А вот и перелом. Путинская система таки околела

Ну вот ВВП и допрыгался до перелома. Власть настолько выродилась, что, во-первых, сама выгоняет людей на заявленные Навальным акции уличного протеста. А, во-вторых, пережила унижение от США. Дерипаска покидает руководящие посты в алюминиевой промышленности.

Вот это и есть начало перестройки-2, товарищи. Это начало агонии воровской и насквозь дуроломной Системы. Как мы и предсказывали, момент внешнего «полного триумфа» власти становится началом ее стремительного скатывания вниз.

УНИЗИТЕЛЬНЫЕ УДАРЫ ОТ ДУРОВА И ТРАМПА

Прежде всего, отметим унизительные «хлестания по морде» от Дурова. Максим Калашников ни в коей мере не выступает политическим сторонником либертарианца и анархо-капиталиста Дурова, но надо отметить, что он уже учинил режиму внутреннюю Цусиму. Попытки заблокировать «Телеграм» (смешные на фоне неблокирования других шифрованных мессенджеров) привели к нарушению работы всего Рунета и к огромным убыткам бизнеса. Такое впечатление, что свихнувшаяся «вертикаль» делает все, чтобы заявленные Навальным на 5 мая акции уличного протеста состоялись. Причем с удвитиельной массовостью. Массовое раздражение грозит прорвать лакированную «коросту показной стабильности».

Туполобые «силовики» тем самым нанесли сокрушительный удар по Кремлю. Ибо теперь придется либо рушить весь Рунет и кидать Навального в настоящую тюрьму, либо с позором отменять решение по «Телеграму». Что повлечет за собой осмеление «протестников» и новые акции оппозиции. Пока, увы, прозападно-либеральной.

Одновременно Дерипаска сам отдает контроль над «Русалом», повинуясь выдвинутым США требованиям. Хотя это – решение, конечно же, Кремля. Тем самым он показал, что и во внутренней политике он подчиняется давлению Трампа, и никакие пропагандонские байки о «победе в Сирии» не могут скрыть унижения Москвы в данном случае.

Рухнула шизофреническая конструкция Кремля, который, сохраняя колониально-сырьевую экономику, пыжился вести великодержавную внешнюю политику и вооружаться. Допрыгались до позора. Оказалось, что угроза США перекрыть рынок сбыта для алюминия из РФ реально порождает угрозу социальных катастроф в ряде регионов РФ (например, в Хакасии). А переработать алюминий внутри страны режим не может, 75% его идет на экспорт. Ну, нет в РФ такого производства летательных аппаратов, легких судов, автомобилей и строительных конструкций, которое бы само потребляло серебристый металл. Вместо того, чтобы создать новую русскую индустрию на нефтедоллары 2000-2014 годов, «сакральная вертикаль» маялась дурью. Ну, и домаялась. Сочинские и футбольные стадионы, видите ли, ничего не производят.

Пришлось принимать ультиматум Вашингтона и убирать Дерипаску. Причем не факт, что янки снимут санкции – ибо «Русалом» владеет еще и опальный Вексельберг. Да если и снимут, то проявленная Москвой слабость в случае с Дерипаской вызовет новые унизительные требования американцев. Это – крупное морально-психологическое поражение Кремля. Вы еще увидите, какую цепь последствий все это повлечет. Ореол грозного и влиятельного Самого на глазах обращается в пыль.

А если учесть, что в стране развивается «мусорный кризис», вызванный близорукостью и бездельем власти (проблему надо было решать еще в начале 2000-х), то ситуация выходит и вовсе провальной. (Мусорные возмущения теперь и в Казани наметились). Вроде бы, на РФ никто с ядерным оружием не нападал, а позорные провалы – вот они. Один за другим, словно очередь пулеметная.

Добавьте к этому позорище с «Платоном», озлобление «непроплаченных» русских патриотов посадками гражданских активистов (Барабаш, Парфенов, Соколов, Милосердов, Кунгуров, Демушкин, Квачков и т…), лютование «силовиков» с хватанием людей за картинки в соцсетях по 282-й статье – и картина станет еще чернее. Плюс озлобление ветеранов Новороссии за то, что Кремль сотворил с Донбассом, за то, что власть выдает на верную смерть (Киеву) ополченцев русской Новороссии, за позорное уничтожение ребят в Сирии 7 февраля сего года. До фига «плюсов»-то…

А есть еще нарастающая грызня в «илитке» за передел собственности, нарастающий экономический кризис, усталость «илитки» от санкций Запада и конца прежней «дольче вита» (как было до 2014-го). Есть еще растущее раздражение делового мира от растущих налогов, как и закипание бешенства низов из-за нищеты, поборов государства по любому поводу, из-за перспектив повышения пенсионного возраста. Да, ВВП начинает все больше смахивать на Януковича.

СИРИЙСКИЙ ПРОВАЛ

Перелом в настроениях чувствуется буквально в воздухе. Кто раньше говорил о том, что война в Сирии РФ нужна, как щуке – зонтик? Что она бессмысленна по всем аспектам и только разорит экономику страны? (Асад уже выставил счет Москве в 400 млрд. долларов на восстановление остатков своего государства). Что это – уже трясина? Да только такие «маргиналы», как Игорь Стрелков, эль Мюрид-Несмиян, Максим Калашников. Потом об этом решился заявить Павел Грудинин. Но на уровне мейнстримных СМИ тема сия была настоящим табу. (Позиции Грудинина по Сирии «не заметили»). Никто из «солидных» не смел усомниться в гениальности Сирийской авантюры.

А теперь все – и тут слом. Открываем «Московский комсомолец».

«МК». «Засада по имени Асад».

«В общем, в том, чтобы Россия по горло увязла в трясине сирийского кризиса, заинтересованы многие. Но самое главное — определиться, в чем состоят наши собственные национальные интересы. Вряд ли в том, чтобы защищать друга Асада до последнего русского солдата и последнего российского города-миллионника. Сценарий, которого призывает не убояться отец Всеволод Чаплин, кажется сегодня бредом, но стоит напомнить, что большие войны начинались, бывало, и по куда менее значительным поводам. Однако даже если считать эти страхи надуманными, издержки нашей нынешней сирийской стратегии все равно очень велики. А выгоды не очевидны. Единственный политический актив, который мы пока приобрели — спасенный режим Асада, — токсичен во всех смыслах этого слова. Актив, от которого уже невозможно избавиться без потери лица, но сохранить — еще более рискованно. Не актив, а настоящая засада.

Часто можно слышать: «Посмотрите на Ливию, на Ирак, на Афганистан — вот что будет, если мы перестанем поддерживать Асада!» Что ж, перечисленные страны и впрямь не могут похвастаться стабильностью. Но хаоса там, справедливости ради, ничуть не больше, чем в Сирии, где идет война всех против всех. А, пожалуй, даже поменьше. И кровь хоть и льется, но все-таки не такой широкой рекой. Достижения, конечно, так себе, но хорошо уже то, что России они абсолютно ничего не стоили. Это не наши войны. И как знать, возможно, спустя какое-то время выяснится, что сирийская тоже была не нашей. Просто мы не сразу это поняли…»

http://www.mk.ru/politics/2018/04/26/rossiyskie-chinovniki-priznali-primenenie-khimicheskogo-oruzhiya-v-sirii-rezhimom-asada.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Это уже серьезно. Перед нами – практически прямое обвинение Кремля в авантюризме на внешнеполитической арене, в его ближневосточном провале. И уже – их «режимного» СМИ, вчерашней части пропагандистской машины. Ну, а разговоры шепотом в коридорах Большой Бюрократии о том, что и Крым придется отдавать, идут давно.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Дерзну предположить, что положение в РФ – грань бунта значительной части «илитки» против ВВП. В нем явно задействуют и уличные массы. Сдается, что Путина станут вынуждать уйти, как Ельцина - «по-хорошему».

Может, гипотеза сия и ошибочна, но подтверждение мы получим в ближайшие месяцы.

Позиция моя остается прежней. Если в РФ произойдет прозападно-либеральный «рокош», национал-патриотам придется стремительно действовать. Используя открывшееся «окно возможностей». В случае самого худшего сценария стране придется выбирать между Стрелковым и Навальным. Я свой выбор давно сделал.

Положение в РФ - крайне опасное…