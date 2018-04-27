Яндекс: массовые блокировки Роскомнадзора стали ударом по всему рунету

Попытка Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram стала ударом по всему рунету, заявил директор по связям с общественностью "Яндекса" Очир Манджиков.

"Блокировка коснулась не только мессенджера - пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок", - цитирует Интерфакс представителя компании.

По его словам, технические сотрудники компании работали всю ночь и отслеживали ситуацию с сервисами "Яндекса", поддерживая их работу.

"Сегодня ночью в реестре РКН внезапно появилось пять IP-адресов "Яндекса". Наши адреса пробыли в реестре около двух часов, на текущий момент IP-адреса из этого списка пропали. Дежурная смена наших технических специалистов всю ночь оперативно мониторила ситуацию и поддерживала полную доступность наших сервисов. Мы ждем разъяснений РКН", - отметил Манджиков.

Он подчеркнул, что "отсутствие открытости и конкуренции на внутреннем рынке не только приводит к падению качества продуктов, от чего страдают пользователи, но и лишает страну возможности технологической конкуренции на мировых рынках в будущем".

Напомним, минувшей ночью Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса "Яндекса", Yahoo, Liveinternet, "В контакте", Twitter, Google, Microsoft и других ресурсов. Позже эти адреса из реестра исключили. Ведомство объяснило их включение в список «технологическими особенностями работы системы».

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