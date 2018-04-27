Яндекс: массовые блокировки Роскомнадзора стали ударом по всему рунету

Попытка Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram стала ударом по всему рунету, заявил директор по связям с общественностью "Яндекса" Очир Манджиков.
"Блокировка коснулась не только мессенджера - пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок", - цитирует Интерфакс представителя компании.
По его словам, технические сотрудники компании работали всю ночь и отслеживали ситуацию с сервисами "Яндекса", поддерживая их работу.
"Сегодня ночью в реестре РКН внезапно появилось пять IP-адресов "Яндекса". Наши адреса пробыли в реестре около двух часов, на текущий момент IP-адреса из этого списка пропали. Дежурная смена наших технических специалистов всю ночь оперативно мониторила ситуацию и поддерживала полную доступность наших сервисов. Мы ждем разъяснений РКН", - отметил Манджиков.
Он подчеркнул, что "отсутствие открытости и конкуренции на внутреннем рынке не только приводит к падению качества продуктов, от чего страдают пользователи, но и лишает страну возможности технологической конкуренции на мировых рынках в будущем".
Напомним, минувшей ночью Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса "Яндекса", Yahoo, Liveinternet, "В контакте", Twitter, Google, Microsoft и других ресурсов. Позже эти адреса из реестра исключили. Ведомство объяснило их включение в список «технологическими особенностями работы системы».
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К.рокодил написал 27.04.2018 13:42
Подальше задвинуть пора и Яровую (Шапокляк).
katyanenakova написал 27.04.2018 13:19
что удар был написал 27.04.2018 13:01
Цель,скорее всего,заключалась в проверке по закрытию эрэфии от всех соцсетей,всех поисковых систем,всех каналов связей для пользователей.
А Telegram стал банальным прикрытием ентого действия.
Не надо считать дураками тех,кто изображает из себя идиотов.
Жирик вам в пример.
Дмитрий.г.Запорожье.-+.. написал 27.04.2018 12:40