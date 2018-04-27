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Московский листок

Ко Дню Великой Победы неонацисты в Чернигове осквернили бюст Кирпоноса

Опубликовано 27.04.2018 в разделе комментариев 1

украина вов вандализм неонацизм бойкотпобеды
Ко Дню Великой Победы неонацисты в Чернигове осквернили бюст Кирпоноса

В Чернигове на Аллее Героев нациствующие вандалы облили красной краской памятник генерал-полковнику Михаилу Кирпоносу, командовавшему обороной столицы Советской Украины Киева летом-осенью 1941 года. 

Напомним, в Полтаве отметили день рождения фюрера – вандалы осквернили памятник Скорбящей Матери. Нацисты черной краской зарисовали глаза скульптуры на памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны полтавчанам и написали приветствие Гитлеру. 

18 апреля экстремисты из неонацистской группировки «С14» осквернили памятные плиты на Аллее Славы в Одессе. Фашиствующие молодчики закрасили названия советских городов-героев, расположенных в России. 

13 апреля 2018 года неонацистские отморозки из «С14» и «Правого сектора» сорвали возложение цветов к памятнику генералу армии Николаю Ватутину. 

Ранее вандалы-нацисты разрушили мемориальную доску на памятнике генералу Ватутину в городе Бердичеве Житомирской области. 

15 февраля 2018 года вандалы-нацисты разбили плиты и надпись «Победителям над нацизмом» на Монументе Славы на улице Стрыйской во Львове. 

А в городе Боярке Киевской области неонацистские группировки, подконтрольные МВД и СБУ, добились сноса памятника Павке Корчагину.

Об этом сами экстремисты отрапортовали в Facebook. 

«Корчагина в Боярке больше нет. Памятник литературному герою, борцу с украинской независимостью в 1918 году убрала местная власть благодаря добрым людям С14, Нацкорпусу и Нацдружинам», - говорится в сообщении. 

В Днепропетровске в ночь на 1 января 2018 года фашиствующие вандалы осквернили памятник «Участникам революционных событий, погибшим за установление Советской власти в Екатеринославе» («Памятник коммунарам»). 

Также напомним, 23 декабря 2017 года бандиты из «азовов» и прочих криминальных группировок напали на помещение, где комсомольцы Украины собрались на очередной Пленум. 

А 7 февраля 2018 года членами неонацистской организации «Национальные дружины» были избиты и ограблены входящие в руководство Антифашистского комитета Украины Михаил и Александр Кононовичи. 

Также напомним, что Генеральная Ассамблея ООН 19 декабря вновь поддержала призыв России бороться с прославлением нацизма. 

Российский проект резолюции по борьбе с расизмом и расовой дискриминацией, осуждающей прославление нацизма, был принят большинством голосов. Против уже традиционно выступили только США и Украина.

Вот как сейчас выглядит памятник тому, кто оборонял Киев...

Кровь нацистов "на нём" это безобразие символизирует? А устроили акцию те, чьи деды и прадеды воевали под командованием Кирпоноса...

Он погиб в 1941-м, защищая Киев, чтобы выросли вот эти поганые сорняки-нацики, способные на такое?..

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Вандал1488 написал 27.04.2018 11:39
Молодцы украинские соратники! Уничтожайте дерьмовые памятники совкомым жидокамунячьим оккупантам! Это только начало! Мы неизбежно уничтожим все памятники жидокамунячьим оккупантам, уничтожим тупой культ "9 мая", уничтожим зиккурат с гнилым Бланком-сифилитиком, уничтожим все свинагоги, все масонские ложи и всю их символику!
Все эти поносы-кирпоносы - тупые оджугашвиленые крысы, убивавшие по приказу русских и немецких солдат и мирных жителей. По приказу они готовы были насаждать свой жидовский камунзьм и насаждали!
Убили Арийской государство - Национал-Социалистическую Германию и чего добились? зА ЧТО сражадись наши деды-ветераны?
Чтобы у нас были толпы черных на наших улицах? Чтобы педики кувыркались на телевидении? чтобы вводились все новые и новые налоги и поборы? Чтобы было засилье жидовщины, капеесесовщины и едресни?
Чтобы наших девушек насиловали узбеки? За это воевали деды? За Берл Лазара с его сатанинской пентаграммой именуемой по недоразумению "орденом победы"? ***** этот ваш орден!
Мы, Национал-Социалисты, заявляем, что мы решительно против политике замещения нашего народа на приезжих чужаков!
Смерть жидам и коммунистам! Смерть Гельминту Гельминтовичу Крысопутину! Смерть Берл Лазару! Смерть закрысовщине!
Слава Белым Арийским Богам! Слава Нации! Слава Руси! Никто, кроме нас!
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