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Московский листок

Встреча глав КНДР и Южной Кореи в Пханмунджоме проходит в дружественной обстановке

Опубликовано 27.04.2018 в разделе комментариев 2

кндр южная корея

Саммит двух Корей начался в пятницу, 27 апреля, в приграничной деревне Пханмунджом в здании "Дом мира", где встретились президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает агентство Yonhap. 

Представители прессы могли наблюдать за началом встречи - за переговорным столом сидели лидеры и по два человека с каждой из сторон. По левую руку от Ким Чен Ына расположилась его родная сестра Ким Ё Чжон, ранее уже бывавшая в Южной Корее на открытии зимней Олимпиады, по правую - заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль. Рядом с Мун Чжэ Ином сидели глава его администрации Им Чжон Сок и руководитель национальной разведывательной службы Со Хун. 

Историческое событие транслировалось в прямом эфире для журналистов в Кояне, расположенном вблизи межкорейской границы. СМИ отметили, что перед началом переговоров Ким Чен Ын обменялся рукопожатием с Мун Чжэ Ином, которое длилось около 30 секунд.

Первым с приветственным словом обратился Мун Чжэ Ин, который призвал северокорейского руководителя к достижению в ходе переговоров конкретных результатов. Затем выступил Ким Чен Ын - он заявил, что делегация КНДР прибыла на переговоры "с чувством начала нового исторического процесса на пути к миру и процветанию". "Мы прибыли сюда с надеждой открыть новую страницу в истории двух Корей. Я уверен, что мы сможем провести конструктивные переговоры с президентом Мун Чжэ Ином, которые приведут к очень хорошим и значимым результатам", - подчеркнул он. 

Мун Чжэ Ин, в свою очередь, отметил: "В тот момент, когда председатель Ким пересек военную демаркационную линию, Пханмунджом стал символом мира, а не разделения. Мне бы хотелось еще раз выразить уважение председателю Ким Чен Ыну, который позволил сделать сегодняшнюю встречу возможной" (цитата по "Интерфаксу"). 

Президент Южной Кореи также призвал лидера КНДР вместе принести мир и процветание на Корейский полуостров. "Я осознаю, какая ответственность лежит на наших с вами плечах. И я благодарен вам за решимость и мужество, которые вы проявили, прибыв на эти переговоры. Так давайте вместе проявим мужество и решимость и принесем мир и процветание на Корейский полуостров. С этого дня демаркационная линия больше не является символом раздора, она стала символом мира", - отметил Мун Чжэ Ин, слова которого приводит ТАСС. Южнокорейский лидер подчеркнул, что готов "вести переговоры хоть весь сегодняшний день", если это потребуется.

В свою очередь Ким Чен Ын на 3-м пленуме ЦК Трудовой Партии Кореи 7-го созыва 20 апреля отметил, что после данного партией старта совершенствования государственных ядерных вооруженных сил в прошлом году, благодаря инициативным действиям и усилиям, внутриполитическая и международная ситуация стремительно превращается в благоприятную для северокорейской революции фазу. И сообщил о том, что на Корейском полуострове и в регионе образуется новое течение - по смягчению напряженности и стремлению к миру, а в структуре мировой политики происходят драматические изменения.

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КНДР прекратила ядерные испытания и испытательные запуски МБР с 21-го апреля 107-го года чучхе



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Всего комментариев к статье: 2
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Объединение КНДР с Южной Кореей
по образцу ФРГ-ГДР написал 27.04.2018 13:25
лишь дело немного времени.
ын - гобачев северной кореи.
Привет профессору Попову о социализме в КНДР.
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(без названия)
katyanenakova написал 27.04.2018 13:17
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom
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