1941-м, защищая Киев, чтобы выросли вот эти поганые сорняки-нацики, способные на такое?..

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