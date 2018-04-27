Путин поручил создать новый атлас мира

Президент РФ Владимир Путин поручил Росреестру при участии Русского географического общества и Минобороны подготовить новый атлас мира с исконно русскими названиями географических объектов. По его словам, "русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карт мира".
Президент отметил, что тем самым стирается память о вкладе России в изучение планеты. По его словам, такая ситуация стала возможной в том числе из-за отсутствия современных отечественных карт. "В свободном доступе лишь иностранные, где, как правило, фигурируют вторичные имена географических объектов", - цитирует Интерфакс главу государства.
"В этой связи, естественно, при самом активном участии РГО предлагается подготовить новый российский атлас мира, в котором все подобные случаи будут верно трактоваться", - заявил Путин в ходе заседания попечительского совета Русского географического общества.
Дима написал 27.04.2018 19:39
С,П.Вдиван написал 27.04.2018 19:32
РИА Новости https://ria.ru/spravka/20170909/1501980872.html
Географ написал 27.04.2018 19:22
хаха написал 27.04.2018 19:16
земли свои они называют своими именами.
Но человек в чести не пребудет; он уподобится животным, которые
погибают.
Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют
мнение их.
Как овец, заключат их в преисподнюю; смерть будет пасти их, и наутро
праведники будут владычествовать над ними; сила их истощится; могила –
жилище их.
ну Случайный прохожий написал 27.04.2018 18:56
P.S.А полномасштабный атлас свой и своих друзей и родственников,создать не хочет?С подробными координатами и интерьерами дворцов, вотчин, поместий,домиков в деревне(швейцарской) островов и заповедников,аэродромами бизнес-джетов и причалами яхт.Также с адресами банков и офшоров,фирм и контор,ОАО и ЗАО и находящимися там суммами.Вот это было бы прекрасно,а то один Навальный не справляется.такой бы атлас я обязательно купил.Хотя для себя я там вряд ли много нового найду,но вот пУтриотам в нос совать было бы приятно.Правда 86% все равно.Россия не Армения,на площадь не выйдут.
Калькулятор написал 27.04.2018 18:51
kerg написал 27.04.2018 18:24