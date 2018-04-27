Антисоветский вандализм на Украине продолжили обстрелы Докучаевска со стороны ВСУ (фото)

По предварительным данным, артиллерийский огонь ВСУ был открыт со стороны н.п. Новотроицкое.
Жертвами прицельного артиллерийского обстрела стала супружеская пара – Портненко А.И., 1939 г.р. и Портненко Г.П., 1941 г.р.
В момент обстрела они находились дома. Огонь вёлся по жилому дому, расположенному по адресу: ул. Горная, 59.
Трудно сказать, начало ли это так долго готовившегося в СМИ и на уровне вооружений (со стороны США) наступления ВСУ и неонацистских бандформирований на ДНР и ЛНР или просто такая точечная подготовка к "празднованию" Дня Великой Победы на Украине...
Впрочем, настало время не прятать ни "подвиги" ВСУ, которые (если верить Порошенко, который считает население ДНР и ЛНР украинцами, гражданами Украины, то есть) обстреливают собственное мирное население, ни "подвиги" вандалов-неонацистов, которые срослись на Украине с властью настолько, что позволяют себе выходки, за которые в Евросоюзе сажают лет так на 20...
Этих не посадят, конечно... Им такое прощали ещё в 2012-м. И Россия прощает Путину драпировку Мавзолея Ленина ежегодню - так что и террор в ДНР и ЛНР продолжится, и дружба буржуазий всех стран. На крови трудящихся, как и было до Ленина и Сталина. И, к сожалению, после них, сейчас.
Итак, вот что мы имеем на сегодняшний день там, где шли жесточайшие бои с нацизмом в 1941-м, а в 1945-м казалось, что советский народ полностью победил нацистскую бациллу...
А вот это памятник генералу Кирпоносу, осквернённый неонацистами в Чернигове.
Сходство же есть, верно? Хотя, камню вроде бы не больно...
А вот это снова Докучаевск, и погибшая жена Портненко.
Ниже - то, что в Полтаве сотворили всё те же нацистские выродки, но с памятником Скорбящей матери, установленным на месте расстрела десяти тысяч полтавских евреев солдатами вермахта.
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!"! написал 27.04.2018 13:48
ты *****,своим ублюдочным срачем, стараешься облить грязью Россию..
но никак не можешь объяснить нам,почему твоя мамка и сестры стоят на панели в России,чтоб хоть что то заработать, и отправить тебе ублюдку на украину!
может пойдешь сам своим очком торговать,или минетом промышлять,если ты из за своей тупости ничего не способен делать??
Оленевод написал 27.04.2018 13:36
katyanenakova написал 27.04.2018 13:24
Дмитрий.г.Запорожье.-+.. написал 27.04.2018 12:36
Ичьо? написал 27.04.2018 12:26