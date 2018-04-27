Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин поручил создать новый атлас мира

Опубликовано 27.04.2018 в разделе комментариев 7

Путин поручил создать новый атлас мира

Президент РФ Владимир Путин поручил Росреестру при участии Русского географического общества и Минобороны подготовить новый атлас мира с исконно русскими названиями географических объектов. По его словам, "русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карт мира".

Президент отметил, что тем самым стирается память о вкладе России в изучение планеты. По его словам, такая ситуация стала возможной в том числе из-за отсутствия современных отечественных карт. "В свободном доступе лишь иностранные, где, как правило, фигурируют вторичные имена географических объектов", - цитирует Интерфакс главу государства.

"В этой связи, естественно, при самом активном участии РГО предлагается подготовить новый российский атлас мира, в котором все подобные случаи будут верно трактоваться", - заявил Путин в ходе заседания попечительского совета Русского географического общества.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 7
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Давно пора
Дима написал 27.04.2018 19:39
Переименуй, вова, столицу в Хачкалу или там Масквабад-чурбанский. А то вводит в заблуждение название Москва златоглавая.
Ответить
исконно русские, а не какие-нибудь угро-финские !
С,П.Вдиван написал 27.04.2018 19:32
Некоторое время город назывался Кучков, а затем за ним закрепилось название Москва &#8212; по имени Москвы-реки.
РИА Новости https://ria.ru/spravka/20170909/1501980872.html
Ответить
глобус пропил
Географ написал 27.04.2018 19:22
М.б. все-таки новый глобус России ?
Ответить
и земли свои они называют своими именами
хаха написал 27.04.2018 19:16
В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилища их в род и род, и
земли свои они называют своими именами.
Но человек в чести не пребудет; он уподобится животным, которые
погибают.
Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют
мнение их.
Как овец, заключат их в преисподнюю; смерть будет пасти их, и наутро
праведники будут владычествовать над ними; сила их истощится; могила &#8211;
жилище их.
Ответить
И глобус страны,все время встающий с колен.
ну Случайный прохожий написал 27.04.2018 18:56
И глобус страны,все время встающий с колен.Можно также глобус кооператива "Озеро",что будет правильнее.Можно еще создать полномасштабную карту(генштабовскую) питерской подворотни,где появляются такие выдающиеся ученые,во всех науках познавшие толк.
P.S.А полномасштабный атлас свой и своих друзей и родственников,создать не хочет?С подробными координатами и интерьерами дворцов, вотчин, поместий,домиков в деревне(швейцарской) островов и заповедников,аэродромами бизнес-джетов и причалами яхт.Также с адресами банков и офшоров,фирм и контор,ОАО и ЗАО и находящимися там суммами.Вот это было бы прекрасно,а то один Навальный не справляется.такой бы атлас я обязательно купил.Хотя для себя я там вряд ли много нового найду,но вот пУтриотам в нос совать было бы приятно.Правда 86% все равно.Россия не Армения,на площадь не выйдут.
Ответить
А в их гребаном Париже
Калькулятор написал 27.04.2018 18:51
есть метро Сталинград - переименуем в Волгоград?
Ответить
странно что не православный атлас мира
kerg написал 27.04.2018 18:24
совместно с РПЦ, разумеется
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кого с "левых праймериз" вы хотели бы видеть мэром Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
"Рой ТВ" атакуют кремлеботы! Нужна подмога
"Рой ТВ" атакуют кремлеботы! Нужна подмога
27.04.2018
Навальный бьёт компроматом по своим идейным братьям-либералам, Прохоров обороняется
Навальный бьёт компроматом по своим идейным братья...
27.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Навальному разрешили провести митинг на фоне "стены скорби", но он не хочет (0)
Путин поручил создать новый атлас мира (7)
Олигарх Андрей Мельниченко отдаёт бразды "Еврохима" экс-почтовому Страшнову (3)
Димон Тосканский блеснул знаниями дореволюционной "профессиональной демократии" (13)
Встреча глав КНДР и Южной Кореи в Пханмунджоме проходит в дружественной обстановке (3)
Яндекс: массовые блокировки Роскомнадзора стали ударом по всему рунету (4)
Антисоветский вандализм на Украине продолжили обстрелы Докучаевска со стороны ВСУ (фото) (4)
Долг Газпрома вырос на четверть за год (0)
Навальный бьёт компроматом по своим идейным братьям-либералам, Прохоров обороняется (5)
Треть россиян за свои деньги покупает полное дерьмо (23)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Убийство дипломатии
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Режь обложки!
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: ПЕРЕСТРОЙКА-2 У ВОРОТ
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Это рынок, господа. Свободный, как пальцы карманника...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss