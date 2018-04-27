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Московский листок

Навальному разрешили провести митинг на фоне "стены скорби", но он не хочет

Опубликовано 27.04.2018 в разделе комментариев 2

москва навальн
Навальному разрешили провести митинг на фоне "стены скорби", но он не хочет

Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников сообщил РБК, что они согласовали акцию 5 мая по заявке представителей ФБК: шествие по улице Маши Порываевой, а по его итогам — митинг на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. 

По данным пресс-службы департамента, заявителями акции были юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и уполномоченные лица — юрист ФБК Александр Помазуев и менеджер видеопродакшена ФБК Александр Головач. 

Черников в разговоре с РБК подчеркнул, что при согласовании маршрута и места митинга 5 мая были проведены консультации, в том числе с Минобороны России, из-за мероприятий ко Дню Победы. Политик Алексей Навальный отказался от проведения согласованного шествия и митинга на проспекте Академика Сахарова. Об этом он написал в своем Twitter. 

По его словам, мэрия предложила «провести «шествие» вне Садового кольца и с маршрутом продолжительностью 350 метров», что является проявлением «чиновничьей наглости». Позже Владимир Черников сказал РБК, что отказ Навального от согласованной акции 5 мая на Сахарова — это «безответственно», мэрия будет обращаться в правоохранительные органы. 

«На такие провокационные действия у нас ответ один — будем действовать в соответствии с законом. Будем обращаться в прокуратуру для принятия соответствующих мер. Думаю, это будет прокурорское предостережение как минимум», — отметил он.

Сподвижники Навального неделю пытаются достичь консенсуса в вопросе места проведения акции оппозиции 5 мая в Москве.

Организаторы изначально настаивали на Тверской улице, в то время как городские власти предлагали сначала либо северо-запад либо юго-восток Москвы, а позднее согласовали акцию на проспекте Академика Сахарова.

При этом заявители рассчитывали провести шествие по Бульварному кольцу с митингом на проспекте Академика Сахарова внутри Садового кольца, а мэрия предложила маршрут за пределами Садового. 

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
доцент написал 27.04.2018 20:35
Так это в Тур...Армении,там тепло.
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(без названия)
Святой Пигидий написал 27.04.2018 20:20
Стесняюсь спросить... а с кем в Ереване согласовывали свой митинг армяне, когда осознали, что Сержик их уже достал?
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