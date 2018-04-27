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Московский листок

Яндекс: массовые блокировки Роскомнадзора стали ударом по всему рунету

Опубликовано 27.04.2018 в разделе комментариев 4

роскомнадзор телеграм рунет
Яндекс: массовые блокировки Роскомнадзора стали ударом по всему рунету

Попытка Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram стала ударом по всему рунету, заявил директор по связям с общественностью "Яндекса" Очир Манджиков.

"Блокировка коснулась не только мессенджера - пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок", - цитирует Интерфакс представителя компании.

По его словам, технические сотрудники компании работали всю ночь и отслеживали ситуацию с сервисами "Яндекса", поддерживая их работу.

"Сегодня ночью в реестре РКН внезапно появилось пять IP-адресов "Яндекса". Наши адреса пробыли в реестре около двух часов, на текущий момент IP-адреса из этого списка пропали. Дежурная смена наших технических специалистов всю ночь оперативно мониторила ситуацию и поддерживала полную доступность наших сервисов. Мы ждем разъяснений РКН", - отметил Манджиков.

Он подчеркнул, что "отсутствие открытости и конкуренции на внутреннем рынке не только приводит к падению качества продуктов, от чего страдают пользователи, но и лишает страну возможности технологической конкуренции на мировых рынках в будущем".

Напомним, минувшей ночью Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса "Яндекса", Yahoo, Liveinternet, "В контакте", Twitter, Google, Microsoft и других ресурсов. Позже эти адреса из реестра исключили. Ведомство объяснило их включение в список «технологическими особенностями работы системы».

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Всего комментариев к статье: 4
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Заставь дурака богу молиться он лоб себе расшибет
К.рокодил написал 27.04.2018 13:42
Жарова гнать надо, нельзя ставить для управления сложными системами исполнительного дурака.
Подальше задвинуть пора и Яровую (Шапокляк).
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(без названия)
katyanenakova написал 27.04.2018 13:19
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom
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Судя по результатам есть большие сомнения,
что удар был написал 27.04.2018 13:01
по Telegram.
Цель,скорее всего,заключалась в проверке по закрытию эрэфии от всех соцсетей,всех поисковых систем,всех каналов связей для пользователей.
А Telegram стал банальным прикрытием ентого действия.
Не надо считать дураками тех,кто изображает из себя идиотов.
Жирик вам в пример.
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(без названия)
Дмитрий.г.Запорожье.-+.. написал 27.04.2018 12:40
Ну так весь мир знает о том,что кацапорылого дурака достаточно просто напугать.Все остальное он(кацапорылый дурак)сделает сам,ибо кацапопитеки,это такая нация кацапорылых недосуществ прошедших за 30 лет стремительный процесс деградации от человека,причем практически разумного,до недочеловека.Дарвин бы дорого заплатил за то, что бы описать процес деградации кацапопитека в своей работе "Деградация вида".
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