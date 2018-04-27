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Московский листок

Антисоветский вандализм на Украине продолжили обстрелы Докучаевска со стороны ВСУ (фото)

Опубликовано 27.04.2018 в разделе комментариев 5

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Антисоветский вандализм на Украине продолжили обстрелы Докучаевска со стороны ВСУ (фото)

По предварительным данным, артиллерийский огонь ВСУ был открыт со стороны н.п. Новотроицкое. 

Жертвами прицельного артиллерийского обстрела стала супружеская пара – Портненко А.И., 1939 г.р. и Портненко Г.П., 1941 г.р. 

В момент обстрела они находились дома. Огонь вёлся по жилому дому, расположенному по адресу: ул. Горная, 59.

Трудно сказать, начало ли это так долго готовившегося в СМИ и на уровне вооружений (со стороны США) наступления ВСУ и неонацистских бандформирований на ДНР и ЛНР или просто такая точечная подготовка к "празднованию" Дня Великой Победы на Украине...

Впрочем, настало время не прятать ни "подвиги" ВСУ, которые (если верить Порошенко, который считает население ДНР и ЛНР украинцами, гражданами Украины, то есть) обстреливают собственное мирное население, ни "подвиги" вандалов-неонацистов, которые срослись на Украине с властью настолько, что позволяют себе выходки, за которые в Евросоюзе сажают лет так на 20...

Этих не посадят, конечно... Им такое прощали ещё в 2012-м. И Россия прощает Путину драпировку Мавзолея Ленина ежегодню - так что и террор в ДНР и ЛНР продолжится, и дружба буржуазий всех стран. На крови трудящихся, как и было до Ленина и Сталина. И, к сожалению, после них, сейчас.

Итак, вот что мы имеем на сегодняшний день там, где шли жесточайшие бои с нацизмом в 1941-м, а в 1945-м казалось, что советский народ полностью победил нацистскую бациллу...

А вот это памятник генералу Кирпоносу, осквернённый неонацистами в Чернигове.

Сходство же есть, верно? Хотя, камню вроде бы не больно...

А вот это снова Докучаевск, и погибшая жена Портненко.

Ниже - то, что в Полтаве сотворили всё те же нацистские выродки, но с памятником Скорбящей матери, установленным на месте расстрела десяти тысяч полтавских евреев солдатами вермахта.

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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
!"! написал 27.04.2018 13:48
рогуль дмитрий из запорожья!
ты *****,своим ублюдочным срачем, стараешься облить грязью Россию..
но никак не можешь объяснить нам,почему твоя мамка и сестры стоят на панели в России,чтоб хоть что то заработать, и отправить тебе ублюдку на украину!
может пойдешь сам своим очком торговать,или минетом промышлять,если ты из за своей тупости ничего не способен делать??
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Re:
Оленевод написал 27.04.2018 13:36
Не передергивай, Дмитрий! Когда ты продавал свою родину пиндосам, донецкие работяги послали тебя на хрен. Теперь ты бесишься от зависти и злобы. А свою лопуховость маскируешь российской угрозой. Все просто.
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(без названия)
katyanenakova написал 27.04.2018 13:24
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom
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(без названия)
Дмитрий.г.Запорожье.-+.. написал 27.04.2018 12:36
Начав против Украины захватническую войну кацапопитеки,а это такая нация кацапорылых недосуществ прошедших за 30 лет стремительный процесс деградации от человека,причем практически разумного,до недочеловека.Дарвин бы дорого заплатил за то, что бы описать процес деградации кацапопитека в своей работе "Деградация вида"поставили себя на один уровень с бешенными собаками,которых растреливают в Украине без всякой жалости.Жалость и милосердие относятся к бездомным животным и людям,а к кацапопитекам кроме ненависти ни кто в Украине иных чувств не испытывает,поэтому убийство кацапопитека в Украине-ОБЯЗАННОСТЬ,а уничтожение стада кацапопитеков-ПОДВИГ.ВОЙНЫ ДЛЯТСЯ ДО ПОБЕДЫ,или как писал Цицерон...МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ ПОБЕДЫ,А НЕ РЕЗУЛЬТАТОМ ПЕРЕГОВОРОВ,поэтому Украина будет поступать с кацапопитеками так, как это делает весь мир.Грабить кацапье всеми возможными способами и расстреливать кацапорылую м.разь как бешеных собак,ибо экономика кацапомойки сегодня-это экономика сырьевой колонии и имея такую экономику начинать против Украины захватническую войну,нарушая при этом все подписанные руководством этой самой кацапомойки договора,для кацапомойки было равносильно самоубийству.Вот кацапомойка и самоубивается.В этот раз пощады кацапорылой нечисти,подобно тому,как это было в 1991 г.,когда Ельцин убедил весь мир в том,что кацап может стать человеком не будет.Мир понял что ошибся и ошибку будут исправлять.Уж слишком дорого обходятся человечеству плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макак и страдающие от этого манией величия.Проект кацапомойка будет закрыт по образу и подобию 3 Рейха и СССР,а кацапский вопрос решен окончательно.Кацапорылую м.разь жгли в Одессе,линчевали в Запорожье,Днепре и Харькове,а сегодня в Донбасе и Сирии расстреливают как бешеных собак,ибо кацапорылая т.варь хороша только в дохлом виде. Кол-во сдохших кацапорылых т.варей в Донбасе и Сирии превысили 100 тыс.(по словам кацапки Васильевой автора проекта "Груз 200").При таком кол-ве сдохших,кол-во раненных по "армейской арифметике" примерно 400-700 тыс.Тех кацапорылых т.варей которых мы не добили в Донбасе,добивают наши союзники в Сирии.Так решается кацапский вопрос.И оный вопрос будет решаться и далее подобными методами до тех пор,пока такие виды животных как "кацап Донбасский"и "кацап крымский"не исчезнут из перечня животного мира планеты земля.Тем кому повезет-клетка зоопарка к которой прикручена табличка с надписью..КАЦАП-недостающее звено между человеком и обезьяной.Недавно производился эксперимент по превращению кацапа в человека,который закончился неудачей и кацап снова вернулся,в присущее кацапу изначально животное и крайне агрессивное состояние,поэтому соблюдайте осторожность и не подпускайте детей близко к клетке...,но это тем кому повезет.Для остальных окончательное решение и резервация под названием московия в границах 13-15 в.Кстати начался набор в полицию Крыма,другими словами кацапопитекам осталось не долго.Ну и относительно самоубийст военнослужащих.Не все смогли попасть в центры реабилитации НАТО,а своих специалистов еще не было.Сейчас уже есть,так что те кто сегодня давят кацапорылое зверье,могут не заморачиваться относительно такой мелочи как совесть(слова Геринга)и продолжать расстреливать кацапорылую нечисть как бешеных собак,ибо хороший кацапопитек,это исключительно дохлый кацапопитек.А уж как США давят в Сирии кацапопитеков,или как говорят у нас в НАТО...окончательно решают кацапский вопрос...так вообще любо дорого смотреть.
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У
Ичьо? написал 27.04.2018 12:26
? ???
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