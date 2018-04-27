Антисоветский вандализм на Украине продолжили обстрелы Докучаевска со стороны ВСУ (фото)

По предварительным данным, артиллерийский огонь ВСУ был открыт со стороны н.п. Новотроицкое.

Жертвами прицельного артиллерийского обстрела стала супружеская пара – Портненко А.И., 1939 г.р. и Портненко Г.П., 1941 г.р.

В момент обстрела они находились дома. Огонь вёлся по жилому дому, расположенному по адресу: ул. Горная, 59.

Трудно сказать, начало ли это так долго готовившегося в СМИ и на уровне вооружений (со стороны США) наступления ВСУ и неонацистских бандформирований на ДНР и ЛНР или просто такая точечная подготовка к "празднованию" Дня Великой Победы на Украине...

Впрочем, настало время не прятать ни "подвиги" ВСУ, которые (если верить Порошенко, который считает население ДНР и ЛНР украинцами, гражданами Украины, то есть) обстреливают собственное мирное население, ни "подвиги" вандалов-неонацистов, которые срослись на Украине с властью настолько, что позволяют себе выходки, за которые в Евросоюзе сажают лет так на 20...

Этих не посадят, конечно... Им такое прощали ещё в 2012-м. И Россия прощает Путину драпировку Мавзолея Ленина ежегодню - так что и террор в ДНР и ЛНР продолжится, и дружба буржуазий всех стран. На крови трудящихся, как и было до Ленина и Сталина. И, к сожалению, после них, сейчас.

Итак, вот что мы имеем на сегодняшний день там, где шли жесточайшие бои с нацизмом в 1941-м, а в 1945-м казалось, что советский народ полностью победил нацистскую бациллу...

А вот это памятник генералу Кирпоносу, осквернённый неонацистами в Чернигове.

Сходство же есть, верно? Хотя, камню вроде бы не больно...

А вот это снова Докучаевск, и погибшая жена Портненко.

Ниже - то, что в Полтаве сотворили всё те же нацистские выродки, но с памятником Скорбящей матери, установленным на месте расстрела десяти тысяч полтавских евреев солдатами вермахта.

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