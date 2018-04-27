Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Навальный бьёт компроматом по своим идейным братьям-либералам, Прохоров обороняется

Опубликовано 27.04.2018 в разделе комментариев 4

либералы италия прохоров фбк тоскана

Опальный олигарх Михаил Прохоров подаст иск к Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального в связи с расследованием, в котором покупка миллиардером виллы в Италии у вице-премьера Александра Хлопонина названа взяткой. О намерении судиться телеканалу "Дождь" сообщили в пресс-службе группы "Онэксим", которую контролирует Прохоров. 

Официальный представитель группы в разговоре с журналистами назвал ложью утверждение Навального о том, что покупка виллы по завышенной цене была взяткой. Он заверил, что сделка "была абсолютно прозрачной". "Будем подавать иск о клевете", - подчеркнул представитель группы "Онэксим". 

Телеканал, в свою очередь, напоминает, что Прохоров и Хлопонин вместе учились в Московском финансовом институте. В 1996 году Хлопонин стал гендиректором "Норникеля", одним из акционеров которого был Прохоров. 

Когда Хлопонин занимал пост губернатора Красноярского края, Прохоров получил постоянную регистрацию в местном поселке Еруда Северо-Енисейского района края и платил налоги в бюджет этого субъекта РФ. 

В четверг, 26 апреля, ФБК опубликовал свое расследование о покупке миллиардером Прохоровым дома в Италии площадью 818,4 кв. м и земельного участка к нему площадью 8223 кв. м, которые принадлежали вице-премьеру РФ Александру Хлопонину. Оппозиционер назвал эту сделку "классической взяткой" из-за завышенной стоимости недвижимости. 

Навальный опубликовал копию договора купли-продажи между семьей вице-премьера и офшором миллиардера. В нем в качестве продавцов выступают Александр и Наталья Хлопонины, а в качестве покупателя - офшор Magora Trading, который принадлежит Прохорову. 

"Самое важное - сумма сделки, 35,5 млн евро. На этом же скриншоте видна дата первого платежа - 24 апреля 2017 года. Полностью расплатиться требовалось в июне 2017 года. Все 35 млн евро, а в рублях по курсу на тот момент это 2,3 млрд рублей, нужно перевести на счет Хлопониных в "Альфа-банке", - отметил Навальный. 

В своем расследовании оппозиционер сравнил стоимость аналогичной недвижимости в Форте-дей-Марми и пришел к выводу, что те деньги, которые заплатил Прохоров, никак не соответствуют рынку. По словам Навального, неподалеку от виллы, которую продал вице-премьер, расположено несколько еще больших участков с гораздо более элитной недвижимостью, однако все они стоят дешевле в несколько раз. 

На днях журналисты BBC опубликовали свой материал о том, что из списка собственности вице-премьера исчезла зарубежная недвижимость и теперь итальянская Villa Adriana российского чиновника принадлежит офшору российского миллиардера. 

Итальянская вилла Хлопонина расположена в Форте-дей-Марми - популярном у россиян курорте в приморском городке в Тоскане, на западном побережье Италии. Мэр города в 2010 году утверждал, что из всех 7000 домов в городе русским принадлежит около 2500, а еще примерно 500 семей ежегодно арендуют там виллы на лето.

От редакции: Расследование доказывает, как минимум, что либералы "своих трогают" - есть, правда, ещё много персон из бывшей "болотной оппозиции" (а тогда Прохоров и Навальный были на одних баррикадах), которых пока обличения ФБК не касались... Но начало положено хорошее. Кстати, в этой истории гораздо интереснее не Прохоров, а Хлопонин. Называя его чиновником, Навальный, конечно, сильно кривит душой - Хлопонин до того, как подняться по путинской лесенке-вертикали, был именно олигархом, причём прошедшим долгий путь - от изготовителя "варёнок", кооперативщика до губернатора.

Кстати, сейчас Хлопонин (вместе с силовигархом Чемезовым) - один из бенефициаров от реализации проекта строительства мусоросжигающих заводов в Подмосковье и Казани. Проект чудовищный и по затратам и по угрозе экологии - но экс-олигарх (хотя, и там бывших не бывает: они все миллиардеры, что на госслужбе, что нет) плевать хотел на воздух Подмосковья и Казани, ему вот там, в Тоскане уготована иная природа и отдых - уж кому, ка кне бывшему губернатору знать, где лучше отдыхать...

Это (губернаторство) как раз тот уровень, на котором правящая в Кремле силовигархия "замечает". Так вот: а почему именно в Тоскане вилла-то? Никак это не связано "корпоративной этикой" - с Димоном Тосканским (в миру - Дмитрий Медведев, премьер)? Там явно же из правительства не у одного Хлопонина вилла была, пора обнародовать весь список. Что-то и про Димона Навальный подзабыл, а ему ведь немного оставалось "легитимности" после первой же атаки компромата - за которую больше расплачивался (в имиджевом и финансовом плане) олигарх Усманов, "кремлёвский кошелёк". Ждём новых расследований и ударов по своим идейным братьям, товарищ Навальный!

Д.Ч.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
katyanenakova написал 27.04.2018 13:42
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom
Ответить
Месье,же не манш па сиз жур.
НЕПРЕДАВАШКА написал 27.04.2018 13:42
У правдоматкоруба Навального прицел немного сбился и зацепило Прохорова. Теперь деньжат оттуда не получит.Ну не беда,госдеп как-нибудь выручит.
Ответить
Навальный - не поноцея, но необходимость
АЗМ написал 27.04.2018 13:10
Не открою Армению, но оппозиция всегда нужна. Как антитезиз тезису, чтобы родить синтез.
Но кто противостоит капиталу сейчас, в новую формацию? Мало, кто.
Кто то выбирает Сопчачку, бревноголовые Жирика, безумные облизывают путина-бурята.
Молодежь привлекает Навальный. Мне он симпатичен, как единственный, кто обещает унять чурок. И возвести границу с Таджикистаном, а там, иншАлла, и с дагистаном.
Альтернативы не нахожу.
Ответить
Ах как благородно........
bn написал 27.04.2018 12:28
Это конечно так благородно, что аж дух захватывает....надо же либералы положили своего благодетеля Прохерова на заклание, а мы такие темные блин....ничегось и не знаем...Эх просветил бы Алексей еще и о собственнике Центрального Банка , и о прочей МВФ-вской мишуре, и как это олигархи собираются давать отпор Западу, когда у них там виллы, деньги, семьи?????Ну что смуты хотят ,Майданы?????Ну как уберут одних воров....поставят других, МВФ-фовский ЦБ останется он на том и стоит....
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кого с "левых праймериз" вы хотели бы видеть мэром Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
"Рой ТВ" атакуют кремлеботы! Нужна подмога
"Рой ТВ" атакуют кремлеботы! Нужна подмога
27.04.2018
Игорь Стрелков: сбываются худшие прогнозы
Игорь Стрелков: сбываются худшие прогнозы
26.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Димон Тосканский блеснул знаниями дореволюционной "профессиональной демократии" (1)
Встреча глав КНДР и Южной Кореи в Пханмунджоме проходит в дружественной обстановке (3)
Яндекс: массовые блокировки Роскомнадзора стали ударом по всему рунету (4)
Антисоветский вандализм на Украине продолжили обстрелы Докучаевска со стороны ВСУ (фото) (5)
Долг Газпрома вырос на четверть за год (1)
Навальный бьёт компроматом по своим идейным братьям-либералам, Прохоров обороняется (4)
Треть россиян за свои деньги покупает полное дерьмо (8)
Ко Дню Великой Победы неонацисты в Чернигове осквернили бюст Кирпоноса (6)
Под ковровые бомбардировки Роскомнадзора попали "Яндекс", "ВКонтакте", Facebook и Twitter (2)
В России нет политики, есть текучка (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Режь обложки!
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: ПЕРЕСТРОЙКА-2 У ВОРОТ
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Это рынок, господа. Свободный, как пальцы карманника...
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Им стыдно!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss