Навальный бьёт компроматом по своим идейным братьям-либералам, Прохоров обороняется

Опальный олигарх Михаил Прохоров подаст иск к Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального в связи с расследованием, в котором покупка миллиардером виллы в Италии у вице-премьера Александра Хлопонина названа взяткой. О намерении судиться телеканалу "Дождь" сообщили в пресс-службе группы "Онэксим", которую контролирует Прохоров.

Официальный представитель группы в разговоре с журналистами назвал ложью утверждение Навального о том, что покупка виллы по завышенной цене была взяткой. Он заверил, что сделка "была абсолютно прозрачной". "Будем подавать иск о клевете", - подчеркнул представитель группы "Онэксим".

Телеканал, в свою очередь, напоминает, что Прохоров и Хлопонин вместе учились в Московском финансовом институте. В 1996 году Хлопонин стал гендиректором "Норникеля", одним из акционеров которого был Прохоров.

Когда Хлопонин занимал пост губернатора Красноярского края, Прохоров получил постоянную регистрацию в местном поселке Еруда Северо-Енисейского района края и платил налоги в бюджет этого субъекта РФ.

В четверг, 26 апреля, ФБК опубликовал свое расследование о покупке миллиардером Прохоровым дома в Италии площадью 818,4 кв. м и земельного участка к нему площадью 8223 кв. м, которые принадлежали вице-премьеру РФ Александру Хлопонину. Оппозиционер назвал эту сделку "классической взяткой" из-за завышенной стоимости недвижимости.

Навальный опубликовал копию договора купли-продажи между семьей вице-премьера и офшором миллиардера. В нем в качестве продавцов выступают Александр и Наталья Хлопонины, а в качестве покупателя - офшор Magora Trading, который принадлежит Прохорову.

"Самое важное - сумма сделки, 35,5 млн евро. На этом же скриншоте видна дата первого платежа - 24 апреля 2017 года. Полностью расплатиться требовалось в июне 2017 года. Все 35 млн евро, а в рублях по курсу на тот момент это 2,3 млрд рублей, нужно перевести на счет Хлопониных в "Альфа-банке", - отметил Навальный.

В своем расследовании оппозиционер сравнил стоимость аналогичной недвижимости в Форте-дей-Марми и пришел к выводу, что те деньги, которые заплатил Прохоров, никак не соответствуют рынку. По словам Навального, неподалеку от виллы, которую продал вице-премьер, расположено несколько еще больших участков с гораздо более элитной недвижимостью, однако все они стоят дешевле в несколько раз.

На днях журналисты BBC опубликовали свой материал о том, что из списка собственности вице-премьера исчезла зарубежная недвижимость и теперь итальянская Villa Adriana российского чиновника принадлежит офшору российского миллиардера.

Итальянская вилла Хлопонина расположена в Форте-дей-Марми - популярном у россиян курорте в приморском городке в Тоскане, на западном побережье Италии. Мэр города в 2010 году утверждал, что из всех 7000 домов в городе русским принадлежит около 2500, а еще примерно 500 семей ежегодно арендуют там виллы на лето.

От редакции: Расследование доказывает, как минимум, что либералы "своих трогают" - есть, правда, ещё много персон из бывшей "болотной оппозиции" (а тогда Прохоров и Навальный были на одних баррикадах), которых пока обличения ФБК не касались... Но начало положено хорошее. Кстати, в этой истории гораздо интереснее не Прохоров, а Хлопонин. Называя его чиновником, Навальный, конечно, сильно кривит душой - Хлопонин до того, как подняться по путинской лесенке-вертикали, был именно олигархом, причём прошедшим долгий путь - от изготовителя "варёнок", кооперативщика до губернатора.

Кстати, сейчас Хлопонин (вместе с силовигархом Чемезовым) - один из бенефициаров от реализации проекта строительства мусоросжигающих заводов в Подмосковье и Казани. Проект чудовищный и по затратам и по угрозе экологии - но экс-олигарх (хотя, и там бывших не бывает: они все миллиардеры, что на госслужбе, что нет) плевать хотел на воздух Подмосковья и Казани, ему вот там, в Тоскане уготована иная природа и отдых - уж кому, ка кне бывшему губернатору знать, где лучше отдыхать...

Это (губернаторство) как раз тот уровень, на котором правящая в Кремле силовигархия "замечает". Так вот: а почему именно в Тоскане вилла-то? Никак это не связано "корпоративной этикой" - с Димоном Тосканским (в миру - Дмитрий Медведев, премьер)? Там явно же из правительства не у одного Хлопонина вилла была, пора обнародовать весь список. Что-то и про Димона Навальный подзабыл, а ему ведь немного оставалось "легитимности" после первой же атаки компромата - за которую больше расплачивался (в имиджевом и финансовом плане) олигарх Усманов, "кремлёвский кошелёк". Ждём новых расследований и ударов по своим идейным братьям, товарищ Навальный!

Д.Ч.