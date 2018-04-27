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Московский листок

Олигарх Андрей Мельниченко отдаёт бразды "Еврохима" экс-почтовому Страшнову

Опубликовано 27.04.2018 в разделе комментариев 1

олигархия еврохим
Олигарх Андрей Мельниченко отдаёт бразды "Еврохима" экс-почтовому Страшнову

Экс-глава "Почты России" Дмитрий Страшнов назначен CEO группы "ЕвроХим" с 1 июля 2018 года, сообщила компания. Он заменит на этом посту Дмитрия Стрежнева, который с 2004 года занимал должность гендиректора МХК "ЕвроХим". Д.Стрежнев останется в совете директоров группы.

Д.Страшнов работает в "ЕвроХиме" с ноября 2017 года, когда он был назначен на новую должность операционного директора группы. В 2013-2017 годах он возглавлял "Почту России", до этого был президентом и генеральным директором Tele2 Россия, а еще раньше занимал руководящие позиции в Philips в России.

"ЕвроХим" - один из крупнейших в мире производителей минудобрений. Основным акционером "ЕвроХима" является Андрей Мельниченко, контролирующий через кипрскую AIM Capital SE (ранее EuroChem Group SE) 90% группы. Еще 10% - у кипрской Midstream Group Limited, бенефициаром которой является Д.Стрежнев.

От редакции: Как видим мы, не тонут менеджеребцы, давно не тонут: сперва Страшнова вскармливало государство, ну а теперь он пригрелся в "частном бизнесе", у олигарха Андрея Мельниченко (который начинал с МДМ-групп, потом перешёл на химию и удобрения). Что ж, можно зафиксировать ещё один успех "государства" - такие кадры будут и далее способствовать перекачеке капиталов за пределы РФ. Кстати, и сам мельниченко редко бывает в РФ - юристы его работаю в Лондоне, сам он с нынешней своей яхтой вообще гражданин мира... Ну, а Страшнов будет блюсти сверхприбыли - благо город-герой Туапсе превращён благодаря "вливаниям" в определённые карманы миллионов в "городское поселение", и там теперь не только точка "Роснефти", но и балкерный терминал - засоряющий Чёрное море, где постоянно гибнут дельфины... Зато господа иностранцы получают удоберния "европейского "уровня - вот этим Страшнов и будет заниматься, чтобы получать, как в "Почте России", а то и побольше... Вырос манагер, у нас на глазах вырос - вырастили на государственных миллионах. Отделения почты по-прежнему ветхие по стране - зато эти красуются господа, продаются и перепродаются как "профессионалы".

Д.Ч. 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
почтальон написал 27.04.2018 16:16
Когда я слышу слово "предприниматель", или "бизнесмен", или олигарх, то моя рука инстинктивно тянется к спусковому крючку пистолета.
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