Путин поручил создать новый атлас мира

Президент РФ Владимир Путин поручил Росреестру при участии Русского географического общества и Минобороны подготовить новый атлас мира с исконно русскими названиями географических объектов. По его словам, "русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карт мира".

Президент отметил, что тем самым стирается память о вкладе России в изучение планеты. По его словам, такая ситуация стала возможной в том числе из-за отсутствия современных отечественных карт. "В свободном доступе лишь иностранные, где, как правило, фигурируют вторичные имена географических объектов", - цитирует Интерфакс главу государства.

"В этой связи, естественно, при самом активном участии РГО предлагается подготовить новый российский атлас мира, в котором все подобные случаи будут верно трактоваться", - заявил Путин в ходе заседания попечительского совета Русского географического общества.