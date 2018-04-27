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Московский листок

Димон Тосканский блеснул знаниями дореволюционной "профессиональной демократии"

Опубликовано 27.04.2018 в разделе комментариев 4

либералы госдума совфед
Димон Тосканский блеснул знаниями дореволюционной "профессиональной демократии"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил членов Совета Федерации и депутатов Госдумы с Днем российского парламентаризма. Он пожелал народным избранникам успешного завершения весенней сессии и удачи. Текст поздравительной телеграммы размещен в пятницу, 27 апреля, на сайте правительства РФ. 

"Ровно 112 лет назад в России заработала Государственная Дума - первый в нашей стране профессиональный институт демократии. Это событие, в честь которого мы учредили праздник, сильно изменило политический ландшафт страны. Привило России ценности свободной дискуссии, коллегиального принятия решений и многообразия мнений. И тогда, и сейчас высшая цель работы народных избранников - защита прав и свобод россиян", - говорится в поздравлении. 

За последние 25 лет Конституция заложила основы государства и общества, "утвердила в России современный парламент, определив сферы ведения, полномочия и структуру Федерального Собрания, гарантировала людям право на выбор своих представителей в государственные органы", также отметил Медведев. В телеграмме говорится, что за эти годы удалось сформировать эффективную законодательную власть на всех уровнях. 

Председатели СФ и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, поздравляя коллег с праздником, указали на преемственность традиций народовластия в РФ и призвали к эффективности законотворческой работы, сообщает ТАСС. 

"Традиции народовластия издревле присутствовали в жизни нашей страны", - сказала спикер верхней палаты парламента РФ. Она напомнила, что вечевые собрания, земские соборы, социальные реформы второй половины XIX века предшествовали появлению Государственной думы Российской империи. 

По словам спикера Совфеда, в настоящее время Федеральное собрание РФ и законодательные органы субъектов федерации стали "мощной самостоятельной ветвью государственной власти". "Наша общая задача - находить эффективные решения актуальных проблем современности, опираясь на богатый опыт законотворчества и лучшие региональные практики", - подытожила она. 

Володин поздравил с Днем российского парламентаризма Матвиенко, а также экс-председателя Госдумы четвертого и пятого созывов Бориса Грызлова, спикера Госдумы шестого созыва, директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, председателей законодательных органов власти субъектов России.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный удивляется:

- Кажется, и Медведев, и Матвиенко, и Володин - так и живут в "России, которую мы потеряли", полностью исключая Советский период, в котором они не только родились, но начали вполне сознательную жизнь. Что, "профессиональный институт демократии" обнаружился только потом, после августа 1991-го - в СССР ни одного профессионального института демократии не имелось? Верховный Совет СССР и РСФСР - ни разу не институты демократии были? Так почему же в 1993-м году президент Ельцин эту демократию расстреливал из танковых орудий - ВС РСФСР? Ведь то, чего не существует - наверное, и не беспокоит, и расстреливать это не нужно... Что-то у Димона нашего опять не сходится. Логика власти ясна и прозрачна: в стране фактически, а не на словах этих недоумков-миллионеров являющейся правопреемницей СССР, то есть именно советской демократии, они живут и правят, как будто не было ни социализма, ни социалистической (общенародной) собственности, ни советской демократии. Один тоталитаризм только был - а вот отзыва депутатов ВС СССР и РСФСР (которого сейчас, наоборот, нет), если верить Медведеву, не было как механизма. Так откуда же тогда взялись в РСФСР (ещё даже не СССР) такие завоевания демократии, как 8-часовой рабочий день, избирательные права для женщин? Что, царская Дума, которой нынче так низко кланяются наследники Ельцина, - дала женщинам России избирательные права? Может, она же дала им и социальные права, которых до "кровавых большевиков" в России (тогда, в 1918-м - и в Европе всей, мы были первопроходцами) даже не намечалось - детские сады по ленинскому декрету, равные с мужчинами права на производстве, на работе, декретный отпуск по рождению ребёнка, ежегодный месячный отпуск на работе, ведомственные дома отдыха и профилактории (бесплатные)?! Вы бы, господа, учебнички читали, а не Ивана Ильина с Костей Леонтьевым и собрание речей Путина - нынешние студенты уже начитаннее вас, расхваливающих институты вашей коррумпированной, почти поголовно голосующей за все капиталистические реформы, то есть фиктивной демократии. Там, где можно купить депутатский мандат (в вашей поганой Госдуре) - там демократии НЕТ, запомните это чётко. Власть народа заканчивается задолго до Охотного Ряда - там, где стоят разрушенные вашей "демократией" заводы и сёла, где целые республики "тоталитарного СССР" лежат в руинах и поставляют в вашу Москву гастарбайтеров, готовых идти на любую подённую работу... В одном вы правы, господа, расцеловываясь сегодня по-брежневски "профессиональный институт демократии" (представительство ОДНОЙ буржуазии в Думе и Совфеде) - это мощная и самостоятельная ветвь, на которой восседают миллиардеры и до которой простому трудовому народу не допрыгнуть. Говорите, "традиции народовластия присутствовали" в России до Советского периода демократического рывка, который вы в буржуазном ужасе отказываетесь видеть и анализировать? Это при монархии-то они присутствовали - "традиции народовластия"? Не смешите школьников-старшеклассников! Расстрел гапоновской демонстрации в 1905-м, которая шла к Николаю Второму на поклон - вот такие у вас были традиции... Кто такие идиотские речи вам пишет, господа позорники? Ведь всю страну смешите с умными лицами...     

Материал по теме:

Май 1917-го года, Конституция большевиков



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
стоик1151 написал 27.04.2018 14:52
клоун Айфончик - самое безобидное насекомое среди сортирных Карликов?
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Мистическое
Victor написал 27.04.2018 14:44
По моему сейчас правит личностная реинкарнация наиболее кровавой части кровавой ВЧК. Родившаяся именно чтобы доказать всем. Что легендарные враги народа не выдумка. Что их бывает, и очень даже много.
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(без названия)
Святой Пигидий написал 27.04.2018 14:22
Хм... что-то часто стал мелькать подельник... тьфу ты! соратник нашего великого вошьдя по фамилии Кудрин, - волнуюсь я за Димона... такое ощущение, что Димон резвится в роли "премьер-министра" последние дни.
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Ты что съел Д.Ч.? Это у Медведева умное лицо?
Крокод.ил написал 27.04.2018 13:47
Не пей боярышника перед написанием отзыва на статью!!!
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